VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    De acuerdo al último Censo, un 11,5% de la población en Chile se identifica como perteneciente a un pueblo originario y más de la mitad son mujeres. Esta es parte de una serie de entrevistas que rescatan la voz de mujeres aymara -el pueblo más numeroso después del Mapuche-. Todas ellas son herederas de la tradición textil de Isluga, un poblado ubicado en el altiplano del extremo norte, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, que es considerado la cuna de la textilería aymara.

    Por 
    Entrevistas y textos: Almendra Arcaya y Pilar Navarrete
    Fotografía: Carolina Vargas y Lydia González.

    Las manos de Catalina Castro Choque (43) guardan más años de tradición textil que los que puede contar. “De lo que yo sé, es una herencia que nos dejó el tátara tatarabuelo. Desde entonces que ha habido generaciones enteras de Castro dedicadas cien por ciento a la agricultura, la ganadería y la artesanía. A mí nadie me obligó a aprender, pero desde que recuerdo el hilado y el tejido estaban presentes en todo momento. Fue un saber que cayó en mis manos y yo lo tomé orgullosa”, dice hoy.

    Como todos en el clan Castro, Catalina nació en la localidad de Quelga, una de las cunas del tejido andino, donde solo había una forma de vivir: “Allá nosotras trabajábamos siempre con el ayni; yo te enseño a tejer y mañana me enseñas tú. Lo mismo con la siembra, el pastoreo o la construcción de la vivienda. El ayni significa convivir en la cooperación y solidaridad recíproca”, explica Catalina.

    Así aprendió a tejer, dice hoy: “con la curiosidad de una niña que creció rodeada de mujeres dispuestas a enseñarle todo lo que sabían. Mi mamá, mis primas, mis vecinas, todas tejían, y cada vez que las veía yo quedaba encantada. Yo quería ser como ellas”. Para ser una de ellas, le repetía su mamá desde los ocho años mientras le enseñaba a hilar, no podía adelantarse. Tenía que ir por etapas, sin saltarse ningún paso: primero un cintillo, luego una faja; primero con kile, luego con carnero; primero una frazada, luego un aksu.

    Fotografía: Carolina Vargas y Lydia González.

    “Todo lo que yo aprendí con ella me lo llevé guardaíto’ dentro de mí”, dice Catalina, refiriéndose al día que migró a Alto Hospicio en busca de trabajo, cuando tenía dieciocho años. “Pero cuatro años después, cuando me emparejé y me fui a vivir a Pozo Almonte, todo lo que aprendí allí con mi suegra volví a enseñárselo a mi mamá a Quelga. En el mismo lugar que ella me enseñó, yo le he ido devolviendo la mano”, agrega Catalina, como si un hilo invisible de ayni uniera los doscientos kilómetros que las separan desde Alto Hospicio, donde Catalina integra desde el año 2000 la Asociación Flor del Tamarugal.

    En honor a su madre, la artesana Catalina Choque Castro, una vez al mes y sin excepciones Catalina hija sube. “‘Uy hija, cómo hay aprendío, ahora estai capa’”, me dice mi mamá cuando tejemos juntas. Ella me ayuda a hacer los ponchos y las vistallas para mis hijos, y yo la ayudo a hacer las fajas que hoy día la juventud ocupa en el sombrero, con su nombre tejido. El tejido nos conecta, hacemos dupla, nos nutrimos la una de la otra”, reflexiona Catalina.

    Esa complicidad, confidencia entre sollozos, la emociona. Pero también la entristece. “Esa es mi gran debilidad como tejedora, pienso yo, haber tenido cuatro niñitos y ninguna hija. Es como una espinita, porque para mí no hay alegría más grande que llevar conmigo los saberes de mi madre. De repente mis hermanas me molestan. ‘Oye pero pa’ qué tejís tanto aksu si no tenís’ hija’, me dicen, y yo les respondo: ‘déjelo ahí nomás, van a ser para mis yernas’. Como sea, antes de que yo me muera, quiero compartir esta herencia, porque es lo más valioso que yo tengo. No por nada nuestro tejido sigue vivo después de seis generaciones”.

    __

    • Este testimonio es parte del libro Herederas de Isluga, publicado en 2021 por Fundación Artesanías de Chile (@artesaniasdechile), que recopila 18 historias de artesanas Aymara de la Región de Tarapacá. Todas ellas comparten una sabiduría donde se funde su relación con la naturaleza y sus ritmos vitales: son herederas de la tradición textil de Isluga, un poblado ubicado en el altiplano del extremo norte, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, que es considerado la cuna de la textilería aymara. Por el valor de estas historias, estos testimonios son rescatados por Paula.cl.
    Más sobre:ArtesaníasMujeres AymaraPueblos originariosIndígenasArtesanías de ChileTextilTextil Aymara

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rusia bombardea centrales ucranianas con misiles hipersónicos en represalia por ataques a civiles

    Aduana incauta dos toneladas de vainillas y casquillos ocultos en exportación de cobre

    Ordenan dejar en prisión preventiva al expresidente de Bolivia, Luis Arce, por presuntos actos de corrupción

    Irán incauta petrolero extranjero con seis millones de litros de diésel en el mar de Omán

    Fatal accidente en San Pedro de la Paz deja una mujer fallecida y un hombre grave tras colisión con camión

    EE.UU. pone fin a programas de reunificación familiar y ordena salida de inmigrantes de siete países desde enero

    Lo más leído

    1.
    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor

    2.
    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Pyramids por la semifinal de la Copa Intercontinental

    Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Pyramids por la semifinal de la Copa Intercontinental

    Temblor hoy, sábado 13 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 13 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Brighton en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Brighton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming

    Aduana incauta dos toneladas de vainillas y casquillos ocultos en exportación de cobre

    Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Pyramids por la semifinal de la Copa Intercontinental

    La transformación digital salta como prioridad para directorios de empresas en 2025
    Negocios

    La transformación digital salta como prioridad para directorios de empresas en 2025

    El plan laboral de Kast incluye un nuevo sistema de indemnización, revisar la Ley Karin y cambios a la DT

    La cartera de las isapres cambia por la crisis de natalidad: cargas por cotizante caen a menos de la mitad

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8
    Tendencias

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Erick Pulgar sueña con la final de la Copa Intercontinental con Flamengo en el mejor año de su carrera
    El Deportivo

    Erick Pulgar sueña con la final de la Copa Intercontinental con Flamengo en el mejor año de su carrera

    O’Higgins y Palestino lideran los minutos juveniles en la Liga de Primera

    Los clubes toman nota: cómo será la clasificación para los torneos internacionales durante la temporada 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Reseña de libros: de Pablo Maurette a María Asunción Requena
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Pablo Maurette a María Asunción Requena

    Llega el libro que recorre la obra musical de Víctor Jara: “Él estaba muy atento a lo que estaba sonando en el mundo”

    Daniel Saldaña París: “La izquierda de los 70 y la masculinidad sólo ornamentalmente difería de la derecha”

    Rusia bombardea centrales ucranianas con misiles hipersónicos en represalia por ataques a civiles
    Mundo

    Rusia bombardea centrales ucranianas con misiles hipersónicos en represalia por ataques a civiles

    Ordenan dejar en prisión preventiva al expresidente de Bolivia, Luis Arce, por presuntos actos de corrupción

    Irán incauta petrolero extranjero con seis millones de litros de diésel en el mar de Omán

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas