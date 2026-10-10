SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Yo creo que sí

    Guillermo TurnerPor 
    Guillermo Turner
    Andres Perez

    Convengamos en que la expresidenta sabe lo que hace. Cuenta con el olfato y experiencia suficiente como para esquivar errores, evitar el apresuramiento, anticiparse y provocar escenarios antes que esperar e improvisar una reacción.

    Así que no cabe interpretar su “yo creo que sí” como un desliz ni una salida de libreto. Por el contrario, ha tomado posición en un terreno donde se desenvuelve como pez en el agua. Y fiel a su estilo, lo hace en un marco alternativo, que aporta sorpresa y distancia de los espacios más tradicionales; en este caso, el canal de la Universidad de Concepción, como en el pasado fue el programa de Don Francisco para pedir la renuncia a su gabinete o la elección de El Bosque para lanzar su candidatura en 2013. El tono también está en línea con sus atributos: es cercano, responde entre risas, como si fuese una travesura, pero que deja a todo su sector de patas para arriba.

    Aunque resulte incoherente con su “la buena política requiere de renovación” de 2025, este “sí” está en línea con el derrotero que estableció en septiembre, cuando comunicó esa “mala noticia” para “quienes pensaban que me iba a ir para la casa”.

    Asumamos que la expresidenta en realidad aspiraba a la secretaría general de la ONU y confiaba en sus opciones de triunfo. Ello supone que tenía la intención de instalarse en Nueva York por al menos los cinco años que dura el cargo. Si eso es así y los planes fracasaron, entonces no quedaría más alternativa que interpretar su interés por volver a La Moneda como premio de consuelo.

    Pero incluso así los tiempos no cuadran. La expresidenta no necesita apresurarse para evitar que otro ocupe ese espacio. Es la candidata por esencia de la izquierda. Y tanto tiempo en el ring puede terminar agotando, como bien lo sabe otro aspirante en carrera, como es Parisi, porque uno de sus principales riesgos son estos cuatro años a la espera, expuesto a todo tipo de comentarios, errores no forzados, etc.

    Tampoco es suficiente interpretar su paso como una rabieta, ni la toma de posición para convertirse en la figura que encabece la oposición a ese Kast que le negó su sueño de liderar las Naciones Unidas. Por supuesto que ello ocurrirá, pero la movida de Bachelet cobra más sentido cuando se la analiza como una señal para el público interno y, por lo mismo, su “yo creo que sí” no se lee en clave electoral, sino como un mensaje para la izquierda y su evidente ausencia de proyecto y el riesgo de perder la frágil unidad.

    Porque la expresidenta es quien soñó, provocó y concretó esa integración que en algún momento abarcó desde la DC hasta el Partido Comunista, incluso soportando los agravios frenteamplistas y su famosa colaboración crítica.

    Pero no todos están de acuerdo, como lo demostró Carolina Tohá en reciente columna: “El mandato de unidad que se volvió consigna ética para construir mayoría hoy funciona como bloqueo mental para imaginar cualquier otra alternativa”. Y no parece una simple coincidencia que haya sido la misma exministra quien primero se mostró crítica al anuncio de Bachelet.

    Tohá considera que el socialismo “necesita aclarar su horizonte estratégico y su promesa de futuro” y, con ese objetivo, se le ha visto trabajando con sectores más jóvenes, tendiendo nexos hacia el FA y participando en encuentros y mítines. Lo suyo, antes que electoral, parece una apuesta político-doctrinaria que busca instalar al socialismo como una opción viable y renovada. Y probablemente sospecha que junto a los comunistas es imposible avanzar en ese sentido.

    Así que ahí tenemos a Bachelet en plan cuidemos la unidad del bloque, aunque eso signifique aceptar que el PC no renunciará a su defensa de Cuba o Nicaragua, versus quienes aspiran a una renovación donde el ideal socialdemócrata se relanza como un proyecto estrictamente socialista, pero capaz de lidiar y competir con una promesa de justicia que el PDG lleva a la práctica mediante pañales y medicamentos sin IVA.

    La irrupción temprana de candidatos, tengan o no planes reales de llegar a la papeleta, es incómoda para todo gobierno, pero crece y se fortalece entre liderazgos leves y encuestas desfavorables. Por ahí se pasean ahora Kaiser, Parisi, Bachelet, Matthei y otros que observan sin declararlo, como Paulina Núñez. Pero un pato cojo a los seis meses de administración suena tan improbable como definitivamente malo para el país.

    Los expresidentes habían jugado en democracia una suerte de rol republicano y, como tal, eran convocados por el mandatario de turno para analizar alguna cuestión de Estado. La figuración como potencial candidato es incompatible con ese rol, pero eso Boric y Bachelet ya lo habían establecido con su declaración crítica sobre el manejo de las relaciones internacionales.

    Así que el país pierde algo de esa institucionalidad republicana no escrita, pero la izquierda gana en su objetivo de alentar un debate interno y avanzar en la construcción de una propuesta de cara a un electorado que ya no se entusiasma con el simple imaginario de una sociedad más justa e igualitaria.

    Más sobre:Michelle BacheletGuillermo TurnerIzquierdaSocialdemocraciaCarolina ToháLT Domingo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Perú decreta prisión preventiva para acusado de reclutar ciudadanos para combatir por Rusia en guerra contra Ucrania

    Abogado de Aliste Vega apunta a penal de Rancagua y evalúa acciones legales contra el Estado tras su muerte

    Accidente en Ruta 5 Norte en Chañaral deja un fallecido y obliga a cortar el tránsito

    Muerte de Aliste Vega reabre debate por indultos: de exigir “celeridad” en tramitación a advertir límites por lesa humanidad

    Calle Capuchinos pasa a llamarse “Bombero Mártir Elías Cares Squiff” a 50 años de su muerte

    Alud de barro en mina El Teniente: un trabajador fue auxiliado y otros dos están en proceso de ser rescatados

    Lo más leído

    1.
    La ministra Arzola tiene razón

    La ministra Arzola tiene razón

    2.
    ¿De vuelta a la cocina?

    ¿De vuelta a la cocina?

    3.
    El camino a la tercera vez

    El camino a la tercera vez

    4.
    El atajo de Bachelet

    El atajo de Bachelet

    5.
    Las izquierdas desorientadas

    Las izquierdas desorientadas

    6.
    La política y el humor

    La política y el humor

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un octubre histórico: los récords de lluvia que ha dejado el paso del sistema frontal

    Un octubre histórico: los récords de lluvia que ha dejado el paso del sistema frontal

    Review del Mac mini M6: qué puede hacer el pequeño computador de Apple

    Review del Mac mini M6: qué puede hacer el pequeño computador de Apple

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el amistoso femenino

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el amistoso femenino

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este domingo 11 de octubre: toda la red disponible

    Así funciona la red de Metro este domingo 11 de octubre: toda la red disponible

    Abogado de Aliste Vega apunta a penal de Rancagua y evalúa acciones legales contra el Estado tras su muerte
    Chile

    Abogado de Aliste Vega apunta a penal de Rancagua y evalúa acciones legales contra el Estado tras su muerte

    Accidente en Ruta 5 Norte en Chañaral deja un fallecido y obliga a cortar el tránsito

    Muerte de Aliste Vega reabre debate por indultos: de exigir “celeridad” en tramitación a advertir límites por lesa humanidad

    Biministro Mas dice que no esperaba que existiría hoy un escenario económico adverso, pero proyecta un repunte para 2027
    Negocios

    Biministro Mas dice que no esperaba que existiría hoy un escenario económico adverso, pero proyecta un repunte para 2027

    Los grandes fondos de inversión bajan su exposición en Socovesa

    Jurado define a ganadores del Premio Impulsa Liderazgo

    Por qué el entrenamiento de fuerza es clave para un envejecimiento saludable, según investigaciones
    Tendencias

    Por qué el entrenamiento de fuerza es clave para un envejecimiento saludable, según investigaciones

    Cómo las bacterias “entrenan” al intestino para combatir la inflamación

    Vivianne Dietz es la nueva embajadora de Dior Beauty en Chile tras su paso por Paris Fashion Week

    Los piratas arrollan al líder: Colo Colo se derrumba ante un gran Coquimbo y cae después de seis meses en el Torneo Nacional
    El Deportivo

    Los piratas arrollan al líder: Colo Colo se derrumba ante un gran Coquimbo y cae después de seis meses en el Torneo Nacional

    Cobreloa pone en riesgo el liderato de la Primera B tras perder contra Deportes Copiapó

    Manuel Pellegrini tras goleada del Betis: “Era importantísimo volver con una victoria y jugando con este nivel”

    Review del Mac mini M6: qué puede hacer el pequeño computador de Apple
    Tecnología

    Review del Mac mini M6: qué puede hacer el pequeño computador de Apple

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia

    Samsung presenta el Galaxy S26 FE en Chile: cámaras e IA para los fans del K-pop

    La artista visual Natalia Babarovic gana el Premio Plagio a la Creatividad Artística 2026
    Cultura y entretención

    La artista visual Natalia Babarovic gana el Premio Plagio a la Creatividad Artística 2026

    Emmanuel Carrère: “Espero que a partir de esta vida particular que es la mía pueda decir algo que conmueva a otras personas”

    Anne Carson, Premio Nobel de Literatura: la memoria de su paso por Chile y el impacto de una obra audaz

    Perú decreta prisión preventiva para acusado de reclutar ciudadanos para combatir por Rusia en guerra contra Ucrania
    Mundo

    Perú decreta prisión preventiva para acusado de reclutar ciudadanos para combatir por Rusia en guerra contra Ucrania

    Hutíes amenazan con nuevos ataques contra aeropuertos de Arabia Saudita tras ofensiva que dejó 12 muertos en Riad

    Nuevo aluvión en Nepal deja al menos cinco desaparecidos y cerca de 40 viviendas destruidas

    Mujeres, política y machismo: La cazuela no tiene segunda vuelta
    Paula

    Mujeres, política y machismo: La cazuela no tiene segunda vuelta

    Cierre de Prodemu: “Las mujeres lo van a extrañar”

    Inyecciones para bajar de peso: ¿cuánto estamos dispuestas a sacrificar?