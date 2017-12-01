Emergente: Marc-Enold

Paula 1240. Sábado 2 de diciembre de 2017. Especial Navidad.

En agosto, vio un aviso en internet que decía: "Se busca periodista extranjero". Llevaba tres años en Chile esperando una oportunidad como esa: trabajó en radio y televisión en Puerto Príncipe. Pero desde que llegó al país siguiendo a un amor chileno –que no prosperó–, no había ejercido su profesión. "Trabajé como bodeguero y haciendo aseo. Más de una vez me dijeron 'negro culiao' y en los trabajos que tuve me sentí discriminado. Para el 18 de Septiembre y la Navidad mis compañeros chilenos se iban temprano y a mí me hacían seguir trabajando". Veinte periodistas postularon al puesto e hizo una prueba de cámara. Lo escogieron por su desplante, porque es divertido y habla muy bien español. Vestido con una camisa blanca y alguna colorida corbata, la labor periodística de Marc consiste en conducir el informativo del mediodía que se transmite vía Facebook. Además, hace algunas notas. Una de ellas fue la entrevista que le hizo a Sebastián Piñera durante la campaña, en la que le consultó por las políticas migratorias de su programa. También le preguntó por qué a su hermano Miguel le dicen "el negro Piñera", a lo que el candidato respondió con humor que los negros son muy simpáticos, por eso el apodo. Hoy lo viste Ferouch, lo reconocen en la calle y le piden selfies. Él tiene dos grandes sueños: consolidar Somos Historia, –su fan page con noticias en español y créole– y traer a su mamá: "Nos sacó adelante a mí y a mis cinco hermanos vendiendo empanadas, pero ya es mayor. Se merece descansar", dice.

Señas: Marc-Enold Dezinord, 33 años, periodista haitiano y presentador del noticiero online de La Cuarta TV y fundador del fan page: Somos Historia.