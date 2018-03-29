Filete de pescado en papillote con salsa de cilantro y limón
Paula.cl
(Para 4 personas)
Para la salsa de cilantro:
1 taza de hojas de cilantro
1 cucharada de ají verde, sin semillas y picado
1 diente de ajo
3 cucharadas de aceite de maíz
Sal
Para el papillote:
4 filetes (150 g c/u) de róbalo, corvina, pejegallo, tilapia o reineta, sin piel y sin espinas
8 rodajas finas de limón
2 cucharadas de chalotas, picadas finas
4 cucharadas de mantequilla
Sal y pimienta
1. Preparar la salsa de cilantro. En la procesadora colocar todos los ingredientes para la salsa de cilantro y procesar hasta obtener un puré homogéneo. Reservar.
2. Precalentar el horno a temperatura media-alta. Preparar el papillote. Doblar por la mitad 4 hojas de papel mantequilla de 30 cm x 45 cm c/u. Cortar los papeles doblados en forma de medio corazón por el extremo opuesto al doblez. Sobre una superficie lisa colocar los papillotes y distribuir en una mitad, el pescado y agregar encima 2 cucharadas del salsa de cilantro reservado, 2 rodajas de limón, 1/2 cucharada de chalotas y 1 cucharada de mantequilla. Sazonar con sal y pimienta. Luego, doblar el papel sobre el relleno y cerrar doblando los bordes hacia adentro, igual como se sella una empanada
3. En una lata de horno colocar los papillotes y hornear 10-12 minutos o hasta que el pescado esté cocido. Retirar del horno.
4. En platos individuales distribuir los papillotes y con una tijera hacer un corte al centro en forma de cruz. Abrir y servir de inmediato.
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