Nuevo restorán: Cassis Santiago

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Tras 14 exitosos años funcionando en la intersección de las calles Gerónimo de Alderete y Fresia, en pleno corazón de Pucón, y luego de ampliarse con 9 franquicias en Concepción, Temuco y Puerto Varas, y una fábrica de 980 m² que las abastece, su dueña, la argentina Marina Secco (50), decidió instalar un Cassis en Santiago, en el primer piso del recién inaugurado Mall Plaza Los Dominicos.

La carta de este café-restorán –con capacidad para 160 personas, muros revestidos de laurel, piedra y vegetación del sur, y columnas de ciprés, al igual que el original en Pucón– tiene como fuerte su chocolatería y gelatería artesanal de tradición argentina-italiana que Marina heredó de su nonna, sus tíos paternos (dueños de la chocolatería Del Turista, un clásico de Bariloche) y su padre, Gentile Secco, quien a sus 80 años lidera la producción de los 24 sabores de helado, de agua, crema y sin azúcar, de cada local, que van rotando entre 74 sabores en total disponibles en la fábrica. Elaborados con pastas y variegatos importados de Italia, destacan el de crema del cielo, pistacho, chocolate, frutos rojos y dulce de leche Patagonia (desde $ 2.400). En tanto su chocolatería, a base de chocolate belga de primera calidad, ofrece una amplia variedad en bitter, blanco, de leche y puro cacao (también disponibles en sus versiones sin azúcar), con frutos secos como almendras, avellanas, nueces e higos, y rellenos como amaretto, Baileys, frambuesa y menta ($ 4.000 los 100 g), además de sus clásicos volcanes y alfajores, rellenos de dulce de leche argentino, y sus casi 50 tortas de autor, entre las que destaca Doña Dominga, de hojarasca intercalada con manjar casero y nueces molidas, y cubierta de merengue suizo ($ 3.600 la porción).

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Nicolás Chao Monzón Secco y Gentile Secco (80) son nieto y abuelo. El hijo mayor y padre de Marina están a cargo de la producción de chocolates y helados artesanales, trabajo que realizan en su fábrica en Pucón, desde donde distribuyen a los 9 locales Cassis. Fotografía: Haniel Cid.[/caption]

Vale la pena probar sus pizzas, con salsa de tomates traída de Italia y una masa a la piedra elaborada con una auténtica receta italiana familiar, y sus contundentes sánguches y platos de autor. Recomendados de la casa son la hamburguesa Don Corleone, con carne de ternera a la parrilla, queso tres leches, tomates grillados, cebolla caramelizada, champiñones y tocino, en pan de masa de pizza ($ 8.900) y la tabla Gaucha, que incluye un bife chorizo acompañado de mollejas, chorizo artesanal, provoleta al orégano, champiñones al vino blanco, verduras salteadas, camarones al pilpil, papas fritas y salsas de ají y chimichurri ($ 21.900). Para quienes prefieren algo más liviano, un imperdible es su sopa de calabaza thai, con jengibre y leche de coco, acompañada de una ensaladilla de lechuga, zanahoria, choclo y palmitos, y una panera con grisines y galletas de sémola ($ 4.800), y la ensalada de quínoa roja y blanca, con mix de hojas verdes, espinaca, rúcula, tomates cherry, espárragos, cranberries y almendras tostadas ($ 7.900).

Junto con la inauguración de Cassis Santiago, que será el jueves 5 de octubre, se lanzará la carta 2018 que incorporará brunch de fin de semana, alimentos orgánicos y una línea de panes con masa madre. Ojo con su Namaste Bowl, un smoothie de almendra, arándano, cranberries, frambuesa, granola, maqui, menta, mora y plátano, y su Coconut Bowl, que incluye un pudín de chía con leche de coco y un smoothie de camu camu, jengibre, mango, piña y plátano, decorado con cerezas goji, coco laminado y granola.

Abierto todos los días, desde el jueves 5 de octubre, de 10 a 22 hrs en Mall Plaza Los Dominicos (Av Padre Hurtado 875, locs D-1060 y D-1064). www.chocolatescassis.com

Qué probar:

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Sopa de calabaza thai

, con jengibre y leche de coco, acompañada de una ensaladilla de lechuga, zanahoria, choclo y palmitos, una sémola y una panera con grisines ($ 4.800).[/caption]

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Hamburguesa Don Corleone

, con carne de ternera a la parrilla, queso tres leches, tomates grillados, cebolla caramelizada, champiñones y tocino, en pan de masa de pizza ($ 8.900).[/caption]

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Gaucha:

incluye un bife chorizo acompañado de mollejas, chorizo artesanal, provoleta al orégano, champiñones al vino blanco, verduras salteadas, camarones al pilpil, papas fritas y salsas de ají y chimichurri ($ 21.900).[/caption]

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Ensalada de quínoa

roja y blanca, con mix de hojas verdes, espinaca, rúcula, tomates cherry, espárragos, cranberries y almendras tostadas ($ 7.900).[/caption]

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Doña Dominga

, de hojarasca intercalada con manjar casero y nueces molidas, y cubierta de merengue suizo ($ 3.600 la porción).[/caption]

*Foto principal: Cassis Puerto Varas.