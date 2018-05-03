Noodles de zapallo italiano con mantequilla de limón, alcaparras y anchoa con mozzarella
Paula 1250. Sábado 5 de mayo de 2018.
Para 4 personas
3-4 zapallos italianos medianos, firmes
80 g de mantequilla
2 dientes de ajo, picados finos
3 filetes de anchoa, picados finos
¼ taza (60 ml) + 2 cucharadas, de aceite de oliva
2 cucharadas de perejil picado fino
2 cucharadas de alcaparras
½ limón, su ralladura y jugo
16-20 tomates cherry (de colores)
Sal y pimienta
150 g fr mozzarella fresca, en bolas pequeñas
60 g de queso parmesano, en láminas finas
1. Con una mandolina o un cortador en espiral, cortar los zapallos italianos en tiras finas como noodles o spaghetti.
2. En una olla pequeña calentar la mantequilla a fuego medio, agregar el ajo, anchoa y saltear 1 minuto, sin dorar. Agregar ¼ taza (60 ml) de aceite, perejil, alcaparras y ralladura y jugo de limón. Reservar.
3. En un sartén calentar el resto de aceite de oliva a fuego medio, agregar los tomates y cocinar 2 minutos. Sazonar con sal y pimienta.
4. Mientras tanto, calentar la salsa de mantequilla.
5. En una olla grande con agua salada hirviendo, blanquear los zapallos italianos, 1 minuto, estilar y mezclar cuidadosamente con la mitad de la salsa de mantequilla caliente.
6. En platos individuales distribuir los noodles de zapallo italiano, tomates cherry salteados, mozzarella y parmesano. Luego verter encima el resto de la mantequilla. Servir de inmediato.
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