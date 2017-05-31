Carbonada flamenca, el tradicional estofado de vacuno con cerveza y cebollas acarameladas
Paula 1227. Sábado 3 de junio de 2017. Especial Padres.
Para 6 personas
1/2 taza (70 g) de harina
Sal y pimienta
11/2 kilos de carne de vacuno (asiento, asado carnicero, punta de ganso, entrecostilla), en cubos de 3 cm
4 cucharadas de mantequilla
2 cucharadas de aceite vegetal
3 cebollas grandes, en plumas finas
2 dientes de ajo,picados finos
2 botellas (660 ml) de cerveza ale
1 cucharadita de tomillo seco u orégano
2 hojas de laurel
3 cucharadas de mermelada de frutos rojos (frambuesas, murtillas, grosellas)
1 cucharada de vinagre de vino tinto
3 cucharadas de perejil picado para servir
1. En un bol colocar la harina y sazonar con sal y pimienta. Pasar los trozos de carne por la harina y sacudir para eliminar el exceso.
2. En un sartén grande calentar 2 cucharadas de mantequilla y aceite a fuego medio-alto, añadir la mitad de la carne y dorar por todos lados. Retirar la carne a un bol y continuar con el resto de la carne.
3. Mientras en una olla con fondo grueso calentar el resto de la mantequilla a fuego medio-alto, agregar la cebolla y cocinar revolviendo ocasionalmente, 10-15 minutos o hasta que estén bien doradas y acarameladas (sin quemar). Este paso es muy importante. Añadir el ajo, carne reservada, cerveza, tomillo, laurel y mermelada; y llevar a ebullición. Reducir el calor a fuego medio y cocinar tapado 11/2 horas a fuego bajo. Agregar vinagre, sazonar con sal y pimienta y cocinar, sin tapar, revolviendo ocasionalmente, 30-35 minutos más o hasta que la carne esté muy blanda y la salsa reducida y concentrada.
4. Antes de servir, espolvorear con perejil picado. Acompañar con manzanas asadas al horno y papas fritas crocantes al estilo belga.
Este es el plato tradicional de los belgas. La cerveza les da un toque de amargo a las preparaciones, por lo tanto, se compensa con un ingrediente dulce, a veces son frutas, una mermelada o como en esta receta una buena cantidad de cebollas acarameladas. Acompañar este plato con manzanas asadas al horno y papas fritas crocantes al más puro estilo belga.
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