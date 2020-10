Componentes cosméticos que no hay que mezclar en la piel y cuáles van mejor juntos

Pareciera que el skin care o cuidado de la piel está más de moda que nunca. Gracias a las redes sociales y al interés personal de muchas personas, hombres y mujeres de distintas edades se han convertido en verdaderos expertos en ácidos, exfoliaciones y un sin fin de componentes que además son de fácil acceso.

Pero existen algunos ingredientes que no se deberían juntar en la piel, pues podrían causar alergias o irritación. La dermatóloga de Clínica Alemana, Francisca Daza explica qué combinaciones debemos evitar para no tener problemas.

Vitamina C y Retinol: "Esta combinación no es catastrófica ni mucho menos, pero nunca deberían toparse. La vitamina C está indicada principalmente de día, y en un serum con concentración muy alta tiene acción antioxidante, aclaradora y ayuda a proteger del sol. En tanto el retinol se recomienda de noche, pues causa foto sensibilidad y si se usa durante el día podría provocar irritación”.

Cuidado con los ácidos: “Se pueden mezclar distintos ácidos en el rostro, pero solo con supervisión dermatológica y si es que la piel está acostumbrada a su efecto ya que tienen acción micro exfoliante que estimula el colágeno eliminando la capa externa de la piel. Si ya hay experiencia en el uso de estos productos, sí se podrían mezclar, por ejemplo, ácido glicólico con retinol, o mandélico con retinoico. Se debe evitar combinarlos en verano, pues pueden provocar híper pigmentación o incluso quemar la piel".

"Los dos ácidos que no se deberían juntar jamás en la piel son el glicólico y el salicílico. Ambos actúan de manera similar, removiendo las células muertas de la capa externa de la piel, pero si se combinan no se mejora el efecto, sino que se expone a la piel a irritación e híper sensibilidad.

Vitamina C y protector solar, siempre juntos: “Aunque siempre se destaca la importancia de usar protector solar, independiente de los productos cosméticos que se usen, en este caso es aún más importante. Hay estudios que comprobaron que si el protector solar se usa con un serum de vitamina c, el efecto de protección es incluso más alto que si se usara solo”.