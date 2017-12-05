Locas cuerdas
Este grupo de mujeres se junta todos los fines de semana por el solo placer que les produce cantar. Junto con su director, Diego Belmar, eligen y hacen arreglos de las canciones que más las identifican. Ya han hecho varias presentaciones y este año les propusimos que cantaran para Paula y que nos acompañaran en la celebración de nuestros 50 años. Este es el resultado: el registro de uno de sus ensayos.
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.