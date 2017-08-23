Atún marinado con frutas sobre emulsión de palta y salsa de chipotle

Paula 1233. Sábado 26 de agosto de 2017.

Para 4 personas

200 g de atún fresco, en cubos pequeños

150 ml de salsa de soya

2 cucharaditas de aceite de sésamo

2 cucharaditas de miel

1 palta grande, sin carozo, pelada y picada gruesa

1 cucharada de cebolla picada, fina

½ cucharada de cilantro

1 limón, su jugo

150 ml de aceite de oliva

Sal y pimienta fresca

3 cucharadas de mayonesa

1 ají chipotle en conserva o 1 cucharada de pasta de ají

Frutas (piña, melón, sandía, pitaya u otras) en cubos de 1 x 1 cm

Brotes y semillas de sésamo para decorar

1. En un bol colocar el atún, salsa de soya, aceite de sésamo y miel, mezclar y dejar marinar 1 hora en el refrigerador.

2. En la licuadora colocar la palta, cebolla, cilantro, jugo de limón y licuar hasta mezclar. Con el motor de la máquina funcionando agregar de a poco el aceite de oliva hasta formar una emulsión. Sazonar sal y pimienta. Reservar.

3. En el recipiente de la procesadora vertical o minipimer colocar la mayonesa y ají, procesar hasta forma una salsa homogénea.

4. En platos individuales distribuir en el centro la emulsión de palta reservada, luego colocar encima los cubos de atún marinado y frutas. Decorar con los brotes, semillas de sésamo y salsa de chipotle.