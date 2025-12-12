La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro Diego Martin

Es un despliegue masivo para celebrar un hito de la historia de Chile. A ocho décadas de que Gabriela Mistral recibiera el Premio Nobel de Literatura, el Ministerio de las Culturas, Banco Itaú y Metro de Santiago iniciaron la entrega gratuita de 100 mil ejemplares de la antología La primera de todas .

El texto, editado por el escritor Matías Rivas e ilustrado con dibujos de niños y jóvenes ganadores del concurso “Imaginando a Gabriela Mistral”, busca refrescar la lectura de la poeta nacida en Vicuña.

“ Son poemas escogidos de toda su obra , desde las rondas hasta los sonetos de la muerte, los recados, las mujeres locas. Se ve el lado gótico de la Mistral. Su trabajo con el paisaje, la identidad y la religión. Es una antología esencial para conocer la obra de Mistral ”, dice a Paula Matías Rivas.

Según el editor, leer a Mistral hoy es “fundamental” para desbaratar conceptos heredados, destacando una obra que esquivó las modas de su época para construir una mirada “metafísica y osada”.

“La poesía que dejó es clásica y peculiar”, dice el autor de Referencias personales. “Sus contemporáneos no encontraron en ella a una escritora en sintonía con las modas. Es más: las vanguardias no la rozaron. La afectaron la Biblia, los prodigiosos autores del Siglo de Oro español, las vidas de los santos y la destreza técnica de Rubén Darío . La religión católica y el romanticismo fundaron su mirada metafísica, una filosofía que desarrolló con sigilo y osadía”, explica.

La distribución arrancó en la estación Universidad de Chile y se extenderá durante toda la semana en 23 estaciones del Metro de Santiago y once regiones del país.

El objetivo, según los organizadores, es que la antología viaje tal como lo hizo la obra de la autora de Tala: de forma pública y “al alcance de todas las personas” .

Para la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, la iniciativa rescata a una figura integral.

“Cuando pensamos en Gabriela Mistral, lo primero que suele venir a la mente es su poesía, por el impacto profundo que tuvo en la literatura. Sin embargo, su legado abarca mucho más. Su labor diplomática, su compromiso con la educación, así como su visión sobre la naturaleza, la espiritualidad, los derechos humanos y las infancias, nos siguen inspirando y conectando con una figura integral, humanista y profundamente comprometida con el bienestar de las naciones”, comenta Arredondo.