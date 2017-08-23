Atún marinado con frutas sobre emulsión de palta y salsa de chipotle
Paula 1233. Sábado 26 de agosto de 2017.
Para 4 personas
200 g de atún fresco, en cubos pequeños
150 ml de salsa de soya
2 cucharaditas de aceite de sésamo
2 cucharaditas de miel
1 palta grande, sin carozo, pelada y picada gruesa
1 cucharada de cebolla picada, fina
½ cucharada de cilantro
1 limón, su jugo
150 ml de aceite de oliva
Sal y pimienta fresca
3 cucharadas de mayonesa
1 ají chipotle en conserva o 1 cucharada de pasta de ají
Frutas (piña, melón, sandía, pitaya u otras) en cubos de 1 x 1 cm
Brotes y semillas de sésamo para decorar
1. En un bol colocar el atún, salsa de soya, aceite de sésamo y miel, mezclar y dejar marinar 1 hora en el refrigerador.
2. En la licuadora colocar la palta, cebolla, cilantro, jugo de limón y licuar hasta mezclar. Con el motor de la máquina funcionando agregar de a poco el aceite de oliva hasta formar una emulsión. Sazonar sal y pimienta. Reservar.
3. En el recipiente de la procesadora vertical o minipimer colocar la mayonesa y ají, procesar hasta forma una salsa homogénea.
4. En platos individuales distribuir en el centro la emulsión de palta reservada, luego colocar encima los cubos de atún marinado y frutas. Decorar con los brotes, semillas de sésamo y salsa de chipotle.
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