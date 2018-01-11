Paleta de frambuesa y damasco

Por Paula Minte, Juan Pablo Fabres y Ximena Riquelme / Agradecimientos: JPF Cine

Paula.cl

(para 8 unidades)

Para el helado de frambuesa:

3/4 taza (150 g) de azúcar

300 g de frambuesas o frutillas

3 cucharadas de jugo de limón

Para el helado de damascos:

1/2 taza (100 g) de azúcar

1 cucharada de jugo de limón

500 g de damascos o duraznos, pelados

Preparación:

1. Preparar el helado de frambuesa. En una olla calentar el azúcar y 1/2 taza de agua fría a fuego bajo; cocinar hasta disolver el azúcar. Aumentar el calor y llevar a ebullición a fuego medio, hervir 1 minuto. Retirar del fuego, dejar enfriar y reservar.

2. En la procesadora, colocar las frambuesas y procesar hasta obtener una pasta homogénea. Con la ayuda de un colador fino, colar el puré de frambuesa a un bol, agregar el almíbar reservado, jugo de limón y mezclar.

3. En 8 vasos de plástico o cartón pequeños distribuir la mezcla de frambuesa hasta llenar 1/3 de cada vaso. En la parte superior de cada vaso, pegar un trozo de cinta adhesiva en el centro de un extremo a otro. Hacer un corte al centro de la cinta y colocar un palo para paletas; congelar en el freezer 2 horas o hasta que el helado esté firme.

4. Mientras tanto, preparar el helado de damascos. En una olla calentar el azúcar, 3/4 taza de agua fría y jugo de limón a fuego bajo; cocinar hasta disolver el azúcar. Agregar los damascos, aumentar el calor y llevar a ebullición a fuego medio; cocinar 10-15 minutos o hasta que los damascos estén blandos. Retirar del fuego.

5. En la procesadora verter la mezcla anterior y procesar hasta que tenga una consistencia homogénea. Transferir a un bol y dejar enfriar. Distribuir la mezcla de damascos en cada vaso con el helado de frambuesa hasta llenar 2/3 de cada vaso. Congelar en el freezer nuevamente hasta que el helado esté sólido.

6. Al momento de servir, retirar el helado del freezer y eliminar la cinta adhesiva. Con la ayuda de las manos, dar calor a los vasos y desmoldar cuidadosamente.