Paula 1221. Sábado 11 de marzo de 2017.

Para 10 unidades

Ingredientes:

500 g de harina

1 cucharadita de polvos de hornear

11/2 cucharaditas de sal

100 ml de jugo de naranja

150 ml de agua tibia

100 ml de aceite de maravilla

50 ml de aceite de oliva

Para el relleno:

100 g de aceitunas de azapa, sin carozo y picadas

1 cebolla pequeña picada fina

11/2 cucharadas de hierbabuena fresca picada fina

Pizca de pimienta negra

1 huevo, batido

Sésamo para espolvorear

Preparación:

Preparar la masa. En un bol grande colocar la harina y polvos de hornear, hacer un hueco al centro y agregar la sal alrededor. Verter al centro el jugo de naranja, agua tibia, aceites y con la mano mezclar los ingredientes hasta obtener una masa suave y que no se pegue en la mano. Espolvorear con un poco de harina, tapar con papel plástico y dejar reposar en un lugar tibio,1 hora.

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Preparar el relleno. En otro bol mezclar las aceitunas, cebolla, hierbabuena y pimienta. Reservar.

En una superficie lisa enharinada dividir la masa en 10 bolas. Uslerear 1 bola en forma de triángulo isósceles, de 25 cm de alto y 20 cm de base. En el extremo de base colocar 2 cucharaditas del relleno dejando 2 cm de masa libre y pincelar los bordes de la masa. Enrollar el triángulo de masa desde la parte más ancha a la más delgada y, luego, doblar las 2 puntas hacia el centro y presionar con un dedo para que no se salga el relleno. Doblar los extremos hacia dentro para dar la forma al eliopita (forma tipo croissant). Repetir el mismo procedimiento con el resto de masa y relleno.En una lata de horno colocar los eliopitas, pincelar con el huevo batido, espolvorear sésamo y hornear 20 minutos o hasta que estén dorados y cocidos. Retirar del horno y dejar enfriar sobre una rejilla.

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