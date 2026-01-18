SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Un legado enorme

    Óscar Guillermo GarretónPor 
    Óscar Guillermo Garretón
    ANDRES PINA/ATON CHILE

    Les ha dado por hablar de “legado”. Pero aquellos evidentes no necesitan ser machacados día tras día, se aprecian a simple vista. Menos convincente es la vaguedad: Chile hoy está “mejor” que como lo recibimos. Provoca comentarios sarcásticos. Claro, está mejor que como lo dejaron ustedes luego de avalar la violencia del estallido, el intento de destitución del Presidente Piñera y el boicot a toda su acción durante el Covid, la crisis fiscal e inflación derivadas de la promoción de retiros de discutible constitucionalidad y de presionar por mayor gasto público. Y por cierto, mejor gracias a que perdieron el plebiscito porque de aprobarse su delirante propuesta constitucional, el país estaría en la UTI.

    Algunos pueden alegar que el legado es cercano a cero comparado con los propósitos refundacionales proclamados al asumir el gobierno. Pero creo injusto decir que estos años no han dejado legado alguno. Hay uno enorme, político y cultural.

    Durante decenios la sociedad chilena fue definida como culturalmente “progre”. La derecha arrastraba como penitente su pasado dictatorial. Bastaba decir “¡derecha!” para que se entendiera eso como acusación y no como descripción de postura política. Se daba por descontado un apoyo electoral mayoritario a lo que se llamó “centroizquierda”, abarcando todo lo que no cabía bajo el estigma de ser derecha. Incluso Sebastián Piñera, único candidato triunfante de derecha antes de Kast, aliviaba lastres con pasado y familia DC, más un voto No en el plebiscito de 1988.

    Guste o no, el profundo legado que hoy vivimos es que eso terminó. Quince años de mala gobernanza de izquierda, sea desde el gobierno o desde una oposición inmisericorde a Piñera, empujaron a las mayorías hacia la única alternativa que quedaba: la derecha. No es que la mayoría se derechizó, sino que buscó orden y seguridad, así como garantías de prosperidad para los suyos que sabía inseparable de crecimiento y empleo. En ambas cosas la izquierda demostró no tener respuesta real. Mientras se deslizaba más y más a la izquierda vaciando el centro, solo fue consigna estéril, promesa decepcionada u oposición vociferante. Así, una ilusión de mayorías se esfumó.

    Este es el gran legado epocal de esa izquierda oficial. La sociedad y el pensamiento moderado se autonomizaron de ella. El 4/S aprendieron a optar libremente. También constataron que esa izquierda no era solvente para dar respuesta a sus anhelos concretos más demandados. Ahora, sus partidos carecen de visión compartida sobre el futuro y sobre lo obrado, mientras majaderean con la unidad de lo que fracasó, única certeza que con seguridad no les sirve. Por si fuera poco, renegada la Concertación, su derrota coincide con tiempos e historias tristes en sus más notorios referentes continentales: la Venezuela de Maduro, la Cuba de 67 años de revolución sin salida, la Nicaragua de Ortega. ¡Qué desafiante legado!

    Por Óscar Guillermo Garretón, economista

    Más sobre:IzquierdaGobiernoRefundación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gendarmería informa que no se ha decretado la evacuación ex cárcel El Manzano ante emergencia de incendios

    Prohíben transporte de combustibles en bidones en Biobío por riesgo de incendios

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    “El impacto ha sido terrible”: Al menos 21 muertos y 25 heridos graves tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en España

    Comienza el toque de queda en Lirquén en medio de la emergencia por incendios forestales

    Más de 24 mil hectáreas quemadas y 18 fallecidos por incendios forestales en Ñuble y Biobío

    Lo más leído

    1.
    Desalojo en San Antonio: soluciones salomónicas

    Desalojo en San Antonio: soluciones salomónicas

    2.
    Legítima defensa

    Legítima defensa

    3.
    ¿Quién es irracional?

    ¿Quién es irracional?

    4.
    Desde el respeto

    Desde el respeto

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Toque de queda en algunas zonas del Biobío: qué implica la medida (y desde qué hora rige)

    Toque de queda en algunas zonas del Biobío: qué implica la medida (y desde qué hora rige)

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío: revisa dónde están los centros de acopio habilitados

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío: revisa dónde están los centros de acopio habilitados

    Gendarmería informa que no se ha decretado la evacuación ex cárcel El Manzano ante emergencia de incendios
    Chile

    Gendarmería informa que no se ha decretado la evacuación ex cárcel El Manzano ante emergencia de incendios

    Prohíben transporte de combustibles en bidones en Biobío por riesgo de incendios

    Comienza el toque de queda en Lirquén en medio de la emergencia por incendios forestales

    Uso de la IA en los emprendedores chilenos aumentó 25% en tres meses
    Negocios

    Uso de la IA en los emprendedores chilenos aumentó 25% en tres meses

    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile

    Megafusiones mineras: Cuál es el rol de Chile y cómo se acomodan Codelco y Antofagasta para capear la ola

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”
    Tendencias

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos

    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio

    Escándalo en la final de la Copa Africana de Naciones: Senegal se retira del partido por un penal en los descuentos
    El Deportivo

    Escándalo en la final de la Copa Africana de Naciones: Senegal se retira del partido por un penal en los descuentos

    Increíble consagración de Senegal en la Copa Africana de Naciones: vence a Marruecos tras retirarse de la cancha por un penal

    Un inicio de año prometedor: Gonzalo Tapia anota su primer gol del 2026 con Sao Paulo en el clásico ante Corinthians

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    Desde el respeto

    Park Chan-wook: “Sería interesante que esta película tuviera un remake en Chile o EE.UU.”

    “El impacto ha sido terrible”: Al menos 21 muertos y 25 heridos graves tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en España
    Mundo

    “El impacto ha sido terrible”: Al menos 21 muertos y 25 heridos graves tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en España

    Países europeos sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia “no amenaza a nadie”

    Poder Judicial iraní promete “fuertes castigos” a instigadores de protestas

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”