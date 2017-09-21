Hamburguesa de vacuno con queso cheddar, salsa BBQ y champiñones salteados

Paula.cl

Para 6 personas

Para la salsa BBQ:

1/3 taza de kétchup

1 cucharada de salsa inglesa, tipo Lea & Perrins

1 cucharada de salsa de soya

1 diente de ajo, picado muy fino

1 cucharadita de páprika ahumado

1/2 cucharadita de comino molido

Pizca de tabasco o salsa de ají

Para las hamburguesas:

1 kilo de carne molida de vacuno

3 cucharadas de cebolla rallada gruesa

1 1/2 cucharaditas de sal

Para los champiñones:

2 cucharadas de mantequilla

350 g de champiñones, en láminas

2 cucharadas de perejil picado fino

Sal y pimienta

3 cucharadas de aceite de oliva

6 láminas de queso Cheddar

6 panes de hamburguesa, en mitades y ligeramente tostados

1. Preparar la salsa BBQ. En un bol pequeño mezclar el kétchup, salsa inglesa, salsa de soya, ajo, páprika, comino y tabasco.

2. Preparar las hamburguesas. En otro bol colocar la carne molida, cebolla, sal y agregar 1/4 taza de la salsa BBQ preparada. Con la ayuda de las manos mezclar bien y formar 6 hamburguesas de 2 cm de grosor. Las hamburguesas se pueden preparar con 1 día de anticipación. Reservar en el refrigerador.

3. Preparar los champiñones. En un sartén mediano calentar la mantequilla a fuego medio agregar los champiñones y saltear a fuego alto, revolviendo, hasta dorar. Añadir el perejil y sazonar con sal y pimienta. Reservar al calor.

4. Calentar una plancha o un sartén con aceite de oliva a fuego medio, asar las hamburguesas 5-6 minutos por cada lado o hasta que estén a punto. Retirar del fuego y pincelar con el resto de la salsa BBQ. Encima de cada una colocar las láminas de queso, tapar y dejar reposar 5 minutos. En las 6 mitades de pan colocar las hamburguesas, cubrir con 1-2 cucharadas de champiñones reservados y tapar con las otras mitades de pan. Servir de inmediato.