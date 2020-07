Cómo trabajar en un espacio no apto para el trabajo

Establecer una rutina: Según Sharon, este primer punto es complejo porque la mayoría de las personas suele entrar en la lógica de romper con las rutinas, pero esto se da porque en realidad son rutinas que no les agradan o acomodan. Y por ende, quieren escapar de ellas. El foco, según propone el especialista, debiese ser el de construir una rutina que nos permita combinar tres factores claves: poner el foco en aquello que queremos, tanto a nivel personal como familiar y laboral; la obtención de resultados diarios, aunque sean pequeñas conquistas –cuando se logran resultados se siente un nivel de gratificación que hace que aumente nuestra motivación y estímulo, y disminuya el estrés–; y la incorporación de elementos de disfrute y distracción, como un tiempo para el ejercicio, para la lectura, para hablar con alguien o para realizar un hobbie . “Los ratos de disfrute no pueden estar reservados únicamente para el fin de semana, hay que incorporarlos en la rutina diaria”, explica.

Acotar las expectativas: Según Sharon, han surgido dos grandes discursos respecto a cómo destinar el tiempo durante la cuarentena. Algunos creen que es el momento para reinventarse y hacer de sí mismos la mejor versión. Otros, en cambio, creen que es un momento para quedarse tranquilos y no hacer nada. “Yo diría que más bien hay que acotar las expectativas y eso no puede ser hacerlo todo –porque eso implicaría mucha presión, especialmente en este contexto–, pero tampoco tirar la toalla. Cuando las expectativas son demasiado bajas, en todo ámbito, se genera una desmotivación y eso afecta nuestra energía diaria. Y cuando son demasiado altas e irreales, nos acercamos a la posibilidad de frustrarnos y nos rendimos antes de tiempo”, explica. “Por eso, hay que ajustar las expectativas con uno mismo y con el resto, en virtud de lo que es real y saludable para cada uno”.

Crear un ambiente: Sharon explica que hay un grupo importante de la población que no vive en un lugar que les permita separar lo laboral de lo doméstico. Mientras que otro grupo sí cuenta con espacio pero no sabe usarlo. “Más que destinar un espacio exclusivamente al trabajo, la recomendación es la de crear, en la medida de lo posible, un ambiente; quizás trabajar en la mesa del comedor, pero cambiar algunas cosas u ordenarla de una manera mientras sea el espacio de trabajo, para así construir un hábitat que me permita separar. Somos animales de costumbre y si trabajo en cualquier lugar o a cualquier hora, a nuestra cabeza le va costar integrar en qué espacio pasa qué cosa y eso da paso al estrés y a una mayor presión”.

Asegurar los insumos necesarios: “Supongamos que logramos la recomendación número uno e identificamos que una actividad que nos relaja mucho es cocinar. Si no cuento con los implementos para cocinar, la experiencia se vuelve más molesta que de disfrute”, explica Sharon. “Así mismo, hay que asegurar los insumos necesarios para que la experiencia del teletrabajo no implique una pérdida de tiempo, estrés y presión por querer lograr un resultado y no contar con las herramientas para poder hacerlo. Muchos de estos implementos deberían ser provistos por el empleador, y si no lo son, el colaborador tiene el derecho y deber de hacer la solicitud”.