Carbonada flamenca, el tradicional estofado de vacuno con cerveza y cebollas acarameladas

Paula 1227. Sábado 3 de junio de 2017. Especial Padres.

Para 6 personas

1/2 taza (70 g) de harina

Sal y pimienta

11/2 kilos de carne de vacuno (asiento, asado carnicero, punta de ganso, entrecostilla), en cubos de 3 cm

4 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de aceite vegetal

3 cebollas grandes, en plumas finas

2 dientes de ajo,picados finos

2 botellas (660 ml) de cerveza ale

1 cucharadita de tomillo seco u orégano

2 hojas de laurel

3 cucharadas de mermelada de frutos rojos (frambuesas, murtillas, grosellas)

1 cucharada de vinagre de vino tinto

3 cucharadas de perejil picado para servir

1. En un bol colocar la harina y sazonar con sal y pimienta. Pasar los trozos de carne por la harina y sacudir para eliminar el exceso.

2. En un sartén grande calentar 2 cucharadas de mantequilla y aceite a fuego medio-alto, añadir la mitad de la carne y dorar por todos lados. Retirar la carne a un bol y continuar con el resto de la carne.

3. Mientras en una olla con fondo grueso calentar el resto de la mantequilla a fuego medio-alto, agregar la cebolla y cocinar revolviendo ocasionalmente, 10-15 minutos o hasta que estén bien doradas y acarameladas (sin quemar). Este paso es muy importante. Añadir el ajo, carne reservada, cerveza, tomillo, laurel y mermelada; y llevar a ebullición. Reducir el calor a fuego medio y cocinar tapado 11/2 horas a fuego bajo. Agregar vinagre, sazonar con sal y pimienta y cocinar, sin tapar, revolviendo ocasionalmente, 30-35 minutos más o hasta que la carne esté muy blanda y la salsa reducida y concentrada.

4. Antes de servir, espolvorear con perejil picado. Acompañar con manzanas asadas al horno y papas fritas crocantes al estilo belga.

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