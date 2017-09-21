Hamburguesa de vacuno con queso cheddar, salsa BBQ y champiñones salteados
Paula.cl
Para 6 personas
Para la salsa BBQ:
1/3 taza de kétchup
1 cucharada de salsa inglesa, tipo Lea & Perrins
1 cucharada de salsa de soya
1 diente de ajo, picado muy fino
1 cucharadita de páprika ahumado
1/2 cucharadita de comino molido
Pizca de tabasco o salsa de ají
Para las hamburguesas:
1 kilo de carne molida de vacuno
3 cucharadas de cebolla rallada gruesa
1 1/2 cucharaditas de sal
Para los champiñones:
2 cucharadas de mantequilla
350 g de champiñones, en láminas
2 cucharadas de perejil picado fino
Sal y pimienta
3 cucharadas de aceite de oliva
6 láminas de queso Cheddar
6 panes de hamburguesa, en mitades y ligeramente tostados
1. Preparar la salsa BBQ. En un bol pequeño mezclar el kétchup, salsa inglesa, salsa de soya, ajo, páprika, comino y tabasco.
2. Preparar las hamburguesas. En otro bol colocar la carne molida, cebolla, sal y agregar 1/4 taza de la salsa BBQ preparada. Con la ayuda de las manos mezclar bien y formar 6 hamburguesas de 2 cm de grosor. Las hamburguesas se pueden preparar con 1 día de anticipación. Reservar en el refrigerador.
3. Preparar los champiñones. En un sartén mediano calentar la mantequilla a fuego medio agregar los champiñones y saltear a fuego alto, revolviendo, hasta dorar. Añadir el perejil y sazonar con sal y pimienta. Reservar al calor.
4. Calentar una plancha o un sartén con aceite de oliva a fuego medio, asar las hamburguesas 5-6 minutos por cada lado o hasta que estén a punto. Retirar del fuego y pincelar con el resto de la salsa BBQ. Encima de cada una colocar las láminas de queso, tapar y dejar reposar 5 minutos. En las 6 mitades de pan colocar las hamburguesas, cubrir con 1-2 cucharadas de champiñones reservados y tapar con las otras mitades de pan. Servir de inmediato.
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