Estados Unidos e Irán ¿Un acuerdo frágil?

El memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán no resuelve la cuestión nuclear, no aborda la cuestión de los misiles balísticos y no resuelve los problemas de los proxies (grupos subsidiarios) de Irán. Abre el estrecho de Ormuz y resuelve temporalmente su estatus, y concede un plazo de 60 días para negociar la cuestión nuclear. Irán logró cambiar la situación: tras ser derrotado militarmente, avanzó en el frente negociador. Mucho dependerá de la implementación y de si Irán estará realmente dispuesto a aceptar los términos y avanzar hacia la resolución del problema nuclear iraní.

Aunque Estados Unidos e Irán pueden incluir a Líbano como parte de un alto el fuego regional más amplio que debe implementarse, Israel se opone a la idea. Israel ha prometido que continuará luchando contra Hezbolá en Líbano, y esto podría convertirse en un obstáculo en el futuro. A primera vista, Irán ha logrado mucho, mientras que lo que Estados Unidos y Occidente necesitan lograr aún no se ha cumplido.

El control del estrecho de Ormuz es otra cuestión abierta. Los iraníes no lo controlaban anteriormente, y desde que comenzó la guerra, han tomado el control de él. Durante los primeros 60 días, Irán no impondrá tasas a los barcos que pasen. Pero lo que ocurrirá después aún está por definirse. Según el memorando de entendimiento, Irán entablará conversaciones con Omán y otros estados del Golfo para definir los servicios a largo plazo de administración para el estrecho. No está claro qué hará Estados Unidos después de 60 días si el problema no se resuelve. Sin duda, el tema de Ormuz ha ayudado a Irán a conseguir lo que quería, lo que considero su principal logro.

Por otro lado, la relación entre Trump y Netanyahu ha sufrido un revés. Durante el primer mandato de Trump pudieron cooperar y coordinarse bien, y parecía que estaban más o menos en armonía. Ahora mismo, estamos viendo grandes tensiones; Trump tiene muy poca paciencia con Netanyahu. También vemos cómo Trump está centrado en acabar con el conflicto y conseguir un acuerdo. Para Trump, el tema del Líbano —a diferencia de Israel— era una prioridad menor que llegar a un acuerdo más amplio entre Estados Unidos e Irán. Las acciones de Israel en Líbano fueron vistas por Trump como un intento de socavar el acuerdo. La cuestión es si la relación entre ambos líderes puede repararse.

Por Dan Arbell, académico de la American University.