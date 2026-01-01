Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año

Un nuevo año llega siempre con nuevos eventos astrológicos que influirán de una u otra forma en la manera que nos comportamos y relacionamos. Francisca Germain, astróloga con más de diez años de experiencia y quien está detrás de la reconocida cuenta de Instagram @tropic.cl hizo un repaso por los hitos más importantes de este nuevo año que comienza y planteó algunas sugerencias para enfrentarlos de la mejor manera posible.

Los grandes movimientos del 2026

26 de enero – Neptuno entra en Aries

Esto es algo inédito, pues no ocurre hace 165 años, por lo que será un ciclo totalmente nuevo para todos. Francisca explica que Neptuno es el planeta de los sueños, de la intuición y de la disolución de límites, por lo que va a despertar en todos, en especial Aries, una fuerte necesidad de perseguir sus sueños.

“Traerá un despertar espiritual que tiene que ver con dejar de vivir vidas ajenas y empezar a vivir nuestra propia vida. Es un clic interno y profundo que nos lleva a ir por nuestros sueños”, señala la astróloga y hace especial énfasis en los bebés que nazcan en este periodo, pues serán personas muy comprometidas con sus propios sueños.

Sin duda Aries será el principal afectado por este movimiento, redefiniendo sus propósitos y su autopercepción. También traerá cambios estructurales para Cáncer en el ámbito del hogar, para Libra en sus relaciones y para Capricornio en su carrera.

13 de febrero – Saturno entra en Aries

Francisca explica que en este periodo habrá conciencia y madurez en cuanto a cuáles son nuestras bases personales, especialidades y lo que queremos construir y liderar.

A Aries, Libra, Capricornio y Cáncer “les tocará madurar”, señala. Aries sentirá presión y responsabilidad sobre su propia vida y decisiones, mientras que Libra tendrá que aprender a poner límites en sus relaciones y comenzar a “hacerse cargo de ellos mismos y dejar de hacerse cargo del resto”, añade la astróloga.

Por su parte, Cáncer deberá poner límites en su hogar y Capricornio en su trabajo. Francisca explica que este es un período para trabajar duro y con paciencia, tomando en cuenta los sueños y anhelos personales.

26 de abril – Urano entra en Géminis

Este movimiento trae “innovación total” en las áreas de las comunicaciones y de la educación, dice Francisca. Si bien es una gran oportunidad de cambios, la astróloga advierte que “trae mucho estrés mental e ideas locas, revolucionarias”. Será un periodo de mucha estimulación, por lo tanto sugiere “estar muy atentos a la salud mental”.

Géminis será el signo más afectado, pues vivirán una transformación personal y de identidad. Nacerá una necesidad de mostrarse tal como son en su imagen y en cómo se comunican. Por su parte, Libra y Acuario estarán trabajando en la revolución digital, armando nuevos sistemas.

30 de junio – Júpiter entra en Leo

Júpiter representa la creatividad, y al estar en Leo se amplifica o exagera la auto expresión y la capacidad de generar cosas desde la autenticidad y el amor.

Este movimiento, explica Francisca, trae consigo optimismo y mucha valentía. Es un periodo que beneficia principalmente a Leo y que le traerá confianza, suerte y crecimiento. Será un buen año para que Leo lidere proyectos, exprese su creatividad y se dé una oportunidad en el romance.

Por otro lado, signos como Aries y Sagitario se verán beneficiados por mucha creatividad y romance. Será un buen momento para quienes tengan proyectos creativos o artísticos. Sin embargo, Francisca destaca que, en este periodo “hay que tener cuidado con creerse el centro de todo permanentemente”.

El gran evento del año y de la década: La conjunción Saturno–Neptuno en Aries

Revolución, poder y nuevas estructuras son las características que prevalecerán en este gran evento astrológico. Los planetas Saturno y Neptuno se encontrarán en Aries, signo con el cual parte el zodiaco, por lo que significa un reinicio a nivel colectivo. Este signo representa nuevos inicios, individualidad y la fuerza de ir por lo que uno quiere y necesita. “Se habla de un reset absolutamente inédito”, señala Francisca.

Así mismo, explica que “normalmente cuando se juntan estos dos planetas que afectan a todo el colectivo, vienen con el nacimiento de estructuras sociales nuevas, con redefinición de quién es uno y de su rol en la sociedad”.

Saturno representa límites, estructuras rígidas, responsabilidad y madurez y Neptuno es el planeta de la fantasía. Esto al mezclarse con Aries, signo que representa la guerra, la acción y lo bélico, generará la necesidad colectiva de volver a la acción directa: “Ya no vamos a querer soñar cómo lo podríamos hacer, lo vamos a querer hacer directamente”, plantea Francisca.

La astróloga plantea que este “es un año para valientes”, pues es la oportunidad de tomar decisiones que se han pensado durante mucho tiempo. “Esto se traduce en nuevos liderazgos. Va a aparecer gente que va a hacer cosas disruptivas, van a aparecer personas originales, fuera de la norma”, añade.

Retrogradaciones importantes

El fenómeno de los planetas retrógrados ocurre cuando la Tierra se acelera por su cercanía al Sol, provocando el efecto visual de que algunos planetas se mueven marcha atrás. Si bien esto es solo un efecto óptico, en la astrología da paso a un periodo de introspección. Francisca sugiere utilizar esos momentos para revisar y repensar decisiones.

Mercurio retrógrado

Desde el 28 de febrero al 20 de marzo en Piscis.

Desde el 29 junio al 23 de julio Cáncer.

Desde el 23 octubre al 14 de noviembre en Escorpio.

Francisca explica que el planeta Mercurio rige áreas como la comunicación, el intelecto, la tecnología y todo lo que tenga que ver con trasladarse, por lo que cuando se encuentra retrógrado, trae errores de comunicación e interpretación y malos entendidos. Para enfrentar esto, la astróloga sugiere revisar con cautela y atención las cosas, evitar firmar documentos importantes, comprar cosas caras, mudanzas, y ser cuidadosos y precavidos antes de cualquier viaje.

Venus retrógrado

Desde el 3 de octubre al 14 de noviembre en Escorpio.

Desde el 3 de octubre al 21 de noviembre de Escorpio a Libra.

Cuando Venus entra en retrogradación se revisan y evalúan temas como los vínculos de pareja, el autoestima, el dinero, el deseo, el amor y la estética. Francisca advierte que pueden venir complicaciones financieras y sugiere evitar cambios estéticos drásticos como operaciones. Asimismo advierte que este período no es ideal para comenzar relaciones románticas, pues pueden no perdurar debido a que es un período de revisión y reevaluación.

Predicciones por signo

“Los protagonistas”

Aries

El año 2026 es inicio puro para ellos. Vendrá un cambio de identidad, de deseo y de forma de actuar. Francisca adiverte que lo que empieces este año define los próximos: “Si dudas, te atrasas”.

Géminis

Habrán cambios de redes y proyectos. La astróloga aconseja que se tomen elecciones de manera más consciente. “Menos dispersión, más dirección, Urano te va a tener a mil por hora”, añade.

Cáncer

Para ellos el 2026 será un año de exposición y madurez. Se va a redefinir su lugar en la sociedad, su vocación y la manera en que brindan su apoyo a otros sin dejarse de lado a sí mismos. “Crecer a ratos incomoda, pero ahora es cuando”, dice Francisca.

Leo

La palabra que define este nuevo año para ellos es expansión. Se abrirán caminos nuevos: viajes, estudios, propósitos. “2026 te saca del personaje y te pide sentido y dirección”, plantea la astróloga.

Libra

Las relaciones serán el eje durante este año. Se sugiere tomar decisiones claras, pues habrán compromisos que se afirman y vínculos que se caerán. Francisca plantea que “este 2026 aprenderás que a veces elegir también es perder. ¡Límites, Libra!“.

Capricornio

Este 2026 vendrá con un cambio profundo en la base emocional. La familia, el hogar y la seguridad se van a reordenar. “Lo que parecía estable ya no lo es, y eso no es una caída: es actualización”, señala la astróloga.

“Los que aprenderán más”

Tauro

Será un año de cierres internos. Francisca advierte que quizás sea agotador, pero sugiere enfrentarlo soltando viejas formas de control. “No te preocupes Tauro, que también se viene mucha más calma y nuevos trabajos”, añade.

Virgo

Las personas de este signo vienen desde el 2025 en un proceso intenso de limpieza de lo nocivo, por lo que el 2026 los llevará a zonas emocionales que quizás prefieren evitar. “No trates de entender, sino de sentir y atravesar”, aconseja Francisca.

Escorpio

Para ellos vendrán cambios en rutinas, trabajo y salud. Francisca advierte que el desgaste puede aparecer si siguen sobreexigiendo: “Este 2026 aprenderás que el poder también está en cuidarte”.

Piscis

El 2026 Piscis tendrá como prioridad su valor personal y las finanzas. Se acabará la confusión, el año les va a exigir estructura, límites y decisiones concretas. “Soñar sin estructura ya no alcanza”, dice la astróloga.

“Los que fluirán”

Sagitario

Este 2026 para Sagitario va a renacer el deseo y la creatividad, pero con responsabilidad. “Disfrutar sin huir es el aprendizaje”, dice Francisca.

Acuario

Para Acuario el nuevo año traerá un cambio mental profundo. Encontrarán una nuevas formas de comunicarse y vincularse con su entorno cercano.