SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar

    No todas las fiestas se viven igual, ni todos los años se celebran de la misma forma. Por eso, a veces soltar la "postal" de la celebración ideal, puede ser una forma de estar en paz.

    Por 
    Mara Ferreira

    Mi mes preferido del año desde niña, siempre ha sido diciembre. Aroma a carne asada y papas duquesa, pan de pascua, tardes de bañarse con la manguera en el jardín, galletas, yogu yugu de mora y, hasta que los prohibieron, fuegos artificiales de estrellitas, que giraba con la mano mientras intentaba no quemar mi retina deslumbrada.

    Las noches de diciembre tienen aroma a celebración, por eso cuando un día siendo adulta me di cuenta de que pasaría Navidad y Año Nuevo sola, me quedé sin aire, detenida y contemplativa.

    Estaba divorciada, cero pololo ni candidato, fin de semana sin niños, familia lejos, todo indicaba unas fiestas austeras, más sola que Rose en el Titanic después de la innecesaria muerte de Jack –porque todos fuimos testigos de que había espacio suficiente para dos en esa tabla en medio del Atlántico–. En fin, la soledad me respiraba en la nuca sin piedad y no tenía ninguna intención de pasar estas fechas con la familia de otros, dando lástima, abrazando gente que no conocía y que probablemente no volvería a ver.

    El amor propio no bastaba para resolver la situación y sentía una rabia profunda de haber llegado a ese momento por mis propias decisiones.

    Me puse a buscar qué hacer. Así fue como leí que el Año Nuevo real del hemisferio sur era el 21 de junio; que el año nuevo chino era en febrero; y que según el calendario maya, faltaban como siete meses. Pero eso no fue un consuelo, porque culturalmente en este país, las fiestas son en estas fechas y se pasan en familia. Estaba perdida.

    De la manga de un mago armé un viaje de Año Nuevo flash a San Pedro con dos mujeres que venía recién conociendo y que hoy, después de ocho años, son parte de mi grupo de grandes y mejores amigas.

    Ese año no lo olvidaré, porque aprendí mucho de mí y de nuestra sociedad. Lo aprendí en la ausencia: en no tener que armar un árbol, pensar regalos, planificar un menú ni cumplir con la coreografía completa de la Navidad. Lejos de casa, sin hijos y sin la presión de “hacer como siempre”, entendí el rol que todavía tenemos las mujeres en la preparación y elaboración de ese “espíritu navideño” casi irrenunciable. Tengas o no ánimo, pareciera que igual debía haber arbolito, regalos, comida rica y familia para rellenar la mesa. Bastante arcaico, por lo demás, para los supuestos avances de la era de Acuario.

    Por eso escribo. Porque todavía pesa con fuerza la idea de que la Navidad y el Año Nuevo solo valen si se viven en familia, alrededor de una mesa llena y con afectos funcionando. Y cuando ese escenario no está –por una pérdida, una enfermedad, una ruptura amorosa, la cesantía o simplemente por estar en otro momento de la vida–, aparece la sensación de que algo anda mal, de que se está fallando en una especie de rito social.

    Pero ese imaginario no es la única opción posible, ni tiene por qué vivirse como una carencia. Pasar estas fechas de otra manera: solo, con amigos, viajando, inventando un ritual propio, o incluso viendo el capítulo final de Stranger Things el 31 en la noche con un buen picoteo, no es un fracaso ni un signo de tristeza inevitable. A veces es solo eso: otra forma de estar, más honesta con el momento vital que se atraviesa.

    Tendremos luna creciente esta semana, un buen momento para celebrar (solo o acompañado) y para pedirle al universo que nos guíe hacia lo que realmente anhela nuestra alma desde lo más profundo. Así que, que el Año Nuevo llegue como llegue, y se pase como se pase.

    Y si no, siempre está la opción de guardarse para el Año Nuevo chino, el Maya, el solsticio de invierno o simplemente para cuando una tenga ganas de celebrar.

    Más sobre:AmorHablemos de amorAño NuevoCelebraciónFin de añoSoledad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Contraloría detecta debilidades en paso fronterizo en Colchane, entre ellas personal insuficiente y equipos fuera de servicio

    Madesal presenta proyecto para expandir su centro logístico en la Región del Biobío por más de US$100 millones

    Vocera de Kast por tensiones en medio de definición del gabinete: “Nuestras prioridades son otras”

    Minsal y Mineduc, los ministerios de las reformas pendientes del gobierno de Gabriel Boric

    Los 10 hitos que sacudieron a Chile en 2025

    El 2025 a lo largo de los contenidos más vistos en La Tercera

    Lo más leído

    1.
    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Servicios

    Este es el horario del Metro de Santiago para el 31 de diciembre por el Año Nuevo

    Este es el horario del Metro de Santiago para el 31 de diciembre por el Año Nuevo

    Stranger Things 5: a qué hora se estrena el episodio final en Chile

    Stranger Things 5: a qué hora se estrena el episodio final en Chile

    Rating del martes 30 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 30 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Este es el horario del Metro de Santiago para el 31 de diciembre por el Año Nuevo
    Chile

    Este es el horario del Metro de Santiago para el 31 de diciembre por el Año Nuevo

    Contraloría detecta debilidades en paso fronterizo en Colchane, entre ellas personal insuficiente y equipos fuera de servicio

    Vocera de Kast por tensiones en medio de definición del gabinete: “Nuestras prioridades son otras”

    Madesal presenta proyecto para expandir su centro logístico en la Región del Biobío por más de US$100 millones
    Negocios

    Madesal presenta proyecto para expandir su centro logístico en la Región del Biobío por más de US$100 millones

    Ministra Williams destaca la autonomía de NovaAndino Litio y asegura que no sabía los nombres del directorio hasta que se hicieron públicos

    Santa Rita anuncia venta de inmuebles y derechos de agua en la VI Región

    Por qué se desencadenó una ola de protestas contra el gobierno en Irán
    Tendencias

    Por qué se desencadenó una ola de protestas contra el gobierno en Irán

    7 cábalas infaltables para recibir el Año Nuevo 2026

    “Fuego del cielo”: estas son las enigmáticas profecías de Nostradamus para este 2026

    Un buen rato en Brasil: Sao Paulo adquiere el pase de Gonzalo Tapia
    El Deportivo

    Un buen rato en Brasil: Sao Paulo adquiere el pase de Gonzalo Tapia

    Campeones solo en la región: los chilenos que levantaron copas en las ligas de Sudamérica en 2025

    Luka Modric recuerda el día en que Mourinho hizo llorar a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    El secreto de Ozzy y el reino dividido de Tommy Rey: cómo la muerte de dos monarcas de la música marcó 2025
    Cultura y entretención

    El secreto de Ozzy y el reino dividido de Tommy Rey: cómo la muerte de dos monarcas de la música marcó 2025

    Angelo Pierattini está estable tras accidente y se espera que en los próximos días lo saquen del coma inducido

    Muere el actor Isiah Whitlock Jr., reconocido por su papel en The Wire

    Los eventos que marcaron el año que se va en el mundo: desde el regreso de Trump hasta un nuevo Papa
    Mundo

    Los eventos que marcaron el año que se va en el mundo: desde el regreso de Trump hasta un nuevo Papa

    Exministro boliviano Eduardo del Castillo fue liberado, pero suma al menos tres nuevas denuncias en su contra

    Xi Jinping afirma que “reunificación” con Taiwán es “imparable”

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar
    Paula

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares