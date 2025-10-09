SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Paula

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

En nuestro Consultorio Legal presentamos el caso de Carolina, cuya expareja, deudor de pensión de alimentos, se negó a firmar el permiso de salida del país para su hijo de 13 años. Hoy la ley es clara: si el progenitor incumple sus obligaciones, los tribunales pueden autorizar el viaje sin su consentimiento, protegiendo así el derecho de los niños a participar en actividades que contribuyen a su desarrollo y bienestar.

Por 
Alexandra Maringuer Pastene y Javiera Fuller Uribe
Collage: Sofía Valenzuela

A nuestro estudio llegó Carolina con el corazón apretado. Su hijo Matías, de 13 años, había sido invitado a un campeonato escolar en Argentina. Tenía los pasajes comprados, la autorización del colegio, las maletas listas y la ilusión de viajar juntos.

Pero había un problema: el padre no quiso firmar el permiso de salida del país. Le puso una condición imposible: que Matías aceptara pasar un fin de semana en su casa. Para un adolescente que había decidido cortar contacto con él después de episodios de manipulación y violencia, esa “exigencia” era un chantaje disfrazado de autorización.

Lo que para muchos padres separados es un trámite notarial, para otros se transforma en un arma de control. En este caso, el padre no solo mantenía una deuda importante de pensión alimenticia, sino que además intentaba restringir el derecho de su hijo a viajar y participar en una actividad escolar que representaba una oportunidad única para él.

¿Qué dice la ley?

La regla general es que ambos padres deben autorizar la salida de un hijo. Así lo dispone el artículo 49 de la Ley 16.618, que señala:

“Si faltare la autorización de uno de los padres, y éste se negare a otorgarla sin motivo plausible, podrá ser suplida por el juez del domicilio del menor, quien para autorizar la salida tomará en consideración el beneficio que pudiere reportar al niño y señalará el tiempo por el que se concede la autorización. (…) No obstante lo anterior, si el alimentante no diere su autorización y se encontrare publicado en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, el juez podrá otorgar dicho permiso sin considerar las razones que tuviera para la negativa, lo que no será aplicable en caso de que la salida al extranjero sea con el fin de establecer residencia definitiva”.

La reforma de la Ley 21.389, que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, introdujo esta excepción decisiva: si el padre o madre está inscrito en ese Registro, el juez puede autorizar la salida sin audiencia, sin escuchar sus razones.

El artículo 19 de la Ley 14.908 refuerza este camino, porque si el deudor ya ha sido sancionado dos veces con apremios —como arresto nocturno, suspensión de licencia de conducir o retención de devolución de impuestos— el tribunal también puede, remitiéndose al artículo 49, autorizar la salida del país sin el consentimiento del alimentante.

En la práctica, lo que se busca acreditar en una demanda de este tipo es claro: que el viaje representa un beneficio concreto para el niño; que no hay ánimo de radicación en el extranjero; que existe cuidado personal efectivo y retorno asegurado; y que la negativa del otro progenitor es arbitraria o imposible de obtener.

También debe probarse que la salida no afecta el derecho de relación directa y regular, porque ese derecho no existe, está suspendido, o no se ve gravemente alterado por la extensión acotada del viaje. Para ello, los tribunales exigen documentos como certificados de alumno regular, certificados de residencia, pasajes de ida y regreso y reservas de estadía, que aseguran que se trata de un viaje temporal.

Al final, lo que ponderan los jueces no son las excusas de los adultos, sino el interés superior de los niños. La pregunta siempre es la misma: ¿este viaje los beneficia? Si la respuesta es sí —porque abre oportunidades, permite aprender, fortalecer vínculos y vivir experiencias seguras—, entonces la autorización se concede.

Eso fue lo que ocurrió con Carolina. Presentó el certificado del Registro de Deudores, el del colegio, el de residencia, los pasajes y la evidencia del incumplimiento paterno. En menos de dos semanas, el tribunal autorizó el viaje de Matías. Sin audiencia. Sin presiones.

La resolución puso el foco donde siempre debió estar: en el derecho de los niños a crecer, aprender y disfrutar de experiencias que los marcan para siempre. Porque un padre o madre que no cumple con sus obligaciones materiales y económicas no debería tener la facultad de limitar los derechos de sus hijos.

Viajar con los hijos no debería ser una odisea judicial. Mucho menos una herramienta de chantaje. La ley hoy reconoce que el interés superior del niño está por sobre deudas, excusas o resentimientos de los adultos. Y que si hay algo que no se puede hipotecar con una deuda, es la infancia.

Más sobre:Consultorio LegalPensión de alimentosRegistro de deudoresViajes al extranjero+

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Esta transacción forma parte del plan estratégico de expansión”: Carozzi compra empresa de granola y cereales

Los 58 testigos inscritos para declarar en el juicio por la colusión entre Indura y Linde

Desalojo campamento Dignidad: alcalde de La Florida sostiene que cualquier intento de reinstalarse “va a ser demolido de inmediato”

Prefijos por spam: cooperativas advierten que caída en contactos con socios generará alza en costo de los créditos

Índice Paz Ciudadana: temor al delito se mantiene alto y un 35% de los hogares tiene miembros que han sido víctimas de robo

Suprema fija audiencia para escuchar a postulantes a una de las vacantes de ministro del máximo tribunal

Lo más leído

1.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

2.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

3.
Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

4.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

5.
Los Waltemath y su fórmula de datos: cómo dos hermanos chilenos convirtieron una idea casera en una revolución tecnológica

Los Waltemath y su fórmula de datos: cómo dos hermanos chilenos convirtieron una idea casera en una revolución tecnológica

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

A qué hora y dónde ver a San Lorenzo vs. Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a San Lorenzo vs. Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina

Rating del miércoles 8 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 8 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Desalojo campamento Dignidad: alcalde de La Florida sostiene que cualquier intento de reinstalarse “va a ser demolido de inmediato”
Chile

Desalojo campamento Dignidad: alcalde de La Florida sostiene que cualquier intento de reinstalarse “va a ser demolido de inmediato”

Índice Paz Ciudadana: temor al delito se mantiene alto y un 35% de los hogares tiene miembros que han sido víctimas de robo

Suprema fija audiencia para escuchar a postulantes a una de las vacantes de ministro del máximo tribunal

“Esta transacción forma parte del plan estratégico de expansión”: Carozzi compra empresa de granola y cereales
Negocios

“Esta transacción forma parte del plan estratégico de expansión”: Carozzi compra empresa de granola y cereales

Los 58 testigos inscritos para declarar en el juicio por la colusión entre Indura y Linde

Prefijos por spam: cooperativas advierten que caída en contactos con socios generará alza en costo de los créditos

Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú
Tendencias

Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos

Cómo China podría forzar un apagón total en Taiwán y qué rol podría adoptar EEUU en este escenario

Los groseros errores de Eduardo Villanueva que marcaron la derrota de Colo Colo ante Puerto Montt
El Deportivo

Los groseros errores de Eduardo Villanueva que marcaron la derrota de Colo Colo ante Puerto Montt

Aníbal Mosa aborda la posible salida de Arturo Vidal de Colo Colo

La enfermedad que enfrentó Miguel Ángel Russo antes de fallecer a los 69 años

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”
Finde

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Tres libros esenciales para entender a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025
Cultura y entretención

Tres libros esenciales para entender a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

El escritor húngaro László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025

John Lennon en polera sin mangas en una azotea en Nueva York: la historia de una foto icónica

Trump prepara visita a Israel tras el acuerdo de paz con Hamas
Mundo

Trump prepara visita a Israel tras el acuerdo de paz con Hamas

Israel dice que el alto el fuego en Gaza entrará en vigor 24 horas después de la aprobación del acuerdo

Hamas acusa a Netanyahu de “intentar sabotear” el acuerdo en Gaza en torno a la liberación de presos

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?