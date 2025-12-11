Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

En el marco de su proyecto la Trilogía de la Vejez, Fundación Gerocultura vivió un exitoso estreno de su segundo montaje `La Isla de los Viejos’, una obra que ahonda en la experiencia de soledad y exclusión social que viven los adultos mayores.

La puesta nace de un proceso creativo que busca entrelazar la ficción con la realidad, dando espacio a que las emociones y deseos de los cinco intérpretes se convirtieran en el motor narrativo de la historia. El elenco fue compuesto por Corina Posada, Julio Ramírez, Pelusa Troncoso, Óscar Zimmermann y Lorena Prada, todos mayores de 60 años.

El director de la obra y Director Ejecutivo de la Fundación Gerocultura, Carlos Aedo, comenta que, a través de esta pieza dramática buscan “profundizar en el fenómeno del aislamiento social, mostrando cómo muchas personas mayores son relegadas a espacios determinados, impropios y carentes de autonomía”.

La labor de Gerocultura

Desde hace ocho años la Fundación Gerocultura busca visibilizar la realidad que viven las personas mayores en un contexto de creciente deshumanización. Este colectivo se ha dedicado a impulsar la participación de adultos mayores a través de propuestas artísticas que reflexionan sobre la mirada cultural de la vejez y los vínculos intergeneracionales.

Las instancias propiciadas por la fundación no solo abren espacio para discutir temáticas que afectan hoy en día a las personas mayores, sino que también se han transformado en un lugar donde los participantes han podido generar comunidad y reforzar su autonomía e independencia.

Carlos Aedo explicó a Paula que “hay un exceso de cuidado hacia este grupo etario. Se les dice que no salgan de casa porque se pueden enfermar o caer, y así los vamos limitando”. De esta manera, espacios de desarrollo personal como los que propicia Gerocultura son altamente valorados por sus usuarios.

La idea de ofrecer talleres dramatúrgicos no es al azar. Si bien lo más común para adultos mayores es la oferta de espacios de actividad física, manual o cognitiva, Aedo plantea que “es esencial ofrecer algo más integral, que les plantee un desafío, un desarrollo, y que, sobre todo, los ayude a verse como agentes de cambio”.

“La Isla de los Viejos”

Tras un evento distópico, cinco adultos mayores se quedan varados en una isla sin saber cuánto tiempo se encontrarán en esa situación. A partir de eso, deben organizarse sobre cómo vivir en esta nueva realidad, así cada uno comienza a recordar su historia y visualizar sus anhelos futuros.

Los diálogos y monólogos de cada uno de los protagonistas están completamente inspirados en las historias personales de cada intérprete, lo cual nutrió el libreto con fragmentos íntimos de sus vidas. La obra utiliza la isla como un recurso escénico y simbólico que representa un espacio de exclusión que va más allá de lo social.

A través del uso de cámaras, proyecciones y archivos personales `La Isla de los Viejos’ se presentó con seis funciones llenas en la Galería del CA660, demostrando la necesidad e importancia de abordar los temas relacionados con la vejez y transmitiendo con fuerza que sus protagonistas están, sin lugar a dudas, más vivos que nunca.