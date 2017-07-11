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    Paula

    Menestrón de porotos rojos

    Por 
    Por Centro de Cocina de Revista Paula / Producción: Paula Minte / Recetas: Rafael Figueroa, chef del Hotel Portillo / Fotografía: Carolina Vargas / Periodista: Francisca Urroz
    cocina portillo 1

    Paula 1230. Sábado 15 de julio de 2017.

    Para 10 personas

    500 g de porotos rojos o porotos frutillas, remojados en abundante agua fría la noche anterior y estilados

    Sal y pimienta

    1 cucharada de aceite de oliva

    1 cebolla, picada fina

    2 dientes de ajo, picados finos

    2 zanahorias, en cubos pequeños

    1 pimentón rojo, sin semillas y en cubos

    500 g de papas, peladas y en cubos pequeños

    500 g de zapallo, pelados y en cubos pequeños

    170 g de pasta corta (coditos u otros)

    250 g de hojas de acelga, en tiras finas

    1. En una olla grande colocar los porotos, cubrir con agua fría 4 cm sobre los porotos y llevar a ebullición. Reducir el calor y cocinar a fuego bajo hasta que estén cocidos. Sazonar con sal 10 minutos antes de terminar la cocción. Reservar.

    2. Mientras tanto en un sartén calentar el aceite a fuego medio, agregar la cebolla, ajo, zanahoria, pimentón, papas y zapallo; cocinar, revolviendo, 5-10 minutos o hasta que las verduras estén ligeramente doradas. Transferir a la olla con los porotos. Agregar la pasta y acelga, seguir cocinando 10-12 minutos o hasta que las papas y la pasta estén cocidas. Corregir la sazón. Retirar del fuego y servir de inmediato.

    Más sobre:Recetaportillomenestrón de porotos rojos

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