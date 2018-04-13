Quínoa con zanahoria, kale, granada y jamón serrano
Paula.cl
(Para 6 personas)
4 cucharadas + 1/4 taza (60 ml) de aceite de oliva
2 zanahorias, lavadas, peladas y en bastones
1 cebolla morada en pluma
1/2 naranja, su ralladura
1/2 taza de arilos de granada
Sal y pimienta gruesa
200 g de jamón serrano
400 g de quínoa de colores (mezcla negra, roja y blanca), cocida y fría
2 tazas de hojas de kale, sin tallos y nervaduras, lavadas y picadas
4 cucharadas de vinagre balsámico
1. En un sartén calentar 4 cucharadas de aceite, agregar la zanahoria y cebolla, cocinar hasta que estén al dente. Agregar sal y pimienta y dejar entibiar. Reservar.
2. Precalentar el horno a temperatura media. En una lata de horno con papel mantequilla, colocar el jamón serrano y hornear hasta que esté crocante. Retirar del horno y cortar en trozos grandes. Reservar.
3. En un bol grande colocar la quínoa reservada, kale, zanahoria y cebolla reservadas, granada, ralladura de naranja. Verter el resto del aceite y vinagre. Mezclar y corregir la sazón. Servir decorado con el jamón serrano crocante.
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