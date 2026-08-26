SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Volver al futuro

    Rodrigo Yáñez Por 
    Rodrigo Yáñez
    El representante adjunto de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jeffrey Goettman, se reunió con la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

    A diferencia de décadas pasadas, hoy la política exterior de Chile en general y su arista comercial en particular están en el centro del debate público. Las razones que lo explican son diversas, destacando negociaciones en curso para alcanzar acuerdos de distinta naturaleza, eventual participación en instancias de vinculación estratégica y ciertos mecanismos legales relacionados con inversiones, exportaciones y otros ámbitos.

    En este contexto de desafíos constantes y diversos, que en ocasiones se desarrollan de forma vertiginosa, vale la pena detenerse en ciertos elementos propios de nuestra relación con el mundo que las experiencias nacional y comparada recomiendan tener en cuenta.

    La apertura e inserción global de Chile es un activo que debemos seguir profundizando, pero también cuidar. Compromisos y/o políticas públicas mal diseñadas pueden tener coletazos indeseados para ese activo –inédito en el mundo, con una red de más de 30 acuerdos comerciales que abarcan cerca del 88% del PIB global–, que es un motor fundamental de nuestra economía, considerando sus características y tamaño.

    Dicho cuidado supone, por un lado, no desatender el cumplimiento de las obligaciones contraídas en instrumentos internacionales suscritos por el Estado chileno y que se encuentren vigentes, y por el otro, otorgar un trato similar y no discriminatorio a nuestros socios comerciales. Esto tiene particular pertinencia dada la coyuntura global y la posición de Chile, cuyos recursos estratégicos (minerales críticos, energía renovable, costa amplia, cielos abiertos, Antártica y un largo etcétera) son de interés de diversos países. Nuestra tradición jurídica internacional les ofrece reglas claras, acordes con el mercado y a la libre competencia.

    Esto último otorga de paso certeza y predictibilidad para las economías e inversionistas que buscan estrechar los vínculos con nuestro país. En otras palabras, es una garantía de que Chile es una jurisdicción seria para hacer negocios y para intercambiar bienes y servicios. Por lo mismo, cualquier negociación o diseño institucional debe resguardar esa realidad y obviamente –aunque sea de perogrullo decirlo– no perjudicarla.

    Considerar estos y otros elementos permitirá a Chile continuar siendo un país atractivo y confiable para sus socios, con quienes hay que mantener siempre agendas sustanciales activas y relacionarse equilibradamente.

    Es complicado dilucidar hacia dónde nos dirigimos y cómo se estructuran las bases sobre las que se vincularán los Estados durante las próximas décadas. Pero para un país como Chile sabemos que los desafíos –y también las oportunidades– irán in crescendo.

    En la famosa película “Volver al futuro” el protagonista espera el rayo de las 10:04 para cambiar el curso de la historia. Sabe que lo que ocurra en esos segundos definirá lo que viene. En nuestro caso, toca entonces evaluar cuidadosamente los pasos del presente que marcarán nuestro futuro, pues difícilmente tendremos acceso a un DeLorean que viaje en el tiempo.

    Más sobre:Política exteriorDesafíosInserción global

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo es el debut de Papi Ricky en el cine: “Una cosa es criar a los hijos y otra cosa es soltarlos”

    Ministro Arrau se suma a Foro Madrid: expondrá por seguridad y crimen organizado

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien

    Macarena Santelices (REP): “Matthei llora por la herida. Si tiene críticas, que las converse a puertas cerradas”

    Silva, Llanos y Repetto: los supremos que acusaron vulneración al debido proceso tras apertura de cuadernos de remoción

    Expertos llaman a vacunarse contra el VPH ante fuerte alza de contagios: causa seis tipos de cáncer, además del cervicouterino

    Lo más leído

    1.
    El repudio al comercio y las ventas, la ceguera de Chile

    El repudio al comercio y las ventas, la ceguera de Chile

    2.
    El Tribunal Constitucional “entre otros”

    El Tribunal Constitucional “entre otros”

    3.
    Lo que callan las Humanidades y las Ciencias Sociales

    Lo que callan las Humanidades y las Ciencias Sociales

    4.
    La simplificación como estrategia

    La simplificación como estrategia

    5.
    Cuando el humanista resulta útil

    Cuando el humanista resulta útil

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Cómo la postura al sentarse puede mejorar el estado de ánimo y la toma de decisiones, según un estudio

    Cómo la postura al sentarse puede mejorar el estado de ánimo y la toma de decisiones, según un estudio

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Servicios

    ¿Dónde ver el tráiler de GTA 6? Las nuevas imágenes de Grand Theft Auto VI

    ¿Dónde ver el tráiler de GTA 6? Las nuevas imágenes de Grand Theft Auto VI

    Eclipse lunar hoy: ¿A qué hora ver el evento de este jueves en Chile?

    Eclipse lunar hoy: ¿A qué hora ver el evento de este jueves en Chile?

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Athletic en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Athletic en TV y streaming

    Ministro Arrau se suma a Foro Madrid: expondrá por seguridad y crimen organizado
    Chile

    Ministro Arrau se suma a Foro Madrid: expondrá por seguridad y crimen organizado

    Macarena Santelices (REP): “Matthei llora por la herida. Si tiene críticas, que las converse a puertas cerradas”

    Silva, Llanos y Repetto: los supremos que acusaron vulneración al debido proceso tras apertura de cuadernos de remoción

    Latam Airlines reabrirá su ruta de vuelos a Venezuela luego de dos meses de suspensión
    Negocios

    Latam Airlines reabrirá su ruta de vuelos a Venezuela luego de dos meses de suspensión

    Chile mejora las condiciones para exportar sus cerezas a Vietnam

    Presidenta de la Fed de Cleveland dice que hay que subir la tasa de interés: “Creo que ahora es el momento de actuar”

    ¿A qué hora comienza a llover en Santiago? Esto dice el pronóstico
    Tendencias

    ¿A qué hora comienza a llover en Santiago? Esto dice el pronóstico

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Cómo la postura al sentarse puede mejorar el estado de ánimo y la toma de decisiones, según un estudio

    Hasta el presidente de la FIFA reacciona al debut: Gianni Infantino aplaude el estreno de Vozinha en Colo Colo
    El Deportivo

    Hasta el presidente de la FIFA reacciona al debut: Gianni Infantino aplaude el estreno de Vozinha en Colo Colo

    Junior Cruzat defiende su corona mundial WBO en el Estadio Nacional

    Lucas Assadi revela por qué decidió dejar la U para fichar por el AIK de Suecia

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características
    Tecnología

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Cómo es el debut de Papi Ricky en el cine: “Una cosa es criar a los hijos y otra cosa es soltarlos”
    Cultura y entretención

    Cómo es el debut de Papi Ricky en el cine: “Una cosa es criar a los hijos y otra cosa es soltarlos”

    El grupo Congreso acusa que uno de sus éxitos fue usado por el Ministerio de las Culturas sin su autorización

    Luis Orlandini, Premio Nacional de Música: “Soy parte de una comunidad musical en que queremos hacer las cosas bien”

    Trump asegura que Rusia “no va a atacar territorio de la OTAN”
    Mundo

    Trump asegura que Rusia “no va a atacar territorio de la OTAN”

    Qué detonó el catastrófico alud en Nepal que ha dejado cientos de fallecidos

    Trump firma una orden para cambiar el nombre del lago Ontario por lago América

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien
    Paula

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien

    Diana Camacho, artista visual con baja visión: “Ver es mucho más que el engaño de los ojos”

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular