Pan de campo relleno con tomates asados, ricotta y jamón serrano
4 tomates racimo
4 tomates pera, en mitades
2 cebollas moradas, peladas y en cuartos
1/4 taza (60 ml) de aceite de oliva + 4 cucharadas de aceite de oliva
Sal y pimienta
500 g de ricotta
3/4 taza de nueces picadas
100 g de hojas de espinacas
1 cucharada de aceto balsámico
2 panes de campo
200 g de jamón serrano o prosciutto, en láminas
1. Precalentar el horno a temperatura media. En una lata de horno colocar los tomates y cebolla, rociar con 1/4 taza (60 ml) de aceite de oliva y sazonar con sal y pimienta. Hornear 20 minutos o hasta que las verduras estén asadas. Retirar del horno y dejar enfriar.
2. En un bol colocar la ricotta, nueces, 2 cucharadas de aceite y sazonar con sal y pimienta. Revolver y reserva.
3. En otro bol colocar la espinaca, resto de aceite y aceto balsámico; sazonar con sal y pimienta, mezclar bien y reservar.
4. Con un cuchillo aserrado cortar la parte superior de los panes (como una tapa). Ahuecar el pan retirando la miga y eliminar.
5. Rellenar cada pan en capas. Primero una capa tomates asados, luego una capa de mezcla de ricotta, una de cebolla asada, otra de las espinacas reservadas y terminar con el jamón serrano. Repetir este mismo procedimiento con el otro pan y el resto de los ingredientes. Tapar con las tapas cada pan. Al momento de servir cortar con un cuchillo aserrado.
