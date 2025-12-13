VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Verdad y libertad

    Sylvia EyzaguirrePor 
    Sylvia Eyzaguirre
    Foto Juan Farías / Diario La Tercera

    “La verdad me ha hecho libre” fueron las palabras del padre Felipe Berríos tras ser absuelto por los tribunales de justicia y el Vaticano; la misma “libertad” que buscó con tanta determinación Jorge Tocornal en los tribunales y que no se la dieron. Esas palabras me remiten a las palabras de Jesús a los fariseos mientras conversa con ellos en el templo: “la verdad os hará libre” (Juan 8,32), que además es el lema de mi universidad en Alemania. Ellas también me traen a la memoria el Poema de Parménides, la Alegoría de la Caverna de Platón y tantas obras filosóficas que precisamente tratan la íntima relación entre verdad y libertad. Y, sin embargo, a pesar de utilizar las mismas palabras, la frase de Berríos hace referencia a algo profundamente distinto.

    La verdad no solo es la piedra angular sobre la cual se construye el conocimiento, sino que también juega un rol fundamental en la ética. Pero esta verdad habita en nuestra propia consciencia. La verdad que ilumina nuestra propia existencia, esa misma que buscaba Levin en la magistral obra Anna Karenina, no me la pueden arrebatar. Tanto Berríos como Tocornal supieron siempre la verdad, verdad que nosotros como simples espectadores jamás podremos tener sobre los hechos que se les imputan. Y lo maravilloso del cristianismo es que reconoce ese abismo infinito, de ahí que solo a nosotros mismos y a Dios nos cabe nuestro propio juicio moral, a nadie más. Y la posesión de esa verdad es la que nos hace libres en el profundo sentido de la palabra, aun cuando hayamos sido condenados.

    Sin embargo, los testimonios de Berríos y Tocornal nos confrontan con una realidad más compleja: no basta la libertad que entrega tener la consciencia en paz, pareciera ser que hay una dimensión de la libertad que necesita de la esfera pública. El ser humano es por naturaleza un animal social. En esta condición, ansiamos el reconocimiento del otro. También somos seres morales y como tales necesitamos justicia. Tiendo a pensar que esa libertad que recuperó Berrios y que buscaba Tocornal está ligada a la justicia. Esta tiene por fin principal la reparación de un daño causado. Lamentablemente, en los casos de inocentes acusados de abusos sexuales, esta opera de manera austera. El calvario que viven los inocentes que son acusados no puede ser reparado. Tampoco es fácil demostrar la inocencia, ¿cómo se prueba un hecho que no existió? La ausencia de pruebas, las contradicciones, las enfermedades mentales no prueban inocencia; en el mejor de los casos se puede mostrar que no hay suficiente evidencia que permita probar culpabilidad. Pero por escuálida que parezca esta justicia tiene un efecto liberador. Libera al acusado de la condena social al corregir la opinión pública, lo libera también de la incansable búsqueda de justicia, pero por sobre todo permite recuperar la libertad pública. En estos casos la justicia se materializa cuando la verdad se vuelve visible para todos. En el caso de Tocornal nuestro sistema de justicia falló, pero la verdad salió a luz gracias al testimonio de su hijo.

    Estos dos casos, y tantos otros, dejan al descubierto la peligrosa fragilidad de la “verdad” pública, que como ya advertía Platón en su alegoría, no es sino mera opinión, un juego de sombras. Ello debiera ser una invitación a la prudencia en una doble dirección. Por una parte, la prudencia nos llama a cuidar nuestros juicios morales sobre las otras personas, toda vez que estos suelen construirse sobre apariencias e información incompleta. Por otra parte, la frivolidad que impera en la opinión pública debiera hacernos más inmune a su tiranía. Así como nuestra verdad es completamente transparente para nuestra consciencia, es completamente oscura para el resto; efímera es la libertad pública y tremendamente solitaria la interior.

    Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP.

    Más sobre:BerríosabusossexualTocornal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump promete represalias tras la muerte de dos soldados y un intérprete estadounidenses en Siria

    Más de 36 mil personas han solicitado excusarse de votar a través de Comisaría Virtual

    Minuto a minuto | Segunda vuelta presidencial 2025: Chile elige entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

    “No vemos mayor peligro”: Cancillería responde a embajador de EE.UU. y descarta quiebre en la relación bilateral

    Bielorrusia indulta a 123 presos políticos extranjeros tras el levantamiento parcial de sanciones de EE.UU.

    Muere Héctor Alterio, reconocido actor argentino, a los 96 años

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Saturday Night’s Main Event: cuándo y dónde ver la última pelea de John Cena en la WWE

    Saturday Night’s Main Event: cuándo y dónde ver la última pelea de John Cena en la WWE

    Se registra temblor en la zona norte del país: se sintió en las regiones de Tarapacá y Antofagasta

    Se registra temblor en la zona norte del país: se sintió en las regiones de Tarapacá y Antofagasta

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming

    Más de 36 mil personas han solicitado excusarse de votar a través de Comisaría Virtual
    Chile

    Más de 36 mil personas han solicitado excusarse de votar a través de Comisaría Virtual

    Minuto a minuto | Segunda vuelta presidencial 2025: Chile elige entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

    “No vemos mayor peligro”: Cancillería responde a embajador de EE.UU. y descarta quiebre en la relación bilateral

    Back to the Future
    Negocios

    Back to the Future

    Los desafíos económicos que enfrentará el gobierno que comienza el 11 de marzo de 2026

    El Grupo K, dueño de tiendas MK, espera un repunte inmobiliario a partir de 2026

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky
    Tendencias

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Con récord incluido: Mohamed Salah vuelve a jugar con el Liverpool tras el conflicto con su entrenador
    El Deportivo

    Con récord incluido: Mohamed Salah vuelve a jugar con el Liverpool tras el conflicto con su entrenador

    Partidazo en Londres: Arsenal logra un épico triunfo ante el modesto Wolverhampton y sigue como líder en Inglaterra

    Deportes Concepción ratifica como entrenador a Patricio Almendra para su regreso a Primera División

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Muere Héctor Alterio, reconocido actor argentino, a los 96 años
    Cultura y entretención

    Muere Héctor Alterio, reconocido actor argentino, a los 96 años

    Fallece a los 60 años actor Peter Greene conocido por su papel en la película Pulp Fiction

    Reseña de libros: de Pablo Maurette a María Asunción Requena

    Trump promete represalias tras la muerte de dos soldados y un intérprete estadounidenses en Siria
    Mundo

    Trump promete represalias tras la muerte de dos soldados y un intérprete estadounidenses en Siria

    Bielorrusia indulta a 123 presos políticos extranjeros tras el levantamiento parcial de sanciones de EE.UU.

    Ejército de Israel asegura que asesinó al jefe de producción de armas de Hamas

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas