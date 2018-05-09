Emiliana Franzani: Scandal mum a la moda

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Emiliana Franzani, asesora de imagen de 33 años, relata cómo fue quedar embarazada luego de solo 6 meses de relación. Siempre fue muy polola y de relaciones largas, explica, pero nunca había vivido con una pareja. Todo cambió cuando hace poco menos de dos años conoció a Diego (40), su actual pareja y padre de León, su primer hijo. Con él se fue a vivir a los 5 meses de relación.

Un par de meses después supo que estaba embarazada. Y el matrimonio, aunque dentro su círculo parece ser una norma, no entró en la ecuación. Pero antes de llegar a ese dilema, Franzani estudió publicidad, inglés, maquillaje y asesoría de imagen. Un día descubrió que le encantaba la moda, se independizó, y comenzó a desarrollar su propia página web, que ofrece servicios personalizados para la mujer. En eso estaba cuando se enteró de que estaba embarazada, noticia que, según relata, le llegó de sorpresa.

"Al principio fue duro, sobre todo para mí, porque cuando uno trabaja como asesora estás súper expuesta socialmente", explica Franzani. "Trabajo mucho en eventos con marcas, entonces siempre estoy con mucho movimiento. Tuve que bajar la intensidad y empezar una búsqueda de identidad nueva. Ahora soy otra persona".

El encontrarse con Diego, un hombre separado, que ya tiene las cosas un poco más claras en términos de relación, la ayudó un poco más a llevar esta situación. La edad jugó un rol fundamental, cuenta, ya que estaba en una etapa de la vida en que solo quería que las cosas funcionaran rápido.

¿Cómo se tomó tu familia la noticia? No llevabas mucho tiempo con tu pareja.

Fue muy loco. Desde el primer día que lo presenté fue súper bien recibido en la familia. Mi mamá me dijo: "¡me encanta!" Y que mi mamá lo dijera era como complicado, siempre ella era como medio quisquillosa con los pololos que tenía, y con Diego se llevaron bien altiro. Fue el personaje que calzó en mi vida de una manera súper natural, yo creo que eso hace que las cosas avancen más rápido. Cuando supe que estaba embarazada mi familia se lo tomó súper bien, mi mamá venía hace rato con que quería tener otro nieto.

Con Diego viven juntos y ya tienen un hijo ¿nunca han conversado de matrimonio?

Nos conocimos y nos vinimos a vivir juntos altiro, no hubo tiempo de la presión familiar del "¿y cuándo se casan?". Cuando supimos que estábamos esperando guagua tampoco fue un tema, nos dedicamos a vivir el momento y no quisimos meterle más peso a la experiencia.

¿Y la familia cómo toma esa decisión?

El matrimonio siempre es tema, en positivo o negativo. En un momento de la vida dije: no me interesa, en otros dije: sí, lo quiero. Y yo creo que ahora con Diego lo hemos conversado porque va un poco de la mano con la madurez de la relación. Fue una de las primeras preguntas que hizo el papá de Diego cuando nosotros le contamos que venía la guagua. Ahora mi mamá me pregunta, porque sabe que quiero otro hijo, entonces me dice "bueno, con otro hijo entonces las cosas cambian". Obviamente en toda la familia es tema.

¿En qué punto de tu vida estabas cuando llega tu hijo?

La noticia de una guagua en camino obviamente te cambia toda la perspectiva y los planes que tenías de la vida. Llegó en un momento en que estaba en otra, full trabajo, en una situación en que estábamos queriendo surgir más como pareja, crecer más, por lo tanto fue un momento en el que dije "¿Qué hago?". Aparte que me sentí muy mal estando embarazada, me cuestionaba todo, porque viene el pre natal, el post natal, que es mucho tiempo en el que vas a estar fuera del área laboral y es complicado.

¿Qué planes tienes para tu futuro?

Acabo de volver a la oficina. Como mujer una necesita salir de la casa, juntarse con gente. Es muy necesario volver a la rutina de antes y estoy lista. Quiero enfocarme en lo que sé y en la experiencia que tengo. Quiero seguir con las asesorías, quiero hacer un servicio fácil, una ayuda 360 a las mujeres.

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