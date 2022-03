La importancia de hablar con nuestros hijos

Cuando los niños van creciendo, muchas veces los padres nos enfrentamos al desafío de conversar con ellos sobre temáticas que son propias de su edad o que pueden estar presente en su desarrollo, algo que inevitablemente hace que aparezcan interrogantes como si es el momento adecuado para hablarlo, si será o no positivo conversar con ellos antes de que nos planteen la inquietud, o saber cuánta información entregar.

La sexualidad, las amistades, las drogas, el alcohol, son temáticas recurrentes en la adolescencia y nuestros hijos requieren guía para tomar buenas decisiones. En ciertas ocasiones pensamos que el plantear estos tipos de temas puede ser contraproducente, que los podemos estar adelantando o “dándoles ideas” de comportamiento. Y lo cierto es que somos nosotros, los adultos, los que nos sentimos más amenazados, ya sea porque son temáticas que nos incomodan, nos generan pudor, o simplemente porque no sabemos cómo plantearlos o creemos que no es necesario.

No todos los niños o jóvenes se empiezan a interesar al mismo tiempo o en la misma medida, por eso es que tenemos que tener claro que estas diferencias están presentes entre los amigos de nuestros hijos/as. Puede ser que efectivamente nuestros/as hijos/as no hayan sentido curiosidad, pero si sus amigos sí, se convertirá en tema de conversación dentro de su círculo. No podemos olvidar la cantidad de información que pueden encontrar en internet y redes sociales, que pueden ser falsas y confundirlos más.

El conversar de sexualidad, de la corporalidad, de las diferencias entre hombre y mujeres, de identidad de genero, del repertorio sexual, los ayudará a enfrentar de manera positiva y sana sus experiencias. Y, si nosotros como adultos protectores no les ofrecemos espacios de conversación para que puedan aclarar o informarse, van a buscar esa información en otros lugares, lo que muchas veces es contraproducente. Por supuesto que los temas se van tratando según la edad y la capacidad de compresión que tengan los menores, pero es importante saber que debemos conversar con ellos, a pesar de que no planteen sus inquietudes. Hablar de la anatomía masculina y femenina, nombrar adecuadamente las partes del cuerpo es fundamental con los más pequeños ¿Cómo enseñarles que es importante cuidar su cuerpo si nunca hemos hablado sobre conceptos como partes íntimas? ¿Cómo hablar con ellos/as sobre respetar la sexualidad del otro si no hemos reflexionado sobre este concepto tan amplio?

Hablar sobre identidad de género por ejemplo, muchas veces puede ser difícil para los padres ya que se piensa o existe un mito de que estaríamos promoviendo la homosexualidad o confundiendo a nuestros hijos/as por el solo hecho de plantearlo. Y sin embargo no, más bien es todo lo contrario, es tener la oportunidad de acompañarlos en su desarrollo entregando los espacios necesarios para la conformación de su identidad. Los adolescentes de hoy tienen otra manera de aproximarse a su realidad y nosotros los adultos podemos optar por tratar de entenderla y ser parte de ella como guía o podemos optar por negarlas con el peligroso riesgo de que la información llegue distorsionada.

En relación la prevención del alcohol y drogas uno de los puntos que puede aportar para abrir este tema es generar acuerdos y ser claros en las consecuencias de su ingesta, entregándoles fundamentos que les hagan sentido. Yo personalmente creo importante dar el espacio para hablar y donde puedan ellos exponer, sin juicios, su opinión, dudas y diferencias. Al igual que con el tema anterior, los cuidadores tenemos que estar disponibles, atentos y no sesgarnos. Debemos recodar que el conversar con nuestros hijos no significa que les estamos dando la idea para consumir alcohol o droga.

Cuando como padres hemos estado preocupados por fomentar desde un inicio un puente de comunicación con nuestros hijos/as basado en la confianza, el respeto, la tolerancia y la honestidad, todos los temas pueden ser trabajados y de manera instantánea podremos crear momentos para plantear conversaciones que son necesarias para su edad. Esto, permitirá que ellos cuenten con información veraz para tomar decisiones de manera responsable y profunda, desarrollando su pensamiento crítico y el autocuidado lo cual permitirá evitar situaciones de riesgo -sobre todo en la adolescencia- y hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones. El tener un ambiente familiar donde se pueden conversar las diversas temáticas, es un factor protector.

Para nuestros hijos muchos de estos temas son incómodos de hablar con los padres. Les da vergüenza, pudor, miedo. Acá algunas sugerencias para acercarse a estos temas:

· Tener presente la edad y capacidad de comprensión de los niños/as.

· Desmitificar que hablar significa que les estaremos dando la idea sobre algo.

· Estar disponibles para poder concentrarse en la conversación y que ellos sientan que les estamos prestando atención a sus inquietudes.

· Generar un clima de respeto, confianza y tranquilidad (no lo contaremos a los abuelos, tíos, etc).

· Estar disponibles para que ellos planteen sus inquietudes o preguntas que a veces pueden ser muy distintas a las que nos imaginamos que podían tener.

· Evitar las frases que puedan expresar alguna descalificación o prejuicio.

· Entregar información veraz y si no se sabe la respuesta, exponer que se buscará.

· Tener claridad de las áreas del tema que se quiere abarcar (cuando es uno quién quiere comenzar la conversación).