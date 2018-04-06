Galletas de avena y chocolate
Paula.cl
Para 25 unidades
2 tazas de avena
1/2 taza de harina
1/2 taza de harina integral
1/2 cucharadita de bicarbonato
4 huevos
1 cucharada de mantequilla
1 taza (200 g) de azúcar rubia
Chips de chocolate o chocolate en trozos pequeños
1. En un procesador cololocar la avena procesar hasta moler bien. Transferir a un bol, añadir las harinas, bicarbonato, azúcar y mezclar. Agregar los huevos de a uno, hasta lograr una consistencia mas o menos espesa. Incorporar los chips de chocolate.
2. Precalentar el horno a temperatura media. Forrar una lata de horno con papel mantequilla o silpat. Con una cuchara porcionar la masa y con las manos hacer bolitas y colocarlas sobre la lata de horno, dejando un espacio de 4 cm entre cada una. Aplastar con la mano y hornear 15 minutos. Dejar enfriar y servir.
Lo Último
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.