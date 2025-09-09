SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Paula

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

En Chile aún no existe un sistema judicial eficaz para proteger a adultos con discapacidad frente a la negligencia en los cuidados. En esta edición de nuestro Consultorio Legal, conocimos la experiencia de Paula y su hija Amanda, diagnosticada con parálisis cerebral severa, quien tras años de descuidos en su atención, se enfrenta a un vacío legal que la ha dejado en completa indefensión.

Por 
Alexandra Maringuer Pastene y Javiera Fuller Uribe

Paula es madre de Amanda. Su hija nació prematura y fue diagnosticada con parálisis cerebral severa, con un 95% de discapacidad. Amanda requiere cuidados absolutos y permanentes. Paula ha sido su principal cuidadora, pero sin apoyo económico del padre ni de su familia, ha debido dejarla al cuidado de terceros mientras trabaja.

Cuando llega a nuestro estudio, lo hace angustiada: sospecha que la persona contratada no cumple con los mínimos que Amanda necesita. Hoy, ya mayor de edad, Amanda presenta escaras grado 3 y otros daños derivados de negligencia en su cuidado. ¿Quién protege a las personas con discapacidad cuando quienes deben cuidarlas las vulneran?

Un vacío legal

En Chile contamos con la Ley N° 21.013 sobre maltrato relevante, que sanciona penalmente el maltrato físico y psíquico contra niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Sin embargo, esta ley se enfoca en agresiones directas y abusos evidentes. Quedan fuera situaciones de negligencia grave en los cuidados: omitir alimentación, descuidar la higiene, abandonar tratamientos básicos. Y, además, su lógica es punitiva: sancionar al culpable, no garantizar protección inmediata.

En el caso de niños, los tribunales de familia cuentan con un procedimiento de vulneración de derechos, de carácter cautelar, que permite decretar medidas de protección judicial inmediatas para restablecer sus derechos.

Pero cuando hablamos de adultos con discapacidad o demencia, no autónomos, la institucionalidad se difumina. No existe un procedimiento equivalente. La negligencia no siempre encaja como maltrato, y lo penal es siempre la última ratio. El resultado es un vacío: personas que requieren cuidados permanentes quedan sin un sistema judicial de protección efectivo.

Frente a este vacío, lo que se necesita es un procedimiento rápido y cautelar en tribunales de familia, que permita proteger de inmediato a quienes no tienen voz, ya sea en su cuidado personal o en sus bienes. La dignidad no puede quedar a la espera de un juicio penal ni de una interdicción civil que tarda años.

El papel y la práctica

Chile ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga al Estado a garantizar igualdad ante la ley, protección contra el abuso y acceso a sistemas de apoyo. Sobre el papel, los compromisos son claros.

En la práctica, sin embargo, el entramado legal y administrativo es insuficiente. Hay avances en inclusión y programas de apoyo, pero nada que permita reaccionar con rapidez frente a abandono o negligencia en los cuidados.

La brecha entre lo que Chile promete en la arena internacional y lo que ofrece en tribunales es, en la práctica, abismal. Ese vacío deja a familias como la de Paula en la incertidumbre, y a personas como Amanda en la indefensión. Porque cuando no pueden expresarse por sí mismas, es como si no tuvieran voz ante el sistema que debería protegerlas.

La responsabilidad del cuidado

Cuidar a una persona con discapacidad severa no puede entenderse como un acto de caridad, sino como una responsabilidad impostergable. Cuando hablamos de cuidados, hablamos de un entramado de deberes:

  • Deber familiar: los padres, cónyuges o tutores tienen un rol fundamental, pero este no puede significar que una sola persona —usualmente una mujer— cargue en soledad con toda la exigencia física, emocional y económica.
  • Deber estatal: el Estado debe asegurar estándares mínimos en la atención y supervisión, porque el cuidado de una persona con dependencia es también un asunto de derechos humanos.
  • Deber social: como comunidad, debemos entender que el cuidado no es un problema privado que se resuelve puertas adentro. Es una tarea compartida, que requiere apoyos comunitarios, programas de respiro para cuidadores y fiscalización sobre quienes asumen la atención.

La urgencia de un sistema de protección integral

La pregunta de Paula es la pregunta de todos: ¿quién protege a quienes no pueden protegerse a sí mismos?

Hoy, la única vía judicial en familia para adultos con discapacidad es el procedimiento de violencia intrafamiliar. Pero incluso ahí, muchas veces se exige la ratificación de la denuncia por la víctima, lo que en estos casos roza lo absurdo.

En ese contexto resulta necesario un sistema de protección integral para adultos con discapacidad y adultos mayores, que no dependa solo de la vía penal ni del esfuerzo aislado de los cuidadores. Un sistema que reconozca que el descuido también es violencia, que la omisión también vulnera, y que la dignidad de las personas no puede quedar al azar de tener o no una familia que luche por ellas.

Ese sistema debe ser ágil y cautelar, pensado para actuar de inmediato, porque quienes no pueden expresar su voluntad requieren una protección urgente, no diferida en procedimientos interminables.

Este sistema debería contemplar medidas rápidas y cautelares tanto respecto de los cuidados de la persona como de sus bienes y patrimonio. Hoy esa protección queda sujeta a un procedimiento engorroso en tribunales civiles —la declaración de interdicción— que puede tardar meses o incluso años. ¿Y mientras tanto? ¿Qué ocurre con esa persona y con sus bienes? ¿Cómo garantizamos una protección real y oportuna para quienes no tienen voz?

El Congreso discute reformas sobre cuidados y dependencia. Pero la experiencia de Paula y Amanda revela que la urgencia hoy es otra: crear un procedimiento judicial que permita a los tribunales de familia decretar medidas cautelares inmediatas para adultos en situación de discapacidad.

Sin esa herramienta jurídica efectiva, Amanda y tantas otras personas seguirán invisibles frente a la vulneración más cruel: la indiferencia.

Más sobre:Consultorio legalPersonas con discapacidadCuidados

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Harold Mayne-Nicholls reprocha idea de Parisi de instalar minas en la frontera: “Una falta de conciencia humana terrible”

Sigue en vivo el evento de Apple: nuevo iPhone 17, iOS 26 y más anuncios

“Se van a terminar arrepintiendo”: la advertencia de Kast por eventual recorte presupuestario en seguridad

Gobierno concreta concesión por 25 años de sitio de memoria de calle Irán 3037

Voto obligatorio con multa: Lobos no logra sofocar rebelión de diputados oficialistas a pesar de llamado de Boric

Vincenzo Mongillo, profesor italiano de derecho penal: “La relación entre política y justicia es siempre delicada”

Lo más leído

1.
Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

2.
Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

3.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

4.
Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

5.
Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo

Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Servicios

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

Harold Mayne-Nicholls reprocha idea de Parisi de instalar minas en la frontera: “Una falta de conciencia humana terrible”
Chile

Harold Mayne-Nicholls reprocha idea de Parisi de instalar minas en la frontera: “Una falta de conciencia humana terrible”

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

“Se van a terminar arrepintiendo”: la advertencia de Kast por eventual recorte presupuestario en seguridad

Acciones de SQM y otros gigantes de litio caen tras reportes sobre reactivación de mina en China
Negocios

Acciones de SQM y otros gigantes de litio caen tras reportes sobre reactivación de mina en China

Anglo y Teck esperan tener la aprobación de los accionistas y de Canadá para la fusión, pero no se aventuran con China

El peso que tendrá Chile en el negocio de cobre del nuevo gigante de la minería mundial Anglo Teck

Sigue en vivo el evento de Apple: nuevo iPhone 17, iOS 26 y más anuncios
Tendencias

Sigue en vivo el evento de Apple: nuevo iPhone 17, iOS 26 y más anuncios

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

“Estamos profundamente dolidos”: cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Un deseo inconcluso con varios portazos de por medio: las veces en que la Roja buscó el regreso de Marcelo Bielsa
El Deportivo

Un deseo inconcluso con varios portazos de por medio: las veces en que la Roja buscó el regreso de Marcelo Bielsa

La dura acusación contra Marcelo Salas por insultar a árbitro en el duelo Temuco y Copiapó

Histórico uruguayo examina a la Roja: “Hay buen material, pero a los mayores les cuesta darse cuenta que ya no están más”

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Alejandro “Mono” González, Premio Nacional de Arte: “Es el reconocimiento a tanto tiempo de darle duro y ser porfiado”
Cultura y entretención

Alejandro “Mono” González, Premio Nacional de Arte: “Es el reconocimiento a tanto tiempo de darle duro y ser porfiado”

David Garrett: el regreso del virtuoso del violín al Teatro Municipal de Santiago

“Se vienen cosas pronto”, el homenaje de Vicente Cifuentes a la música chilena

Vincenzo Mongillo, profesor italiano de derecho penal: “La relación entre política y justicia es siempre delicada”
Mundo

Vincenzo Mongillo, profesor italiano de derecho penal: “La relación entre política y justicia es siempre delicada”

Israel ataca a altos dirigentes de Hamás en la capital de Qatar

Los influencers de Sinaloa también caen en la guerra entre narcos

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad
Paula

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer