Menestrón de porotos rojos

Paula 1230. Sábado 15 de julio de 2017.

Para 10 personas

500 g de porotos rojos o porotos frutillas, remojados en abundante agua fría la noche anterior y estilados

Sal y pimienta

1 cucharada de aceite de oliva

1 cebolla, picada fina

2 dientes de ajo, picados finos

2 zanahorias, en cubos pequeños

1 pimentón rojo, sin semillas y en cubos

500 g de papas, peladas y en cubos pequeños

500 g de zapallo, pelados y en cubos pequeños

170 g de pasta corta (coditos u otros)

250 g de hojas de acelga, en tiras finas

1. En una olla grande colocar los porotos, cubrir con agua fría 4 cm sobre los porotos y llevar a ebullición. Reducir el calor y cocinar a fuego bajo hasta que estén cocidos. Sazonar con sal 10 minutos antes de terminar la cocción. Reservar.

2. Mientras tanto en un sartén calentar el aceite a fuego medio, agregar la cebolla, ajo, zanahoria, pimentón, papas y zapallo; cocinar, revolviendo, 5-10 minutos o hasta que las verduras estén ligeramente doradas. Transferir a la olla con los porotos. Agregar la pasta y acelga, seguir cocinando 10-12 minutos o hasta que las papas y la pasta estén cocidas. Corregir la sazón. Retirar del fuego y servir de inmediato.