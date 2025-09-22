SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Paula

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?

En nuestro Consultorio Legal presentamos el caso de María José, una madre que sostiene sola la crianza cotidiana y no sabía cómo traducir ese trabajo en dinero. La ley ya exige valorar económicamente el cuidado, pero los tribunales aún no cuentan con tablas ni parámetros claros. Cada decisión depende del juez, de la prueba presentada y, sobre todo, de que se entienda que cuidar no es un rol de género, sino un trabajo real y esencial.

Por 
Alexandra Maringuer Pastene y Javiera Fuller Uribe

Cada mañana, antes de que suene el despertador en la casa del papá de sus hijos, el día ya comenzó en la de María José: levantar a los niños, preparar el desayuno, encontrar la polera del colegio, calmar la pena del más chico que no quiere ir, y salir corriendo con ambos para no llegar tarde. Después trabaja. Después vuelve a cuidar. Y nadie paga por eso.

Cuando llegó a nosotras no tenía pensión fijada ni régimen de visitas regulado: solo un acuerdo de palabra. Su exmarido aportaba “lo grande” —colegio, salud, vivienda—, pero todo lo demás recaía exclusivamente en ella: ropa, comida, tareas, traslados, emociones, urgencias, noches sin dormir. Él los veía ocho días al mes, a veces ni eso. Vacaciones, fines de semana largos, enfermedades… todo lo asumía ella. No había corresponsabilidad, tampoco un aporte económico que reflejara esa realidad.

Durante años se entendió que cuidar era “lo natural”: un acto de amor, no un trabajo. Pero cuidar muchas veces también significa dejar de trabajar fuera de casa, perder ingresos, postergar proyectos, agotarse física y emocionalmente. Por eso no puede seguir siendo invisible. Ese cuidado cotidiano, silencioso y sostenido es el que hoy empieza a discutirse en tribunales: ¿cómo se valora un trabajo que no tiene sueldo, pero sin el cual nada funcionaría?

¿Qué dice la ley?

La ley cambió, pero el sistema no tanto. Desde 2022, el artículo 6 de la Ley 14.908 —modificado por la Ley 21.484— exige considerar la “tasación económica del trabajo de cuidados para la sobrevivencia del alimentario” al calcular la pensión de alimentos. En simple: no basta con saber cuánto gana cada progenitor. También importa cuánto cuida. Y cuánto cuesta cuidar.

En el papel suena bien, pero la práctica va más lenta. Hoy no existe una tabla ni un método claro para traducir ese esfuerzo en cifras. Y muchas madres siguen criando casi solas, sin que ese trabajo aparezca reflejado en la pensión. Como si no costara. Como si lo invisible no existiera.

Algunos tribunales han comenzado a aplicar este enfoque, aunque de forma dispar. La Corte de La Serena (Rol 665-2023) acogió la queja de una madre que cuidaba a sus hijos sin apoyo real y reconoció que ese trabajo, aunque no tenga precio, sí cuenta y debe influir en la pensión. La Corte de Antofagasta (Rol 90-2024) corrigió un fallo que veía el cuidado como un gasto más y lo trató como lo que es: un aporte efectivo. “La tasación del cuidado puede ser pertinente a propósito de determinar la proporción en que deberá contribuir cada uno de los progenitores”, señaló. Y la Corte Suprema (Rol 6923-2024, agosto de 2025) también se pronunció: sí, el cuidado importa, pero para que pese, hay que demostrarlo. Mostrar cómo impacta la vida, los tiempos, la economía.

Hoy los jueces hacen lo que pueden, pero sin herramientas claras. No hay tablas, parámetros ni guías. Cada caso depende del tribunal, de la prueba presentada y de cuánto se entienda que cuidar no es un “rol de género”, sino un trabajo concreto.

La paradoja es evidente: la ley reconoce el valor del cuidado, pero el sistema aún no sabe cómo medirlo. Y mientras tanto, ese trabajo que permite que todo funcione —la crianza, el colegio, la salud emocional de los niños— sigue siendo asumido, en la mayoría de los casos, por las mismas de siempre. Sin sueldo. Sin pausa. Sin reconocimiento.

Valorar el cuidado no es castigar a quien no paga, es reconocer a quien ha sostenido todo lo demás. Es entender que maternar no es una misión sagrada, sino una tarea intensa, real y con consecuencias. Cuidar tiene impacto: en el bolsillo, en la salud, en los vínculos, en el tiempo. Y ese impacto debe contarse: en el cálculo, en la sentencia, en la conciencia colectiva.

La ley lo dice. Algunas sentencias también. Lo que falta es dotarlo de cuerpo: una tabla, un estándar, una política pública que diga con claridad cuánto vale cuidar en nuestro país. Porque nadie debería criar sola. Y si lo hace, lo mínimo es que ese trabajo —el que sostiene la vida— sea reconocido como lo que es: esencial.

Más sobre:Consultorio legalTasación de los cuidadosCuidados

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detienen a mujer que apuñaló a su pareja en Estación Central en presunto caso de VIF: hombre se mantiene en estado grave

Sujeto hiere con arma blanca a dos guardias de supermercado en Valdivia: registra 35 detenciones previas

Por impureza detectada: ISP ordena retiro de lotes de medicamento usado para dolores bucales

FNE acusa de colusión a empresas procesadoras de centolla magallánica y pide millonarias multas

Una viuda y un repartidor venezolano: mira el trailer de la nueva serie chilena de Prime Video

Juzgado de Pucón ordena prisión preventiva para conductor ebrio que dio muerte a niña de 11 años

Lo más leído

1.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

2.
“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

3.
Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

4.
Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

5.
Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti por la final del ATP de Chengdú

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti por la final del ATP de Chengdú

Detienen a mujer que apuñaló a su pareja en Estación Central en presunto caso de VIF: hombre se mantiene en estado grave
Chile

Detienen a mujer que apuñaló a su pareja en Estación Central en presunto caso de VIF: hombre se mantiene en estado grave

Sujeto hiere con arma blanca a dos guardias de supermercado en Valdivia: registra 35 detenciones previas

Por impureza detectada: ISP ordena retiro de lotes de medicamento usado para dolores bucales

FNE acusa de colusión a empresas procesadoras de centolla magallánica y pide millonarias multas
Negocios

FNE acusa de colusión a empresas procesadoras de centolla magallánica y pide millonarias multas

Avanza operación de litio en Salar de Atacama: Corfo ingresa a Contraloría contratos con Codelco y SQM

Juzgado multa a Tarjeta Cencosud Scotiabank por informar erróneamente a clientes en el Boletín Comercial

Cómo un seguro laboral chileno usa IA para apoyar el bienestar emocional de los trabajadores
Tendencias

Cómo un seguro laboral chileno usa IA para apoyar el bienestar emocional de los trabajadores

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump

Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

Celebran los Cóndores: autoridades ceden y Chile recibirá a Samoa con 20 mil espectadores en el Sausalito
El Deportivo

Celebran los Cóndores: autoridades ceden y Chile recibirá a Samoa con 20 mil espectadores en el Sausalito

Balón de Oro 2025 se queda en Francia: Ousmane Dembélé vence a Lamine Yamal y se lleva el mayor galardón del año

Repasa los ganadores en la entrega del Balón de Oro 2025

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones
Finde

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Una viuda y un repartidor venezolano: mira el trailer de la nueva serie chilena de Prime Video
Cultura y entretención

Una viuda y un repartidor venezolano: mira el trailer de la nueva serie chilena de Prime Video

La Cancionera llega a Chile: Natalia Lafourcade anuncia presentación en Movistar Arena

Cadena ABC revierte decisión y Jimmy Kimmel ya tiene fecha de regreso a la pantalla

Francia se suma al reconocimiento del Estado palestino y Macron dice que es “la única solución que traerá la paz”
Mundo

Francia se suma al reconocimiento del Estado palestino y Macron dice que es “la única solución que traerá la paz”

Con banderas de animé, las protestas de la generación Z complican al gobierno de Dina Boluarte en Perú

Reconocimiento del Estado palestino: qué significa en la práctica y su impacto en las divisiones diplomáticas globales

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?
Paula

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz