Neo & clásica
Paula 1247. Sábado 24 de marzo de 2018. Especial Moda.
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Entero, $ 125.000, Nicole Rodríguez. Vestido, consultar precio en tienda Purificación García. Aros, $ 24.000, Banana Republic. Collar, $ 37.800, Banana Republic.[/caption]
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Vestido, consultar precio en tienda Carolina Herrera. Beatle, $ 70.000, Nicole Rodríguez.[/caption]
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Vestido, $ 7.000, feria de antigüedades de Valparaíso. Beatle, $ 15.990, Basement. Capa, $ 299.990, Adolfo Domínguez. Collar, $ 37.800, Banana Republic.[/caption]
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Abrigo de piel reciclada, bodega de vestuario de Revista Paula. Camisa, $ 29.990, iO. Camisa de dormir Selmark, $ 39.900, Coty's. Collar, $ 37.800, Banana Republic.[/caption]
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Sombrero, $ 19.900, Ash NY. Corsé, $ 4.990, ropa usada de calle Bandera. Beatle, $ 70.000, Nicole Rodríguez. Aros, $ 3.000, feria de antigüedades de Valparaíso. Collar, $ 12.000, comercio ambulante de paseo Lastarria.[/caption]
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Vestido, herencia familiar de Álvaro Renner. Entero, $ 100.000, Nicole Rodríguez. Collar, $ 86.000, Banana Republic.[/caption]
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Vestido, consultar precio en tienda Michael Kors. Manga, $ 200.000, Nicole Rodríguez.[/caption]
[caption id="attachment_97299" align="alignnone" width="1200"]
Vestido, herencia familiar de Álvaro Renner. Entero, $ 100.000, Nicole Rodríguez. Collar, $ 86.000, Banana Republic.[/caption]
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