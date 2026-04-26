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    MOP avanza en mejoramientos de Servicios Sanitarios Rurales para 444 familias de Ñuble

    La totalidad del plan de inversión en infraestructura sanitaria rural en la región, que contempla la construcción de sistemas adicionales a los que están en ejecución, proyecta facilitar el acceso a agua potable para 2.678 familias en total.

    Por 
    Sofía Álvarez

    El Ministerio de Obras Públicas (MOP) tiene en ejecución siete obras de Servicios Sanitarios Rurales (SSR) en la Región del Ñuble, con construcciones que llevarán agua potable a 444 familias en zonas rurales de Ñuble, según informan desde la cartera.

    Se trata mejoras, ampliaciones y conservación en los SSR, para Ñiquén, Bulnes Coihueco y San Ignacio, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del MOP. La cartera de obras del ministerio durante este año para Ñuble proyecta entregar agua a cerca de 10 mil personas.

    Así, este domingo el seremi del MOP en Ñuble, Luis Carrasco, firmó la adjudicación realizada por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del proyecto de construcción del SSR Montaña Garay en San Ignacio. Este último mantiene su proceso administrativo en Contraloría para la toma de razón.

    Según la cartera de Obras Públicas, encabezada por Martín Arrau, esta iniciativa beneficiaría a 281 familias del sector al brindarles un suministro continuo y permitirles dejar atrás el abastecimiento con camiones aljibe.

    “Este es un avance concreto que cambia la vida de las personas. Estamos llevando dignidad a sectores rurales que por años han esperado una solución definitiva. El acceso al agua potable no puede depender de la emergencia, sino que debe ser un derecho garantizado, por eso estamos cumpliendo la instrucción de nuestro ministro Martín Arrau y el delegado presidencial, Diego Sepúlveda, donde caminos y acceso a agua potable son prioridad”, declaró Carrasco.

    Así, la iniciativa se suma a los 255 SSR que existen en la actualidad bajo la tutela del MOP y la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales de la DOH, que lleva agua potable a 56.738 familias de la región.

    Proyección en Ñuble

    “Este proyecto forma parte de un plan más amplio para este año 2026, donde contemplamos la construcción de 6 nuevos SSR que beneficiarán a 1.172 familias, por cerca de $10 mil millones en inversión, junto con la ampliación de otros 8 sistemas que impactarán a 1.062 familias adicionales. Todo esto se suma a las 7 obras que actualmente tenemos como DOH en ejecución en la región, de mejoramientos y ampliaciones, que, al término de este primer semestre, llevarán el vital elemento a 444 nuevas familias”, señaló el director regional de Obras Hidráulicas, Alfredo Ávila.

    Asimismo, el delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, afirmó que “no solo estamos invirtiendo en infraestructura, sino en equidad territorial, salud y desarrollo para miles de familias de Ñuble, y como lo hemos dicho desde que asumimos, en la cartera de obras públicas, mejores caminos y mayor acceso a agua potable rural, son nuestras prioridades”.

    El seremi de Ñuble, agregó que, en la totalidad, el plan contempla otorgar acceso a agua potable a 2.678 familias. Desde el Ministerio enfatizan que buscan fortalecer la cobertura de SSR en todo el país, enfocándose en lugares con históricas dificultades de acceso al agua.

    Del mismo modo, señalan que, para mejorar los servicios, buscan incorporar a los 54 servicios de agua potable rural que hay en la región que no están bajo la tutela de la DOH.

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    Más sobre:MOPServicio Sanitario RuralDOHÑuble

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