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    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Francisca Brown: el poder de una experta

    Directora de La Escuela (E, The College of Fashion & Design), el primer centro de especialización en moda y diseño en Chile, que enseña cursos cortos dictados por profesionales expertos en su área, logrando un equilibrio entre la práctica y la teoría. Como experta en tendencias, acaba de cerrar alianza con la prestigiosa universidad Central Saint Martins, y acá nos cuenta cómo logra mantener perfecto el color de su pelo.

    Por 
    Fotografía: Paula Ziegler / Producción de moda: Paloma Salas y Daniel Pacheco / Maquillaje y pelo: John Pérez

    ¿Cómo describirías tu pelo?

    Es un pelo fácil de manejar, de peinar. De chica lo tenía rubio natural, y ahora llevo como 10 años tiñiéndolo, para tratar de mantener el color, pero de la manera más natural posible.

    ¿Cómo cuidas tu color rubio en verano?

    Me encanta bañarme en el mar, mojarme el pelo, me pongo al sol, y ahí es cuando más se seca. Por eso me cuido con productos que ayuden a nutrirlo, y me gusta el tratamiento EverPure Blonde L'Oréal Paris Hair Expertise porque es especial para el pelo rubio. Es buenísimo porque como es de color violeta evita que el pelo se me ponga naranjo, que es lo típico del verano.

    publi loreal foto 2

    ¿Cuál es tu secreto para que se vea así de bien?

    Me encanta que mi pelo quede como con ondas, entonces un mini tip es cuando lo lavo y me queda un poquito húmedo, me lo enrollo y me hago un tomate. Así, después cuando se seca y me lo suelto, consigo estas ondas naturales.

    ¿Por qué prefieres productos sin sulfatos?

    Llevo un tiempo tratando de contaminar lo menos posible y meter la menor cantidad de químicos a mi cuerpo y a lo que habita a mi alrededor, por eso busco productos para el pelo que no tengan sulfatos ni parabenos, otra ventaja de usar EverPure Blonde L'Oréal Paris Hair Expertise.

    publi loreal foto 3

    EverPure Blonde L'Oréal Paris Hair Expertise

    loreal cortada

    Sistema cuidado del color para todo tipo de rubios. Su fórmula color violeta neutraliza los tonos anaranjados del cabello rubio, mientras el aceite botánico de iris hidrata el cabello seco y sobre procesado. www.hairexpertise.cl

    Más sobre:publirreportajeloreal

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