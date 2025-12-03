Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

La idea de las Guaguatecas se inspira en programas similares implementados en los años 90 en España y Finlandia. Pero en Chile el proyecto no solo se enfocó en garantizar el acceso de infantes a espacios literarios, sino también como un “espacio que propiciara un vínculo entre las mamás, papás y abuelos que están cuidando a esos niños y niñas”, explica Paula Larraín.

03/12/2025 - PAULA LARRAIN - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Si bien en Chile existían Guaguatecas dispersas, estas funcionaban sin una articulación entre sí ni una política pública que las sostuviera, por lo que aquello que nació a partir de este programa fue algo mayor. Surgió la idea de construir una Red Nacional de Guaguatecas, acompañada de estándares comunes, espacios diseñados cuidadosamente y una unificación entre todas.

La semana pasada, la Biblioteca Municipal de La Serena tuvo la inauguración de la segunda Guaguateca de la comuna, siendo esta la más reciente de la red.

Alcance nacional

La primera Guaguateca oficialmente inaugurada fue el pasado 28 de agosto en la Biblioteca Regional de Antofagasta, la primera de las 44 que se son parte de la planificación de este proyecto.

El diseño del espacio de nueve metros cuadrados no fue al azar, sino que se buscó que todos sus elementos, desde las paletas de colores hasta la forma del mobiliario, promovieran el encuentro entre las y los cuidadores, los niños y los libros.

GUaguateca en la Biblioteca Regional de Antofagasta.

“Queríamos romper esa imagen de que a los niños hay que llenarlos de colores, saturarlos de información”, dice Paula Larraín. Por eso, optaron por tonos neutros, materiales como la madera y detalles en suaves tonalidades verdes y naranjas. La idea central es que los protagonistas sean los libros y el vínculo afectivo con quienes leen: “Creemos que es super importante que eso pueda ser una práctica consistente también en sus casas”, añade.

Paula Larraín señala que el proyecto fue diseñado desde su origen para insertarse en una institucionalidad que trascienda. “Me atrevo a decir que esto se constituye como una política pública porque lo instalamos en las bibliotecas públicas, que ya tienen convenios con prácticamente todas las comunas del país, de todos los colores políticos”, dice. La lectura como práctica cotidiana y no como evento aislado es el corazón de la propuesta.

Un espacio de encuentro y comunidad

De acuerdo con Paula Larraín, la recepción de estos espacios ha sido muy buena, sobre todo en municipios donde incluso han apostado por destinar recursos a contratar personal especial para las Guaguatecas. Sin embargo, recuerda que al comienzo el proyecto generó dudas: “Teníamos que explicar que este no es un espacio para depositar a la guagua, es un espacio para generar vínculo entre el adulto y el niño”.

Si bien el proyecto comenzó enfocado en los bebés, varias bibliotecas han comenzado a adquirir libros para padres y cuidadores, los cuales ahondan en temas de desarrollo y crianza de los niños. “Hay mamás primerizas que han encontrado en la Guaguateca un espacio de intercambio”, comenta Paula.

La subdirectora del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas explica que esta instancia no solo aporta al desarrollo cognitivo y lingüístico de los bebés, sino que también cumple un rol emocional. “Ese vínculo que se tiene con el libro, muchas veces responde a un espacio que tuviste con algún adulto significativo”, explica. Por lo tanto, el proyecto se transforma en una oportunidad de generar vínculos desde la primera infancia, lo que es trascendental para un desarrollo sano en términos de salud mental.

En definitiva, las Guaguatecas buscan mucho más que acercar libros a niños y niñas, aspiran a reconstruir el valor de la lectura como un acto cotidiano, íntimo y compartido. A medida que la red continúa expandiéndose por el país, el proyecto se perfila como una apuesta para crear espacios donde la cultura, el cuidado y el afecto se encuentren.