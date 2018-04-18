El cine y la universidad

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Durante dos días, entre el martes 16 y el miércoles 18 de abril, diferentes trabajos de estudiantes de distintos países de Sudamérica se están exhibiendo en la quinta edición del concurso de cortometrajes DIRECTV Cinema+Beca. En esta ocasión, el ganador de Chile fue Matías Aroca con el cortometraje Depende de mí, que narra la historia de una joven madre soltera que busca derribar la idea de que un hijo es un obstáculo que dificulta la vida para lograr estudiar, trabajar y salir adelante. Junto a Matías, hubo también ganadores de Uruguay, Argentina y Brasil. Todos juntos asistirán este año a un programa de técnicas cinematográficas en la University of Southern California School of Cinematic Arts.

Todos estos trabajos se mostraron en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, donde se está celebrando Faciuni, festival que reúne a estudiantes de Cine y Periodismo con profesionales del rubro, como el director nacional ganador de un Oscar, Sebastián Lelio, quien dio una master class sobre Una mujer fantástica. En una conversación con el crítico de cine, René Naranjo, abordaron las claves de sus películas, su experiencia como cineasta y lo que significa ganar un premio de este nivel.

También hubo espacio para reflexionar sobre el rol femenino en el mundo audiovisual en una charla denominada: Mujeres al Lente, que comandaron las directoras Pepa San Martín (Rara) y la montajista de Una mujer fantástica, Soledad Salfate. Por otro lado, jóvenes directores como, Christopher Murray (El Cristo ciego), Claudia Huaiquimilla (Mala junta) y el productor Augusto Matte (Aquí no ha pasado nada), encabezaron el conversatorio: Nuevo Cine Chileno. Jóvenes Promesas.

En exclusiva para Paula.cl, el documental ganador: Depende de mí.