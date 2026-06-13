Mundial 2026: Un álbum de ilusiones

Tres países, tres inauguraciones, 48 equipos, nuevas reglas. Este jueves comenzó el Mundial y, como pasa siempre cada cuatro años, el planeta se paralizará durante un mes, casi como si se tratara de una tregua. De las obligaciones, en principio, aunque el concepto puede aplicarse literalmente, en función de un convulsionado escenario internacional que explica precauciones que han afectado, incluso, a las delegaciones que participarán en el torneo.

El fenómeno comenzó antes. Bastaba darse una vuelta por cualquier centro comercial, e incluso por alguna oficina con varios empleados, para advertir una locura relacionada: la de conseguir las láminas para completar el álbum oficial. De la máxima cita futbolística nadie puede restarse. Incluso si durante el resto del tiempo renegara del más popular de los deportes. El análisis es multidimensional y termina integrando hasta a los díscolos.

El evento que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá marcará un cambio de época. No solo por las innovaciones tecnológicas que suelen coincidir con estos certámenes (en Chile, por ejemplo, la irrupción de la televisión en 4K para observar el torneo que la Roja se perdió por la inoperancia transversal de dirigentes, técnicos y jugadores) o por la rareza que implica la distribución geográfica de los partidos.

También, porque será el último de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, coincidentemente, las figuritas más apetecidas de la colección. Que aparezcan en el sobre que se acaba de abrir despierta, en la práctica, la misma ilusión que ver sus mejores jugadas. El astro del Inter Miami liderará a la selección argentina que defenderá el título que consiguió hace cuatro años en Qatar. Esa vez no llegó como favorito, y ahora tampoco. Francia y España se dividen las preferencias.

La fiesta se abrió en suelo mexicano. El hito no es menor. El Estadio Azteca ya ha sido el santuario que consagró a deidades. Pelé, en 1970, y Diego Maradona, en 1986, encandilaron al mundo y se transformaron en inmortales. Hoy, sus cromos se pagarían en oro.

Por Christian González, periodista de El Deportivo.