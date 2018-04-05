Millarca Valenzuela, una mujer que deja huella
Esta geóloga es la primera mujer chilena que estudia meteoritos. En sus expediciones en el Desierto de Atacama ha encontrado más de 800 ejemplares y fue elegida como ganadora del concurso Mujeres que dejan Huella 2018. Una iniciativa de Alto Las Condes y Comunidad Mujer.
Paula.cl
*Este contenido es presentado por Alto Las Condes.
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