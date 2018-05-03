Noodles de zapallo italiano con mantequilla de limón, alcaparras y anchoa con mozzarella

Paula 1250. Sábado 5 de mayo de 2018.

Para 4 personas

3-4 zapallos italianos medianos, firmes

80 g de mantequilla

2 dientes de ajo, picados finos

3 filetes de anchoa, picados finos

¼ taza (60 ml) + 2 cucharadas, de aceite de oliva

2 cucharadas de perejil picado fino

2 cucharadas de alcaparras

½ limón, su ralladura y jugo

16-20 tomates cherry (de colores)

Sal y pimienta

150 g fr mozzarella fresca, en bolas pequeñas

60 g de queso parmesano, en láminas finas

1. Con una mandolina o un cortador en espiral, cortar los zapallos italianos en tiras finas como noodles o spaghetti.

2. En una olla pequeña calentar la mantequilla a fuego medio, agregar el ajo, anchoa y saltear 1 minuto, sin dorar. Agregar ¼ taza (60 ml) de aceite, perejil, alcaparras y ralladura y jugo de limón. Reservar.

3. En un sartén calentar el resto de aceite de oliva a fuego medio, agregar los tomates y cocinar 2 minutos. Sazonar con sal y pimienta.

4. Mientras tanto, calentar la salsa de mantequilla.

5. En una olla grande con agua salada hirviendo, blanquear los zapallos italianos, 1 minuto, estilar y mezclar cuidadosamente con la mitad de la salsa de mantequilla caliente.

6. En platos individuales distribuir los noodles de zapallo italiano, tomates cherry salteados, mozzarella y parmesano. Luego verter encima el resto de la mantequilla. Servir de inmediato.