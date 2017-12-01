Eterna
Hace 24 años que la diseñadora Pauline Dumay no hacía una editorial de moda. Debutó a los 22 en las páginas de Paula, fotografiada siempre por Roberto Edwards. Luego ganó el concurso Supermodel of the World y partió a Estados Unidos a trabajar un tiempo con Eileen Ford, fundadora de Ford Models. Hace unos meses un miembro del equipo de la revista la vio en el estudio de maquillaje de Rosario Valenzuela y la invitó a volver a las pistas. A los 44 años es la protagonista de esta historia de piezas concretas, atemporales.
Paula 1240. Sábado 2 de diciembre de 2017. Especial Navidad.
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Cuello, $ 80.000, Nicole Rodríguez (nicole.rodriguez.f@gmail.com). Polera, $ 14.990, Saville Row.[/caption]
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Blusa, $ 60.000, Banana Republic. Pantalón Signature, $ 172.900, Porquetevistes.[/caption]
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Polera, $ 6.990, Tricot. Pollera, $ 150.000, Nicole Rodríguez (nicole.rodriguez.f@gmail.com).[/caption]
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Vestido, consultar precio en tienda Adolfo Domínguez.[/caption]
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Vestido, $ 213.990, Rapsodia.[/caption]
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Chaqueta Basement, $ 44.990, Falabella. Pantalón Marquis, $ 24.990, Ripley. Zapatos, $ 54.990, Hush Puppies[/caption]
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Pantalón, $ 16.990, Tricot. Blusa Giorgio Armani, consultar precio en tienda Montemarano. Chaqueta, $ 169.900, Saville Row.[/caption]
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