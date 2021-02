El estrés en la cara: Cómo tratar una somatización

El cuerpo no miente. Cuando estamos llenos de cosas o vivimos situaciones estresantes, podemos ignorarlo o hacer como si estuviera todo bien, pero es inevitable que se manifieste de alguna manera. La somatización de lo que sentimos a nivel emocional es una forma natural de hacernos ver que tenemos que hacer una pausa y reflexionar sobre qué nos está pasando o cómo estamos viviendo ciertos procesos.

Hay somatizaciones muy comunes, como que nos pique el cuerpo o tirite el ojo. Pero también hay otras de las que no se habla tanto, como lo que nos pasa en la piel de la cara. “Uno de los problemas que se ve con el estrés a corto y a largo plazo es la disminución de las defensas, llamado inmunosupresión. Prácticamente todas las patologías de la piel se pueden exacerbar; no es que las produzca el estrés solamente, pero sí las exacerba”, dice la dermatóloga de Clínica Las Condes, Patricia Apt. “Una piel estresada por lo general es opaca, se ve cansada, probablemente con ojeras”, agrega.

Entre las patologías que podemos observar, la especialista da como ejemplo la dermatitis seborreica, la atopía, urticaria, vitíligo y lupus, además de infecciones virales como el herpes, que se pueden exacerbar. Pero el acné también aumenta. De hecho, Apt cuenta que en medio de la pandemia ha aumentado el caso de pacientes con brotes acneicos que llegan a consultar.

El tema es que esto no implica un cambio a largo plazo en la piel, por lo que hay que evitar buscar soluciones rápidas o cambiar la rutina de cuidado solo porque vemos modificaciones en nuestro tipo de piel. En este sentido, es fundamental ser capaces de tomar distancia y darnos cuenta de que ese cambio brusco que estamos experimentando en la piel se debe al estrés y no a otra cosa. Esto no quiere decir que no tengamos que tratar las erupciones con cuidado. “Los pacientes se pellizcan los granos, se tocan la cara, se rascan y generan ellas mismas úlceras y lesiones que dejan cicatrices”, advierte la dermatóloga.

Puede parecer sorprendente, pero la recomendación profesional para tratar reacciones en el rostro producto del estrés no tiene nada que ver con el uso de cremas o productos especiales, sino que con ir a la fuente del problema. “Recomendamos que se relajen, que se tomen un descanso y si no pueden, que busquen ayuda psicológica. El estrés está involucrado en todos los aspectos de la medicina, en todas las células, y exacerba todas las patologías”, dice Apt.