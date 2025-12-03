VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Colores neutros, espacios que permiten jugar y desplazarse sin riesgo, y un catálogo de libros finamente seleccionados son las bases de las llamadas Guaguatecas, bibliotecas diseñadas especialmente para la primera infancia. El proyecto encabezado por Paula Larraín, subdirectora del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, acaba de inaugurar una en La Serena, buscando alcanzar presencia en cada una de las regiones del país.

    Por 
    Constanza Palma
    Guaguateca en la Biblioteca Regional de Antofagasta

    La idea de las Guaguatecas se inspira en programas similares implementados en los años 90 en España y Finlandia. Pero en Chile el proyecto no solo se enfocó en garantizar el acceso de infantes a espacios literarios, sino también como un “espacio que propiciara un vínculo entre las mamás, papás y abuelos que están cuidando a esos niños y niñas”, explica Paula Larraín.

    03/12/2025 - PAULA LARRAIN - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Si bien en Chile existían Guaguatecas dispersas, estas funcionaban sin una articulación entre sí ni una política pública que las sostuviera, por lo que aquello que nació a partir de este programa fue algo mayor. Surgió la idea de construir una Red Nacional de Guaguatecas, acompañada de estándares comunes, espacios diseñados cuidadosamente y una unificación entre todas.

    La semana pasada, la Biblioteca Municipal de La Serena tuvo la inauguración de la segunda Guaguateca de la comuna, siendo esta la más reciente de la red.

    Alcance nacional

    La primera Guaguateca oficialmente inaugurada fue el pasado 28 de agosto en la Biblioteca Regional de Antofagasta, la primera de las 44 que se son parte de la planificación de este proyecto.

    El diseño del espacio de nueve metros cuadrados no fue al azar, sino que se buscó que todos sus elementos, desde las paletas de colores hasta la forma del mobiliario, promovieran el encuentro entre las y los cuidadores, los niños y los libros.

    GUaguateca en la Biblioteca Regional de Antofagasta.

    “Queríamos romper esa imagen de que a los niños hay que llenarlos de colores, saturarlos de información”, dice Paula Larraín. Por eso, optaron por tonos neutros, materiales como la madera y detalles en suaves tonalidades verdes y naranjas. La idea central es que los protagonistas sean los libros y el vínculo afectivo con quienes leen: “Creemos que es super importante que eso pueda ser una práctica consistente también en sus casas”, añade.

    Paula Larraín señala que el proyecto fue diseñado desde su origen para insertarse en una institucionalidad que trascienda. “Me atrevo a decir que esto se constituye como una política pública porque lo instalamos en las bibliotecas públicas, que ya tienen convenios con prácticamente todas las comunas del país, de todos los colores políticos”, dice. La lectura como práctica cotidiana y no como evento aislado es el corazón de la propuesta.

    Un espacio de encuentro y comunidad

    De acuerdo con Paula Larraín, la recepción de estos espacios ha sido muy buena, sobre todo en municipios donde incluso han apostado por destinar recursos a contratar personal especial para las Guaguatecas. Sin embargo, recuerda que al comienzo el proyecto generó dudas: “Teníamos que explicar que este no es un espacio para depositar a la guagua, es un espacio para generar vínculo entre el adulto y el niño”.

    Si bien el proyecto comenzó enfocado en los bebés, varias bibliotecas han comenzado a adquirir libros para padres y cuidadores, los cuales ahondan en temas de desarrollo y crianza de los niños. “Hay mamás primerizas que han encontrado en la Guaguateca un espacio de intercambio”, comenta Paula.

    La subdirectora del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas explica que esta instancia no solo aporta al desarrollo cognitivo y lingüístico de los bebés, sino que también cumple un rol emocional. “Ese vínculo que se tiene con el libro, muchas veces responde a un espacio que tuviste con algún adulto significativo”, explica. Por lo tanto, el proyecto se transforma en una oportunidad de generar vínculos desde la primera infancia, lo que es trascendental para un desarrollo sano en términos de salud mental.

    En definitiva, las Guaguatecas buscan mucho más que acercar libros a niños y niñas, aspiran a reconstruir el valor de la lectura como un acto cotidiano, íntimo y compartido. A medida que la red continúa expandiéndose por el país, el proyecto se perfila como una apuesta para crear espacios donde la cultura, el cuidado y el afecto se encuentren.

    Más sobre:GuaguatecaGuaguatecasRed Nacional de GuaguatecasBiblioteca NacionalSistema Nacional de Bibliotecas Públicasprimera infancia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Regiones de O’Higgins y Valparaíso: declaran alerta roja en las comunas de Las Cabras y Olmué por incendios forestales

    Raúl Soto, el nombre que asoma como nuevo presidente del PPD

    TikTok anuncia su primer proyecto en América Latina por más de US$37.000 millones

    Los planes que manejan en Torres del Paine para evitar otra tragedia en el próximo día de elecciones

    Municipalidad de Peñalolén suspende a directora de Finanzas por millonario déficit en gestión de exalcaldesa Leitao

    Coordinador de bancada y liderazgos enfrentados: el complejo puzzle que debe armar el PDG de cara al 11 de marzo

    Lo más leído

    1.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    2.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    3.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    4.
    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    5.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    Servicios

    Caravana Navideña Coca Cola en Concepción: revisa el recorrido actualizado

    Caravana Navideña Coca Cola en Concepción: revisa el recorrido actualizado

    A qué hora y dónde ver a Deportes Concepción vs. Cobreloa por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Concepción vs. Cobreloa por TV y streaming

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de segunda vuelta

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de segunda vuelta

    Regiones de O’Higgins y Valparaíso: declaran alerta roja en las comunas de Las Cabras y Olmué por incendios forestales
    Chile

    Regiones de O’Higgins y Valparaíso: declaran alerta roja en las comunas de Las Cabras y Olmué por incendios forestales

    Caravana Navideña Coca Cola en Concepción: revisa el recorrido actualizado

    Raúl Soto, el nombre que asoma como nuevo presidente del PPD

    TikTok anuncia su primer proyecto en América Latina por más de US$37.000 millones
    Negocios

    TikTok anuncia su primer proyecto en América Latina por más de US$37.000 millones

    Transvip se adjudica licitación para ser parte del transporte del Aeropuerto de Santiago por los próximos cinco años

    Banco Bice inicia el cierre de sucursales tras fusión con Security

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año
    Tendencias

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Nuevo reconocimiento para Erick Pulgar: volante de Flamengo es incluido en equipo ideal de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    Nuevo reconocimiento para Erick Pulgar: volante de Flamengo es incluido en equipo ideal de la Copa Libertadores

    “Él no tenía la información”: presidente del Sifup revela diálogo con Charles Aránguiz tras sus polémicos dichos

    El derbi ante el Betis aún le duele al Sevilla: el duro castigo que recibió el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Spotify 2025 en Chile: Kidd Voodoo es el artista chileno más escuchado y el reggaetón el género más popular
    Cultura y entretención

    Spotify 2025 en Chile: Kidd Voodoo es el artista chileno más escuchado y el reggaetón el género más popular

    Devoción por Toy Story 3, desprecio por Paul Dano: la curiosa lista de Tarantino con las mejores cintas del siglo XXI

    Mr. Bungle aterriza en Concepción como parte de su gira sudamericana

    Reino Unido: El giro a la derecha de los laboristas, una “decepción inmensa” para muchos partidarios
    Mundo

    Reino Unido: El giro a la derecha de los laboristas, una “decepción inmensa” para muchos partidarios

    Tribunal Constitucional de Polonia ilegaliza al Partido Comunista

    Machado culpa a Maduro del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se ha negado”

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia
    Paula

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi desición de ser madre sola

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”