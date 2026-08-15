Un chileno en el terremoto en Colombia

El lunes por la mañana comencé a sentir que todo se movía de lado a lado. Como en otras ocasiones, pensé: ‘Está temblando’. Sin embargo, esta vez el movimiento fue mucho más amplio y de mayor duración que lo habitual. Ha sido el sismo más fuerte que he experimentado en los 30 años que llevo en Bogotá.

De inmediato, uno sabe que se trata de un terremoto de gran magnitud y surge la urgencia de conocer el epicentro y saber si la familia está bien. En Bogotá no hubo daños y eso se debe, en parte, a las características de sus suelos, la distancia del epicentro y la construcción. En gran parte de las ciudades colombianas existe una sólida cultura de evacuación y las personas salieron a las calles en orden y atentas por si ocurría una réplica.

Hacia el occidente del país, a medida que uno se acerca al epicentro, los daños fueron enormes. Esto se debió a una combinación de factores: la cercanía a la fuente sísmica, los efectos locales del terreno y la vulnerabilidad en las edificaciones. Se registraron graves afectaciones en construcciones coloniales, en lo que se conoce como el centro histórico de las ciudades, mientras que en las zonas rurales las casas de bareque (técnica mixta de adobe y guadua) también sufrieron daños severos.

Cabe destacar que la normativa de construcción sismorresistente en Colombia data de los años 80, por lo que aún existe una gran cantidad de edificaciones levantadas sin estos estándares. Esto explica por qué se observa un edificio colapsado y, justo al lado, otro que resistió el mismo movimiento.

Además del drama del rescate de personas atrapadas bajo los escombros en las ciudades afectadas, como Cali, Manizales, Pereira, Armenia y Quibdó, está la tragedia de la Colombia rural. Entre montañas y valles, estas comunidades también sufrieron la furia del sismo, y la llegada de ayuda se complica debido a los daños en la infraestructura vial, dejando a muchos pueblos y casas aisladas. Hoy somos testigos de cómo un país entero se une y trabaja para recuperarse.

Por Andrés Fuenzalida, geofísico egresado de la Universidad de Chile.