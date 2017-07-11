Menestrón de porotos rojos
Paula 1230. Sábado 15 de julio de 2017.
Para 10 personas
500 g de porotos rojos o porotos frutillas, remojados en abundante agua fría la noche anterior y estilados
Sal y pimienta
1 cucharada de aceite de oliva
1 cebolla, picada fina
2 dientes de ajo, picados finos
2 zanahorias, en cubos pequeños
1 pimentón rojo, sin semillas y en cubos
500 g de papas, peladas y en cubos pequeños
500 g de zapallo, pelados y en cubos pequeños
170 g de pasta corta (coditos u otros)
250 g de hojas de acelga, en tiras finas
1. En una olla grande colocar los porotos, cubrir con agua fría 4 cm sobre los porotos y llevar a ebullición. Reducir el calor y cocinar a fuego bajo hasta que estén cocidos. Sazonar con sal 10 minutos antes de terminar la cocción. Reservar.
2. Mientras tanto en un sartén calentar el aceite a fuego medio, agregar la cebolla, ajo, zanahoria, pimentón, papas y zapallo; cocinar, revolviendo, 5-10 minutos o hasta que las verduras estén ligeramente doradas. Transferir a la olla con los porotos. Agregar la pasta y acelga, seguir cocinando 10-12 minutos o hasta que las papas y la pasta estén cocidas. Corregir la sazón. Retirar del fuego y servir de inmediato.
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