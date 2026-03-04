Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

Paris se prepara nuevamente para mostrar lo mejor de su industria tras las semanas de la Moda Masculina y de Alta Costura en enero, abriendo y cerrando este primer bloque de presentaciones del mundo de la moda para el año 2026, con exitosas paradas intermedias en Nueva York, Londres y Milán.

Previo a la lista de desfiles que aguardan, dentro de las grandes ausencias de esta semana resaltan firmas como Maison Margiela, Coperni y Valentino, casa de moda que tras la muerte de su fundador en enero pasado, presentará una colección homenaje el próximo jueves 12 de marzo en el Palazzo Barberini de Roma.

Así, la semana empezó con una exitosa presentación de Jonathan Anderson para Dior con su segunda colección prêt-à-porter femenina, seguido de una noche tomada por el glamour bohemio de Yves Saint Laurent y continuará con la colección final de Pieter Mulier para Alaïa, expectancia por lo nuevo de Matthieu Blazy para Chanel y los desfiles de Stella McCartney, Celine, Tom Ford y Hermès, además de una presentación privada de la enigmática pero exitosa firma de las gemelas Olsen, The Row.

Casas clásicas francesas

Empezando este miércoles después del mediodía con el estreno en sociedad de Antonin Tron para Balmain que fue transmitido en vivo, se espera además, la despedida de Pieter Mulier en Maison Alaïa, a las 17 horas, quién dejará la dirección creativa tras 5 años y ser nombrado titular artístico para Versace.

Posteriormente el jueves veremos las pasarelas en vivo de Chloé (06:00) y Paco Rabanne (10:00), para seguir el viernes con el live stream de un Givenchy dirigido por Sarah Burton a eso de las 13:30, horario Chile.

Para el sábado en la capital francesa se esperan los desfiles de Celine (08:00) y Balenciaga (16:00) que serán transmitidos en tiempo real por el sitio de la Semana de la Moda en Paris y las redes sociales de cada casa respectiva y Hermès, cuyo desfile será transmitido con una hora de posterioridad a las 13:30.

Finalmente cerrando la semana, se harán presentes dos de los grandes clásicos parisinos. El lunes 9 será el Chanel de Matthieu Blazy con una transmisión posterior al desfile a las 16:00 horas y el martes 10 los aplausos finales podrán ser escuchados a tiempo real por el live stream de Louis Vuitton a eso de las 07:30 am.

Estilo contemporáneo

Courrèges - miércoles 4 de marzo (06:30)

Fundada en 1961 por André Courrèges como una casa de alta costura, se pasó a un estilo prêt-à-porter en 1967. Dirigida por Nicolas de Felice hace 6 años se caracteriza por tener un estilo geométricamente moderno y minimalista, simbolismo de aquello su chaqueta de vinilo. La nueva colección estuvo plagada de cuellos levantados, vestidos y faldas de construcción geométrica, sweaters estilo turtle neck y mucha discreción. Puede ser visto aquí.

Stella McCartney- miércoles 4 de marzo (12:00)

Educada en Central Saint Martins, con 25 años Stella se convirtió en la creativa más joven en estar a cargo de la firma Chloé. Su firma homónima se ha caracterizado por una propuesta sustentable, cuyo accesorio más icónico es el bolso “Falabella”. El desfile, fue presentado en un establo parisino que sirvió como escenario para sin fin de texturas, como peludos, tejidos, encaje y brillos. La pasarela esta disponible aquí.

Tom Ford- miércoles 4 de marzo (15:00)

Originario de Texas, el norteamericano estableció su firma en 2005 posterior a su salto a la fama como director creativo de Gucci. Con un estilo distintivo por nublar las líneas entre lo elegante y lo puramente sexual, no solo encontró éxito en la moda, sino además en lo cinematográfico con la cinta Animales nocturnos. Recientemente fue tributado por el ahora director creativo de Gucci, Demna.

Con un desfile marcado por su impoluta mano para la sastrería, mostro looks que movían entre el office chic, lo casual y el glamour de alfombra roja. Disponible aquí.

Rick Owens- jueves 5 de marzo (14.30)

De orígenes californianos dio pie a su primera colección en 1994. Siempre gótico, grunge y genderless ha establecido una impronta reconocible para los entendidos y que lo ha llevado a ser reconocido como el “Lord de la oscuridad”, su colección será transmitida en vivo a todo público por YouTube y sus redes sociales.

Isabel Marant- jueves 5 de marzo (16:00)

Tras cuatro años diseñando bajo el nombre Twen, la firma llego a ser homónima en 1994. Con una impronta bohemia y desenfadada, actualmente es más reconocida por sus zapatos, ejemplo claro es el modelo Bekett, popularizado en 2011 y reversionado tanto por Steve Madden como Nike, bajo los nombres Mavis y Dunk Sky Hi. La pasarela podrá ser vista en vivo por su sitio web.

Mugler- viernes 6 de marzo (06:00)

Establecida por el ya fallecido Thierry Mugler en 1973, la casa parisina es reconocida tanto por su perfumería a nivel global como por sus diseños atrevidos, surrealistas y controversiales. Hace ya un año encabeza la casa el portugués, Miguel Castro Freitas. Se espera que la pasarela sea digital, pero no existe información oficial sobre su transmisión.

Loewe- viernes 6 de marzo (07:30)

Con la actriz Julia Garner nombrada el día de ayer como embajadora global, la firma española fundada por un alemán, vio la luz en 1846, pero fue popularizada en el mainstream por supermodelos como Claudia Schiffer, fama que escalo tras la llegada de Narciso Rodríguez en los 90. Artesanal y minimalista, actualmente su control creativo lo lleva el dúo fundador de Proenza Schouler, Jack McCollough y Lázaro Hernández.

Victoria Beckham- viernes 6 de marzo (16:00)

Conocida en primera instancia por ser una Spice Girl y después como mujer de David Beckham, a Posh le costó ganarse el respeto de la comunidad de la moda. Entrenada por el francés Roland Mouret, debutó su firma en 2008 entre cuestionamientos sobre su seriedad y compromiso para ser diseñadora de modas. Hoy, con un éxito consolidado ha expandido su nombre a una prolífica línea cosmética. Se espera que la grabación pueda ser vista con posterioridad.

Vivienne Westwood- sábado 7 de marzo (11:30)

Oriunda de Derbyshire, empezó a exhibir sus diseños en 1971 en una boutique que compartía con su pareja y mánager de los Sex Pistols, Malcolm McLaren. Nombrada como una de las responsables de la estética punk,por el uso de simbolismos como alfileres de gancho, la orbe y el tartán. Tras su fallecimiento en 2022, la marca es dirigida por su viudo Andreas Kronthaler. La pasarela podrá ser vista en vivo por redes sociales.

Jean Paul Gaultier- domingo 8 de marzo (12:30)

Discípulo de Pierre Cardin, fundo su marca en 1976 y al poco tiempo fue apodado como el chico rebelde de la moda francesa. Conocido popularmente por su trabajo con Madonna en los noventa, también se desempeño como vestuarista para el film “El quinto elemento”, además de un paso por Hermès en la primera década de los dos mil. Su pasarela podrá ser vista en vivo por redes sociales.

Alexander McQueen- domingo 8 de marzo (16:00)

Establecida en 1992, "Lee" McQueen marco un antes y después en la historia de la moda contemporánea. Fallecido en 2010, la marca fue presidida por Sarah Burton hasta 2023 y es encabezada hoy por Seán McGirr, quién con pasos por Dries Van Noten y JW.Anderson parece ser digno heredero del legado vanguardista e irreverente de Alexander. El desfile contará con un live stream.

Miu Miu- martes 10 de marzo (10:00)

La casa hermana de Prada nació en 1993 bajo la dirección creativa de Miuccia, su estilo personifica una inocencia y elegancia imperfectamente pulcra, pensada para la mujer que se viste para sí misma y sabe quién es. Su nueva colección será transmitida en vivo por todas sus plataformas digitales.

Elegancia de culto

The Row- miércoles 4 de marzo (08:00)

Fundada en 2006 por las Mary Kate y Ashley Olsen con la misión de crear la camiseta blanca básica perfecta, esta firma se ha convertido en el santo grial de las fashion girls que buscan prendas clásicas, minimalistas, pero con una cualidad etérea. Es tan seria su estética, que en su Instagram apenas figuran imágenes de sus colecciones y su desfile será una exposición privada, sin cámaras.

Yojhi Yamamoto- viernes 6 de marzo (15:00)

Este abogado japonés convertido en estilista y diseñador de modas fundo su firma en 1977 con un ADN minimalista, vanguardista pero profundamente personal. Con una reputación respaldada por colaboraciones con Adidas y Hermès, hoy su nombre vuelve a la palestra por ser uno de los diseñadores favoritos del icono de estilo, Carolyn Bessette-Kennedy, quién recurría a sus piezas para la gran mayoría de sus escasas apariciones públicas, una de las cuáles está siendo subastada actualmente en Sotherby´s por 20.000 dólares.