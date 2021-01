Cómo hacer sake roll con miel de maracuyá

Ingredientes:

–para 1 roll de 10 bocados–

· 100 gr de “Shari”, o arroz de sushi

· 30 gr de cebollín, solo su parte verde

· 30 gr de queso crema

· 2 camarones furai

· ½ nori

Para el “Shari”

· 500 gr de arroz japonés

· 500 cc de agua

· 200 cc de vinagre de arroz

· 140 gr de azúcar

· 30 gr de sal

Para la miel de maracuyá:

· 500 gr de pulpa de maracuyá

· 250 gr de azúcar

Preparación:

1.Lavar el arroz con un colador 3 veces. Luego ponerlo en una olla con agua fría a fuego alto hasta que empiece a hervir. Cuando eso pase, bajamos el fuego a medio y dejar cocinar por 15 minutos. Cuando haya transcurrido el tiempo, apagar el fuego y dejar reposar tapado por 15 minutos más.

2. En una olla aparte, poner el vinagre de arroz, el azúcar u la sal, y cocinar a fuego medio. Revolver hasta que se disuelvan los cristales de azúcar y sal.

3. Poner el arroz caliente –ya reposado– en un recipiente y separar por granos, para no generar grumos. Incorporar la mezcla de vinagre poco a poco moviendo el arroz hasta que éste haya absorbido toda la mezcla.

4. Para la pulpa de maracuyá: poner en una olla la pulpa y dejar que se reduzca a la mitad de su gramaje, o sea, a 250 gr.

5. Agregar el azúcar poco a poco y con la ayuda de un batidor –si es posible, de globo–, revolver la mezcla constantemente hasta que se disuelva toda el azúcar.

6. Dejar cocinar a fuego bajo la miel hasta que hierva, y luego ir revisando su punto hasta que quede con textura de mermelada.

7. Hacer el roll: en un tapete de bambú para hacer sushi –o esterilla– colocar una capa delgada de arroz frío –procurar que no quede muy gruesa–. Se recomienda mojarse los dedos para que el arroz no se pegue mientras se trabaja. Encima, colocar una lámina de nori. Luego, disponer pedacitos pequeños de los ingredientes de relleno en líneas paralelas: usar queso crema, camarones picados y el cebollín. Una vez que esté todo dispuesto, tomar la esterilla por abajo y comenzar a enrollar, cuidando de no enrollar la esterilla junto al arroz. Presionar suavemente para darle forma. Mojar la hoja de un cuchillo y cortar 10 pedazos de roll. Verter la mermelada de maracuyá encima. Servir.