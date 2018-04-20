tarta de manzanas y nueces

Paula.cl

(para 8 personas)

Para la masa:

2 tazas (280 g) de harina

1 cucharadita de sal

1 cucharada de azúcar

180 g de mantequilla fría, en cubos pequeños

6 cucharadas de agua helada

Para el relleno:

7 manzanas, peladas y en cubos pequeños

3 cucharadas de harina

3/4 taza de azúcar rubia

1 cucharadita de canela molida

3/4 taza de nueces, picadas

Pizca de nuez moscada

1 yema de huevo, batida con 2 cucharaditas de agua fría para pincelar

1. Preparar la masa. En un bol colocar la harina, sal, azúcar y mantequilla; amasar 1 minuto o hasta formar migas gruesas. Agregar el agua helada y seguir amasando 1 minutos más o hasta formar una bola con la masa. Dividir la masa en dos partes iguales y envolver en papel plástico y refrigerar ½ hora.

2. Sobre una superficie lisa colocar una porción de masa y uslerear un círculo de 28 cm de diámetro. Repetir el mismo procedimiento con el resto de masa. Con un círculo de masa, forrar el interior de un molde profundo de tarta de 26 cm de diámetro y refrigerar 30 minutos.

3. Con la ayuda de un cortador de pasta o cuchillo, cortar el otro círculo de masa en tiras de 3 cm de ancho. Cubrir una lata de horno con papel mantequilla y colocar las tiras de masa; refrigerar 30 minutos.