Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?

Nueva York, Londres y ahora Milán, la penúltima parada de este mes de moda y sus pasarelas debutaron este martes. Con una gran presencia de íconos italianos como Fendi, Dolce & Gabanna, Giorgio Armani, Gucci y Prada.

Entre una variedad de casas de tradición itálica generacional, firmas con origen extranjero y otras de diseño independiente, las pasarelas podrán ser vistas en vivo por la página web de la Milano Fashion Week.

A continuación, te dejamos nuestras recomendaciones para esta Milano Fashion Week:

Martes 24

Diesel

Fundada en 1978 por Renzo Rosso y dirigida por Glenn Martens desde 2020, esta casa de modas es reconocida por sus jeans y un estilo moderno, provocativo solo para valientes, como consigna su eslogan.

La pasarela puede ser vista aquí.

Max Zara Sterck

Tras graduarse de la Universidad ArtEZ en 2015 y ganar experiencia en Alexander McQueen y J.W Anderson, fundo su marca homónima en 2019. Con un estilo que exalta el tacto y diseños que buscan sentirse como una segunda piel, ha encantado además por sus cortes sensuales pero sutiles, legado de sus días en la firma lencera, La Perla.

El desfile puede ser visto aquí

Miércoles 25

Jil Sander

Con Hamburgo como sede original, esta casa de modas establecida en 1968 es encabezada por Simone Bellotti, con un estilo clásico, elegante y con toques minimalistas, es propiedad actual del grupo OTB.

Su pasarela podrá ser vista en vivo a las 6:30 am, hora Chile.

Fendi

Establecida en 1925 como un negocio familiar en Roma, hoy figura bajo la dirección creativa de la ex Dior, María Grazia Chiuri. Reconocida por sus encantadores bolsos, particularmente el modelo baguette ha sido inmortalizado como un objeto de deseo, gracias a el constante uso de este modelo en la serie de televisión, Sex and The City, protagonizada por la fashionista Sarah Jessica Parker.

El desfile está programado a eso de las 10:00 am hora Chile y podrá ser visto en vivo.

Missoni

Esta compañía familiar creada en 1953 por Ottavio Missoni y su esposa Rosita ha preservado el ADN familiar en la firma año tras año. Hoy bajo el dominio creativo de Alberto Caliri, el conglomerado familiar se popularizo en los años setenta, cuando el New York Times declaró que las piezas de esta marca estaban hechas con el mejor punto del mundo.

Su pasarela está programada para las 12:00 hrs Chile y podrá ser vista en vivo.

Onitsuka Tiger

La casa japonesa, filial de Asics, se ha convertido en una de las favoritas y más virales dentro del mundo fashion insider y sneakerhead . Fundada en 1949 y pensada como una línea de calzado más casual, esta firma se ha popularizado por el modelo México 66, utilizadas por Uma Thurman en Kill Bill.

Su desfile está programado a eso de las 13:00 hrs Chile y será transmitido en vivo.

Etro

Constituida en 1966 con su sede en Milán por Gerolamo Etro, continúa siendo un conglomerado familiar, pero, bajo la visión de Marco de Vincenzo. Este último declaro para Vogue que sus planes en la firma eran hacerle honor a su pasado casi como una labor arqueológica, pero manteniendo la esencia boho chic, estableciendo diálogos entre lo desconocido del pasado y lo mejor de la modernidad.

La pasarela podrá ser vista en vivo por transmisión a las 15:00, hora Chile.

Jueves 26

Max Mara

Establecida en 1951 como una casa listo-para-usar por Achille Maramotti y con el inglés Ian Griffiths en la dirección creativa desde 2016, es reconocida por una línea femenina y esencialmente maximalista.

El desfile será transmitido en vivo a eso de las 05:30 am Chile.

Boss

Originalmente Hugo Boss, fundada por 1923 en la ciudad alemana de Metzingen, hoy la firma homónima se divide en dos líneas que funcionan bajo la dirección artística de Marco Falcioni, quien asumió el cargo en 2022. BOSS, es la gama de lujo pensada para un público maduro y profesional.

La pasarela está programada con una transmisión en vivo a las 07:30 am, Chile.

Prada

Hoy en el medio de la conversación cultural por ser una de las firmas predilectas de Carolyn Bessette-Kennedy, esta firma milanesa fue fundada bajo el nombre Fratelli Prada en el año 1913 por Mario Prada. En la actualidad referida solo como Prada, es dirigida desde 1978 por la nieta del fundador y diseñadora de alto reconocimiento, Miuccia Prada, quien co dirige la firma con el ex Dior y Calvin Klein, Raf Simons desde 2020.

El desfile puede ser visto en vivo a eso de las 10:00 am, Chile.

Emporio Armani

Pensada como un giro moderno a la casa de Armani, Emporio fue fundada el año 1981 por el mismo Giorgio, pero con un toque más juvenil y desinhibido, pero sin perder ese sello tradicional de la elegancia.

Tras el fallecimiento del diseñador en septiembre del año pasado las direcciones creativas han sido divididas entre su mano derecha Leo Dell ‘Orco para la colección masculina y su sobrina Silvana Armani, para la gama femenina.

La pasarela será transmitida en vivo a las 12:00, Chile.

Marni

Creada en 1994 por el matrimonio Castiglioni, fue finalmente adquirida en su totalidad por la firma del creador de Diesel, Renzo Rosso, OTB en 2015, tras un proceso de compra que empezó en 2012. Funciona en la actualidad bajo la visión creativa del ex Prada, Francesco Risso.

Su desfile está programado a eso de las 14:00 hrs Chile, por transmisión en vivo.

Roberto Cavalli

Con orígenes florentinos en el año 1970 Roberto Cavalli, de orígenes aristocráticos estableció su marca homónima, mundialmente conocida por sus estampados y estilos atrevidamente sofisticados. Desde 2020 ha sido dirigida por Fausto Puglisi.

La pasarela será transmitida en vivo a eso de las 16:00 hrs, Chile.

Viernes 27

Bluemarine

Recientemente utilizada por Olivia Rodrigo para las celebraciones de su cumpleaños número 23 y Hailey Bieber en la edición más reciente de Vogue Australia, la firma establecida en Capri durante 1977 por Anna Molinari se ha convertido en una casa de antaño que ha resurgido gracias a una nueva generación de referentes de la moda, quiénes son fanáticas de su estética establecida en los 2000.

El desfile será transmitido en vivo a eso de las 08:30 am, Chile

Gucci

Utilizada recientemente en la alfombra roja del Festival de Viña del Mar por Karla Ochoa, quien llevo un icónico sastrero de la era Tom Ford, a veces amada, a veces odiada esta casa ha sabido mantener relevancia hasta hoy. Establecida en la ciudad de Florencia por Guccio Gucci en 1921, hoy lleva su gerencia artística el diseñador de origen abjaso-georgiano, Demna Gvasalia, conocido por su trabajo en Balenciaga.

La pasarela podrá ser vista en vivo a eso de las 10:00 am, Chile.

Elisabetha Franchi

Establecida en 1995, consolidada en 1998, fue en 2012 que la diseñadora boloñesa empezó a diseñar bajo su propio nombre y no hasta 2015 cuando debuto en la semana de la moda milanesa. Con una visión ultra femenina, ha vestido a Kate Hudson, Jessica Alba, Emily Blunt, Jennifer López, Lady Gaga y parte del clan Kardashian.

Su desfile será transmitido en vivo a las 12:00 pm, Chile

Moschino

Con los primeros cimientos en Rimini, instalo su marca Franco Moschino, en 1983. Tras 10 años de una dirección creativa del norteamericano Jeremy Scott, en 2023 fue nombrado Davide Renne, quien falleció antes de asumir el cargo, tras él y desde entonces la marca es encabezada por el graduado de Central Saint Martins, Adrián Appiolaza.

La pasarela podrá ser vista por stream a las 13:00 hrs, Chile.

Sábado 28

Ferragamo

Esta firma florentina, fundada por Salvatore Ferragamo en el año 1927, ha sido mayoritariamente conocida por su buen calzado y bienes de cuero. Hoy es dirigida por Maximilian Davis, quien asumió el cargo en 2022 tras la salida de Paul Andrew.

El desfile será a eso de las 07:30 hora Chile y contará con transmisión en vivo.

Dolce & Gabbana

La casa italiana lleva acuñado los apellidos de sus fundadores: Domenico Dolce y Stefano Gabbana, quienes colocaron los primeros cimientos en 1985. Tras su separación romántica en el año 2000, han continuado trabajando como un exitoso dúo creativo, convirtiéndose en una de las firmas más reconocidas a nivel global, con un estilo siciliano, sensual y disruptivo.

La pasarela en vivo está programada para las 08:30 am, hora Chile.

Bottega Veneta

Establecida el año 1966 por Michele Taddei y Renzo Zengiaro, con Laura Taddei, esposa del primero, en la dirección artística, hoy es encabezada por el alemán Tomas Maier y es una de las marcas preferidas por el it boy del momento Jacob Elordi, quien es usualmente fotografiado con bolsos Bottega.

Se espera que el desfile sea transmitido a eso de las 16:00 hrs, Chile.

Domingo 1

-Giorgio Armani

Originada en 1975 por Giorgio Armani y su socio, Sergio Galeotti, con un capital de 700 dólares obtenido supuestamente con la venta del Volkswagen Beetle propiedad de Armani. Hoy con múltiples líneas de diseño, ropa interior, relojes, fragancias, equipaje e incluso, una cadena hotelera, la familia Armani ha logrado convertir este humilde origen en un auténtico y diversificado, imperio de la moda.

La pasarela será transmitida a eso de las 07:30 am, Chile.