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    El libro recomendado: Carlo Ginzburg y el libro con el que cambió la mirada de la Historia

    Tras el fallecimiento del célebre historiador italiano a los 87 años, revisamos su obra cumbre y pilar de la microhistoria. Un análisis minucioso que rescató de los archivos de la Inquisición la radical cosmogonía de un molinero del siglo XVI para iluminar la cultura de las clases populares.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.

    El queso y los gusanos

    Carlo Ginzburg

    Ariel

    Fallecido esta semana a los 87 años, este es el libro insignia del célebre historiador italiano Carlo Ginzburg. Si los principales medios del mundo -como el New York Times o El País- le dedicaron sendos artículos, es porque fue un intelectual relevante, y El queso y los gusanos su cumbre más nevada. Es una obra maestra de la microhistoria y uno de los libros más influyentes de la historiografía del siglo XX. A partir de los expedientes de dos procesos inquisitoriales (1584 y 1599), Ginzburg reconstruye la vida y el pensamiento de Domenico Scandella, alias Menocchio, un humilde molinero del Friuli (norte de Italia) que fue quemado en la hoguera por herejía. Menocchio no era un teólogo ni un intelectual de elite: era un campesino semiletrado que, gracias a la imprenta y a lecturas variadas (la Biblia en vulgar, el Decamerón, el Mandeville, crónicas y hasta un posible Corán), elaboró una cosmogonía propia y radicalmente heterodoxa. Su imagen más famosa —la que da título al libro— describe el origen del mundo: todo era caos (tierra, aire, agua y fuego mezclados); de esa masa surgió, como el queso de la leche, una materia de la que nacieron gusanos que se convirtieron en ángeles. Entre ellos estaba Dios, creado también de esa masa, junto a Lucifer y otros. Menocchio reducía la religión a moral (“el único pecado es dañar al prójimo”), negaba la virginidad de María, cuestionaba la redención por Cristo y criticaba el poder papal. Hablaba libremente, incluso después de la primera condena y abjuración, lo que selló su destino. Ginzburg no se limita a narrar un caso pintoresco. Su ambición es mayor: recuperar un fragmento de la cultura popular o “cultura de las clases subalternas”, normalmente invisible en las fuentes tradicionales. Mediante un análisis minucioso (atento a las huellas, las anomalías y las diferencias entre lo que Menocchio leía y lo que reinterpretaba), muestra cómo la cultura oral campesina, con posibles raíces pre-cristianas, dialogaba con la cultura escrita de elite, con tensiones. Este método abrió caminos a la historia de las mentalidades y los estudios de la cultura popular.

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