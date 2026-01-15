SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    Porque a veces esa amiga de siempre, no es para siempre.

    Por 
    Fernanda Marabolí

    Había visto mil veces la película Guerra de Novias donde Anne Hathaway y Kate Hudson son amigas de toda la vida y se pelean por no querer ceder la una a la otra la fecha del día de su matrimonio.

    Fue más o menos hace un año, en una repetición regular de esta película que me encontré llorando con la escena final. La había visto mil veces, pero nunca le había tomado el peso.

    “A veces en la vida se forman lazos que nunca se pueden romper. A veces no puedes encontrar a esa persona que estará a tu lado sin importar lo que suceda, o tal vez lo encuentres con tu pareja y lo celebres con una enorme boda costosa. Pero, también existe la posibilidad de que aquella persona con la que puedes contar siempre, esa persona que realmente te conoce, a veces mejor que tú mismo, sea la misma persona que siempre ha estado a tu lado".

    Esa simple frase de la película me llevo a repensar un duelo que llevaba evitando hace meses: perder a la persona que había sido mi mejor amiga de toda la vida.

    Nos conocimos en el jardín, cuando teníamos unos 4 años. Fue la primera vez en mi vida que me animé a dar el primer paso para conocer a alguien, y simplemente fue porque ella llevaba puestos unos pantalones rosados, y eso me hizo sentir que íbamos a ser muy buenas amigas.

    Nuestra amistad sobrevivió a muchísimos momentos: mi primer cambio de colegio, donde mantuvimos contacto enviándonos cartas a través de nuestras mamás; también a su primer corazón roto, cuando lo único que yo quería era matar a ese niño que la había hecho sufrir tanto; y sobrevivió también a uno de los procesos más difíciles que me ha tocado vivir, la separación de mis papás.

    Ella fue a la primera persona que llamé cuando mis papás me anunciaron que se separarían. En el acto más puro de amistad que he vivido, sin pensarlo mucho, me pasó a buscar con su mamá, en el camino a su casa no me hizo preguntas, llamó a nuestras otras amigas para que vinieran y sólo me abrazo y escuchó mientras yo le contaba los detalles.

    Con el tiempo, empecé a sentir la certeza de que, aunque todo en mi vida podía cambiar, la única persona que iba a estar ahí siempre, iba a ser ella.

    Durante mi primer año de universidad conocí a mi primer pololo. Como una persona que jamás había tenido una relación en la adolescencia, pero que en el fondo la había anhelado profundamente, empecé a priorizar el tiempo con él y su círculo de amigos, por sobre el tiempo con mis amigas. Hasta que llegó el momento en que solamente hablaba con ella esporádicamente o para contarle mis problemas.

    Empezaron a pasar semanas en las que no hablábamos nada. No tenía idea de su vida, pero tampoco me preocupaba por escribirle para saber. Al mismo tiempo, me empezó a pasar que cada vez que nos veíamos, sentía una desconexión, pequeña, pero que con el tiempo se fue haciendo cada vez más presente.

    Pensé que quizás era normal, que eso solía ocurrir al entrar a la universidad y tener nuevos círculos de amigos, adquirir intereses distintos y, en general, a la experiencia de crecer y convertirse en una persona distinta. Lo atribuí también al factor de no verse todos los días, y pensé que eventualmente lograríamos superarlo.

    Durante una conversación cotidiana, para proponer vernos, mi mejor amiga y otra amiga en común con la que conformábamos grupo, me hicieron saber lo que sentían con respecto a nuestra amistad. Resultado de eso, nos distanciamos más.

    Para ser honesta, no me lo tomé bien y estuve enojada muchísimo tiempo, sobre todo con ella por no habérmelo comentado antes y por sentir que se había aliado con nuestra otra amiga. Me sentí muy sola, pero en vez de enfrentar mi responsabilidad en el asunto, simplemente me refugié en mi pololo y mis amigos de la universidad.

    No fue hasta meses más tarde, cuando mi pololo terminó conmigo, que me di cuenta lo que significaba no tener a mi mejor amiga a mi lado para enfrentar la vida. No importaba con quién hablara, no encontraba en nadie esa sensación de contención y entendimiento puro que la amistad de ella parecía brindarme hasta en el más largo de los silencios.

    Por cosas de la vida se enteró y una vez más, en un acto sincero de amistad, me habló para ofrecerme consuelo. Días después nos reunimos. Cuando me abrió la puerta la abracé como pocas veces nos habíamos abrazado en la vida, le pedí perdón por la pelea y retomamos el contacto por un tiempo.

    Sin embargo, cuando llegó la fecha de su cumpleaños y le pregunté si haría algo, me tope con la realidad de que mi presencia podía incomodar a esta otra amiga con la que conformábamos grupo y que ella prefería evitar esa situación. A pesar de que me dolió, entendí que no estaba en posición de exigir algo, me lo tomé como una persona adulta, le dije que comprendía la situación y que esperaba que lo pasara muy bien.

    Después de eso no hablamos más.

    El año pasado, fue un año difícil para mí. Viví una serie de situaciones dolorosas y un hecho en particular tan fuerte, que me hizo querer contárselo. Lo pensé muchísimo, pero nunca lo hice.

    No le escribí porque no quisiera contárselo, sino, porque no estaba segura de que ella quisiera saber de mí. Además, con el tiempo empecé a entender que mi forma de llevar nuestra amistad era muy egoísta, y que no era justo haberla convertido en mi contacto para emergencias emocionales. Mucho menos, si yo no le ofrecía la misma disponibilidad.

    Perderla como amiga, irónicamente, me inspiró a tratar de ser una mejor amiga con mis otros amigos; a estar verdaderamente presente, escuchar más al resto y decirles lo que significan para mí hasta el cansancio.

    Creo, honestamente, que sino hubiera sido por su presencia en mi vida, yo no sabría lo que significa ser una amiga de verdad.

    Muchas veces nos encandilamos con otros vínculos que son pasajeros y damos por sentado a aquellas personas que han estado siempre ahí, ofreciéndonos su cariño sincero, sin pedir nada a cambio. Parece obvio, pero las amistades no se mantienen solas y nadie está verdaderamente tan ocupado como para decirle a su amigo que lo quiere, o preguntarle cómo está.

    Hace poco fue mi cumpleaños, pensé que no me saludaría. Sin embargo, fue la primera persona en saludarme, como todos los años. Fue breve, pero terminó el mensaje con un “te quiero siempre”.

    No sé si algún día volveremos a ser amigas, tampoco escribo esto para que lo lea y me hable. Hemos crecido, nuestros caminos se han separado, somos personas distintas y estoy tranquila con eso.

    La única certeza que tengo, es que sin importar lo que pase, la huella de su amistad marcará todas mis amistades y que yo, también, la voy a querer siempre.

    Más sobre:AmorHablemos de amorPaulaAmistad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Cruel e inaceptable”: Elizalde critica publicación sobre Gatica compartida por Crespo

    Contraloría da visto bueno a proyecto de ley que obliga a aerolíneas a informar identidad de pasajeros a las autoridades

    Negativa de Carter y libertarios a entrar al gobierno pone a prueba liderazgo de Kast y complica su diseño de gabinete

    “Jadue optó por ser oposición”: los párrafos de la carta de protesta que mandaron los ministros PC contra el exalcalde

    Las razones de Rodolfo Carter para declinar el Ministerio de Seguridad de Kast

    El invierno más cruel en Kiev: Sin electricidad ni agua y -19 °C, ucranianos buscan alivio de los ataques rusos y el frío

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Servicios

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la semifinal del Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la semifinal del Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    “Cruel e inaceptable”: Elizalde critica publicación sobre Gatica compartida por Crespo
    Chile

    “Cruel e inaceptable”: Elizalde critica publicación sobre Gatica compartida por Crespo

    Contraloría da visto bueno a proyecto de ley que obliga a aerolíneas a informar identidad de pasajeros a las autoridades

    Negativa de Carter y libertarios a entrar al gobierno pone a prueba liderazgo de Kast y complica su diseño de gabinete

    El dólar se recupera de mínimos de fines de 2023 mientras el cobre pierde los US$ 6
    Negocios

    El dólar se recupera de mínimos de fines de 2023 mientras el cobre pierde los US$ 6

    Plan de fiscalización del SII acusa a “clan familiar agrícola” de emitir facturas falsas que generó perjuicio fiscal por más de $4 mil millones

    Rodrigo Vergara evalúa la gestión de Grau en Hacienda: “No ha sido demasiado feliz su breve paso por el Ministerio”

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump
    Tendencias

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Se abren las inscripciones para el calendario de triatlón e Ironman 2026 en Chile
    El Deportivo

    Se abren las inscripciones para el calendario de triatlón e Ironman 2026 en Chile

    El sentido mensaje de despedida de Matías Sepúlveda antes de partir a Lanús: “La U es y será siempre parte de mi vida”

    Con el Lejano Oriente de por medio: la insólita decisión del goleador que terminó por enterrar a Real Madrid

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso
    Finde

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    La tragedia de la familia de Shakespeare: cómo Hamnet se convirtió en una de las cintas más aclamadas del último año
    Cultura y entretención

    La tragedia de la familia de Shakespeare: cómo Hamnet se convirtió en una de las cintas más aclamadas del último año

    Así crece el desolado mundo de Exterminio: los ejes de El Templo de Huesos

    Shows de BTS en Chile serán en estadio y venta de entradas empieza en marzo

    El invierno más cruel en Kiev: Sin electricidad ni agua y -19 °C, ucranianos buscan alivio de los ataques rusos y el frío
    Mundo

    El invierno más cruel en Kiev: Sin electricidad ni agua y -19 °C, ucranianos buscan alivio de los ataques rusos y el frío

    Universidades chinas consolidan su posición y desplazan a sus pares de EE.UU. en ranking global de producción académica

    Macron sostiene que reforzará con medios aéreos y marítimos la misión en Groenlandia

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida
    Paula

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel