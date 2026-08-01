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    Una biblioteca para entender el deporte

    José Luis FernándezPor 
    José Luis Fernández

    “Quien no lee, a los 70 años habrá vivido una sola vida. Quien lee habrá vivido cinco mil”. La frase de Umberto Eco también podría aplicarse a los países, porque las naciones que conocen su historia toman mejores decisiones. Con esa convicción, hace 25 años fundamos el Centro de Estudios del Deporte (Cedep). Hemos rescatado miles de libros, revistas, estadísticas y documentos que cuentan cómo el deporte también explica la historia de Chile.

    Ese trabajo dio origen a la Biblioteca Deportiva Pública Cedep Dr. Claudio Fernández Godoy, inaugurada recientemente en alianza con la FEN de la U. de Chile y el apoyo del Ministerio de las Culturas. La biblioteca reúne cerca de cuatro mil libros y más de 11 mil revistas deportivas, muchas de ellas imposibles de encontrar, y lleva el nombre de mi padre, quien me enseñó que el conocimiento solo tiene sentido cuando se comparte.

    Pero esto no es una colección de recuerdos. Es una biblioteca viva. Todos pueden acceder a ella en la Biblioteca Andrónico Luksic de la FEN, consultar libremente el material en sala y participar, durante los próximos cinco años, de un programa permanente de charlas, seminarios y actividades que buscan transformar este espacio en un polo para el estudio del deporte chileno.

    En Cedep hemos editado casi 125 libros, desarrollado Registro Fútbol —la base estadística más completa del fútbol chileno— y trabajado con clubes, federaciones e instituciones, convencidos de que el deporte también necesita memoria para proyectarse.

    El nuevo desafío es aún mayor: convocar a actores públicos y privados para hacer realidad el Museo del Deporte en el Estadio Nacional. Un proyecto que ya comenzamos y que esperamos construir entre muchos. Porque Chile, su deporte y sus deportistas merecen un lugar donde su historia no solo se conserve, sino que inspire el futuro.

    Al final, quizás las bibliotecas y los museos cumplen exactamente la misma función: recordarnos de dónde venimos para entender mejor hacia dónde queremos ir.

    Por José Luis Fernández, fundador del Centro de Estudios del Deporte (Cedep).

    Más sobre:LibrosLT SábadoBibliotecasFútbolCentro de Estudios del DeporteBiblioteca deportivaUniversidad de ChileJosé Luis Fernández

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