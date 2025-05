Electrolitos: hidratarse por dentro

La hidratación ya no es solo cuestión de tomar agua. Los electrolitos han reinventado este concepto: sin azúcar, libres de calorías, colorantes ni preservantes, estas fórmulas ofrecen una hidratación funcional y eficiente, sin comprometer la salud metabólica.

Y no están pensados únicamente para quienes corren una maratón o practican ejercicio intenso. Basta sentirse algo cansada, con calambres, sentir sueño después de un viaje o incluso dolor de cabeza para que su consumo sea útil.

“La hidratación funcional significa que no solo estás reponiendo agua, sino también minerales esenciales que el cuerpo necesita para funcionar bien. Estos polvos, de fácil consumo y preparación, ayudan a que el agua se absorba mejor y más rápido, y que nuestras células mantengan su equilibrio, hidratación y energía. Es como darle al cuerpo no solo líquido, sino también las herramientas para usarlo de manera más eficiente, según el grado de deshidratación que estemos enfrentando”, explica Noelle Litvac, nutricionista experta en inmunonutrición.

Qué son

Los electrolitos son minerales esenciales —como sodio, potasio y magnesio— que regulan el equilibrio de líquidos en el cuerpo, permiten el buen funcionamiento muscular y nervioso, y participan en procesos clave como la digestión, la circulación y la respuesta al estrés.

“Permiten que nuestros músculos se contraigan, que el corazón mantenga su ritmo, que el sistema nervioso se comunique con precisión y que cada célula se mantenga hidratada y en equilibrio. Desde el impulso que mueve una fibra muscular hasta la señal que inicia la digestión, los electrolitos están siempre presentes, actuando silenciosamente. El cuerpo no los produce por sí solo; los obtenemos exclusivamente a través de la alimentación y los líquidos que consumimos”, dice la doctora María Jesús Mercado, especialista en Medicina Integrativa y Magíster en Nutrición en Sanamed.

Hoy en el mercado es posible encontrarlos en formatos más saludables que las ya conocidad bebidas deportivas cargadas de azúcar y colorantes. “⁠⁠Eliminamos los aditivos que contienen las bebidas isotónicas tradicionales que contienen muchos ingredientes artificiales y azúcar. Sin embargo siguen siendo recomendado para personas activas, que hagan algún tipo de actividad física o incluso quienes tengan alguna condición de salud. Tenemos clientes con disautonomía o migrañas, ya que les ayuda en sus síntomas. Además, lo puedes disolver en tu propia botella de agua y así ayudamos a reducir el consumo de botellas plásticas de un solo uso”, explica Ignacio Vivanco, fundador de la marca chilena Amazing Care.

¿Cuándo consumirlos?

Cuando sudamos en exceso, tomamos alcohol, o incluso, dormimos mal, perdemos parte de estos minerales, y ahí es cuando los electrolitos entran en acción.

“Los electrolitos ayudan a reponer lo que se ha perdido, favorecen la recuperación y pueden prevenir síntomas como fatiga, calambres o dolor de cabeza. Sin embargo, no son necesarios en el día a día si llevas una alimentación balanceada, bebes suficiente agua y estás sano. Pero sí los recomiendo cuando hay una necesidad concreta: mucho calor, actividad física intensa o deshidratación por vómitos”, explica Litvac.

Mercado coincide: “Para la mayoría de las personas sanas que llevan una alimentación basada principalmente en plantas, que se hidratan bien y no están perdiendo electrolitos en exceso, lo ideal es obtenerlos a través de la dieta. Este tipo de alimentación no solo aporta los minerales necesarios, sino también antioxidantes, vitaminas y otros compuestos bioactivos con beneficios adicionales. Lo importante es evaluar el contexto personal: cómo comes, cuánto te mueves, cuánto sudas, cómo te hidratas. Y, sobre todo, consultar con un profesional que pueda orientarte de forma individual. No todos necesitamos lo mismo”.

¿Cómo se toman y en qué momento?

Los electrolitos locales suelen venir en formato de sticks individuales. Se disuelven en 500 ml de agua, lo que los hace prácticos de llevar y consumir en cualquier momento del día, y la sugerencia es agregar hielo.

Se recomienda tomar un máximo de uno o dos sobres al día, ya que un exceso podría generar desequilibrios minerales o sobrecarga renal. También es importante revisar bien las etiquetas para evitar aditivos innecesarios como edulcorantes o saborizantes artificiales.

El mejor momento para consumirlos puede ser al despertar —cuando el cuerpo necesita un impulso de hidratación— o después de una sesión intensa de ejercicio.

Opciones en el mercado

Amazing Care

Esta marca chilena -que produce de forma local- ofrece una fórmula con seis electrolitos esenciales —calcio, cloruro, magnesio, potasio, sodio y zinc— y vitaminas B6, B12 y C. Endulzados solo con estevia, cada caja contiene 12 stickpacks y cuesta $9.900, lo que equivale a $825 por porción y están disponibles en cuatro sabores: berries, maracuyá, naranja y limonada. (Amazingcare.cl)

Extralife

Sin azúcar añadida, endulzados con sucralosa y alulosa, son veganos y sin colorantes. Contienen electrolitos y minerales (sodio, calcio, cloruro, fósforo, magnesio, potasio y zinc) y cinco vitaminas (C, B3, B5, B6 y B12). Lanzados en 2024, están disponibles en diferentes sabores: lime sensation, berry blast, orange mango fusion y tropical delight. (Extra-life.cl)

Puri Hydra

Lanzada a principios de año, se trata de una bebida isotónica hecha en base a agua de coco, con cinco vitaminas (A, E, C, B6 y B12) y ocho minerales (calcio, zinc, magnesio, potasio, sodio, fósforo, manganeso y cromo).Hay dos sabores: wild berries y lemonade están endulzados con sucralosa y stevia. (Purisnacks.cl)