El dispar aterrizaje de los embajadores de Kast

De forma discreta, Gabriel Zaliasnik se subió a un avión con destino a Tel Aviv el lunes de esta semana. El viaje del embajador de Chile en Israel nombrado por el Presidente José Antonio Kast, con escala en Miami incluida, estuvo marcado por fuertes turbulencias. Y no del avión, sino que políticas.

El miércoles previo a su vuelo, el Ministerio Público decidió abrir una investigación centrada en Zaliasnik, a raíz de sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, el protagonista del denominado caso Audio.

Foto: Juan Farias / La Tercera Foto: Juan Farias / La Tercera

La Fiscalía acogió una denuncia presentada por el diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini (ambos militantes del Partido Socialista), quienes solicitaron indagar los antecedentes surgidos tras la revelación de chats entre Zaliasnik y el abogado. El embajador tiene la calidad de imputado en una investigación que recién comienza.

Pero eso no fue todo. El Consejo General del Colegio de Abogados de Chile dio curso a una denuncia disciplinaria en su contra, mientras que la Asociación de Diplomáticos de Carrera (Adica) también manifestó su inquietud por el tema.

Su situación ha sido seguida de cerca por La Moneda. De hecho, tanto el Presidente Kast como el jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, lo han contactado durante los últimos días. Ambos le han hecho saber que cuenta con su respaldo. Con esa tranquilidad, comenzó a desempeñar sus funciones este miércoles, aunque al interior del oficialismo persiste el temor por que la investigación termine por abrirle un flanco al presidente.

Kast ofreció el cargo a Zaliasnik en enero de este año, antes de asumir como mandatario. Él le entregó la misión de restablecer las relaciones con Israel y de promover la inversión tecnológica con Chile. Consiguió el agreement el 14 de mayo y tuvo en sus manos las cartas credenciales cuatro días después. El embajador viajó solo a Tel Aviv, pero su familia lo hará próximamente para acompañarlo ahí.

Despedida con Macaya y Figueroa

Las actividades del embajador de Chile en Brasil, Issa Kort, fueron interrumpidas. El jueves de la semana pasada, una visita que no esperaba lo sorprendió al asomarse por la ventana de su oficina en Brasilia. Se trataba de un tucán, que posó (y se dejó fotografiar) sobre un mapa del país donde él representa al gobierno de Kast.

Kort (militante UDI) presentó las copias de sus cartas credenciales a la secretaria general de Relaciones Exteriores de Brasil, Maria Laura da Rocha, el 22 de mayo, en el Palacio Itamaraty. Desde entonces, y aunque aún está pendiente que entregue sus cartas al Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, su agenda ha sido intensa.

El viernes pasado compartió una comida con los embajadores de Perú y Argentina en Brasil, en la ciudad de Brasilia. Ya se juntó con cada uno de los agregados chilenos en Brasil, y con cónsules generales de Chile en ese país. También con el prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

Antes de partir a Brasil, Kort protagonizó un encuentro de despedida junto a sus cercanos. Entre ellos, el senador Javier Macaya (UDI), el subsecretario Sebastián Figueroa (Partido Republicano), el diplomático de carrera Carlos Bonomo -quien además se desempeña como jefe de gabinete del canciller Francisco Pérez- y el director del Centro de Estudios Internacionales UC, Jorge Sahd.

Aunque habla portugués, Kort planea tomar clases de ese idioma para perfeccionarlo.

En cambio, el idioma no ha sido un problema para el embajador de Chile en España, Juan Antonio Coloma. El también militante UDI hizo entrega de las copias de sus cartas credenciales el 5 de junio. Llegó a Madrid acompañado de su señora, María Cecilia Álamos. Les tocó el inició de la ola de calor que afecta a la capital española, con temperaturas que hoy rozan los 40ºC.

Desde entonces, el exsenador ha participado en más de 30 actividades y reuniones. Tuvo la oportunidad de conversar con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el marco del XIX Foro Atlántico Libertad y desafíos democráticos.

También se reunió con Andrés Allamand, quien se desempeña como secretario general iberoamericano. Además, de acuerdo a quienes han conversado con él, está en sus planes juntarse con la exministra Marcela Cubillos, quien también vive en Madrid. Y ha mantenido contacto virtual con quienes lo antecedieron en el cargo: Javier Velasco (Frente Amplio), Roberto Ampuero (hoy embajador de Chile ante la ONU) y Sergio Romero.

Recientemente, compartió con la chilena directora de cine Maite Alberdi, en la proyección de su última película, Un hijo propio, en la Academia del Cine Español.

Milenko Skoknic, el embajador de Chile en Perú, aterrizó en un clima más agradable que Coloma. Él llegó a Lima el 2 de junio y ya entregó sus cartas credenciales al Presidente José María Balcázar. La temperatura, que bordea los 20°C, le hizo olvidar las bufandas y chaquetas que usaba en Chile.

Grata fue su sorpresa cuando se reunió con grupos empresariales peruanos, dentro de los que hubo quienes lo reconocieron por su pasado como seleccionado nacional de básquetbol: en los 70, el exembajador de carrera compitió en campeonatos sudamericanos.

Ver que las vinculaciones deportivas entre ambos países son fuertes lo dejó entusiasmado. Sobre todo, porque Lima será sede de los Juegos Panamericanos en 2027.

Kast en Uruguay

El mes pasado, Luz Ebensperger, quien representa al gobierno de Kast en Uruguay, protagonizó una comida con la bancada de senadores UDI, de la que ella formó parte hasta el 11 de marzo de este año. Querían despedirse de ella antes de que comenzara sus nuevas funciones en el país gobernado por Yamandú Orsi.

Antes de asumir ese cargo, la exparlamentaria tuvo un paso por el equipo de seguimiento y compromiso del Segundo Piso de La Moneda. Ebensperger presentó una copia de sus cartas credenciales al canciller del gobierno de Orsi, Mario Lubetkin, el 5 junio. Aprovechó esa instancia para conversar sobre la visita del Presidente Kast a Uruguay a fines de este mes.

La exsenadora entregó sus cartas credenciales al Presidente Orsi el 12 de junio, en una ceremonia en el Palacio Estévez, Montevideo. Lo propio hizo el embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte (UDI), con el Presidente Javier Milei, el pasado 9 de junio.

Ebensperger es una de las dos mujeres que Kast ha designado como embajadoras. Adica ya hizo una advertencia por la baja representación femenina.

Embajador otra vez

El 8 de julio es una fecha importante para el embajador de Chile en Bélgica, Jorge Tarud. Ese día está programado que él haga entrega de sus cartas credenciales al rey Felipe de Bélgica. En el intertanto, permanece en Bruselas, a donde llegó el 1 de junio.

Hasta esa fecha, sus actividades se limitarán a visitar a otros embajadores. Lo ha hecho con algunos de sus pares latinoamericanos. También participó de una reunión virtual que encabezó el canciller Francisco Pérez, junto a los subsecretarios de la cartera.

El exmilitante PPD ha comentado con sus cercanos que ha visitado Bélgica tantas veces, que ya perdió la cuenta de cuántas son. Lo hizo varias veces como diputado, puesto que fue presidente de la comisión especial de la Cámara que aprobó el primer gran acuerdo con la Unión Europea. Una vez visado, presidió la delegación al Parlamento Europeo. Se siente como en casa, transmiten quienes han hablado con él.

A su comodidad ha contribuido que el exembajador de los gobiernos de Patricio Aywin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos viajó acompañado de su señora, Dominique Kuborn, de nacionalidad belga. Él, además, habla francés fluido.

Un pie en Chile

A diferencia de los embajadores mencionados, el representante del gobierno de Kast en México, Francisco Chahuan, permanece en Chile. De hecho, esta semana participó de un foro en la Universidad Católica junto a Carolina Tohá.

El exsenador y militante de RN ha calentado motores. Se reunió con el ministro de las Culturas de Kast, Francisco Undurraga, con miras a un acuerdo de coproducción audiovisual entre Chile y México. Se juntó, además, con quien lo antecedió en el cargo: la hoy senadora Beatriz Sánchez (Frente Amplio), entre otras citas.

Quien también continúa en territorio nacional es Diego Paulsen, el escogido por el Presidente Kast para representar a Chile en Reino Unido. El exdiputado viajó desde Temuco para visitar La Moneda este jueves, junto a sus hijos. Se espera que parta a Europa el 1 de julio.

Paulsen, dicen en el oficialismo, tomó clases de inglés para poder desenvolverse con soltura en el país.

Críticas Adica

El caso Ricardo Rincón, a quien Kast quería como embajador de Chile en Panamá, es totalmente distinto. Según pudo conocer este medio, el gobierno no ha pedido su beneplácito.

Ante la posibilidad de que el exmilitante DC pueda asumir el cargo, se han levantado duros cuestionamientos al interior del oficialismo. En parte, porque es hermano de la ministra Ximena Rincón. Su nombramiento, temen algunos, impactaría el criterio de Kast de no designar en cargos de confianza a familiares de otras autoridades.

La otra razón que ha provocado que el eventual nombramiento de Rincón sea cuestionado es que, en 2002, fue acusado de violencia intrafamiliar. Aunque él ha negado la agresión, en el oficialismo es algo que preocupa y que, creen, podría abrir un flanco a Kast en caso de que su nominación prospere.

En medio del congelamiento de la nominación de Rincón, Adica ha escalado sus críticas. Esta semana emitieron un nuevo comunicado en que criticaron que “el número de embajadores políticos alcanza 19, lo que representa, aproximadamente, el 26% del total de jefes de misión en el exterior”.

Así, acusaron que se trata de “la proporción más alta registrada en los últimos años”. Esto, en un contexto en que la tradición indica que el 20% de las nominaciones deben ser políticas, mientras que en el 80% se debería privilegiar a los funcionarios de carrera.

Una vez resuelto lo del hermano de la ministra de Energía, dicen en el oficialismo, ya no quedan nominaciones políticas pendientes.